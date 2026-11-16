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Pháp luật

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Giám đốc doanh nghiệp bị bắt giam vì khai thác trái phép 638.000m³ đất

Hoài Nam

TPO - Nguyễn Phi Thanh, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 (Hà Tĩnh), vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này khai thác trái phép 638.000m³ đất tại mỏ đồi Lâm Sơn, thu lợi từ việc bán đất với giá trị hơn 29,5 tỷ đồng.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phi Thanh (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, theo khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn, xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tổ chức khai thác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trong giấy phép.

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Phi Thanh là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác, bán đất cho nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

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Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Phi Thanh.

Đáng chú ý, dù doanh nghiệp đã 2 lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu dừng khai thác để hoàn thiện các thủ tục liên quan, nhưng ông Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo hoạt động khai thác.

Bước đầu, cơ quan công an xác định khối lượng khoáng sản bị khai thác trái phép là 638.000m³, trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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