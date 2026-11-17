Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc, sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
TPO - Một thuyền viên quốc tịch Philippines nghi bị viêm ruột thừa cấp đã được lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa từ tàu GAS DIAMOND vào bờ cấp cứu kịp thời.
TPO - Gắn bó bên nhau suốt 70 năm, đôi vợ chồng gần 90 tuổi ở Quảng Ngãi mới lần đầu đăng ký kết hôn. Cán bộ xã đã đến tận nhà làm thủ tục và trao giấy chứng nhận.
TPO - Sáng 17/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Manila, Philippines, bắt đầu các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA - 47) theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA - 47 Faustino "Bojie" De Guzman Dy III.
TPO - Từ khát vọng đưa trầm hương Việt Nam trở thành niềm tự hào và thương hiệu quốc gia đến hành trình nhiều năm đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tưởng - Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, lựa chọn một cách đóng góp riêng: Phụng sự những giá trị tinh túy của đất nước và chung tay tạo cơ hội cho thế hệ trẻ vươn lên.
TPO - Một nữ nhân viên y tế xã Minh Châu (Nghệ An) được phát hiện tử vong bên quốc lộ 7A, đoạn qua xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư và hợp tác cùng có lợi.
TPO - Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật, tài chính với Indonesia, Philippines cùng các đối tác khu vực, nhằm bảo vệ các hệ sinh thái ven biển, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và duy trì sinh kế bền vững.
TPO - Tại Tuyên Quang, Ninh Bình và Thái Nguyên vừa diễn ra các Hội nghị để triển khai quyết định về điều động, chỉ định, bổ nhiệm công tác cán bộ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines, từ ngày 17-18/11/2026.
TPO - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) là dịp để Việt Nam trực tiếp truyền tải tầm nhìn phát triển, quan điểm hợp tác và những ưu tiên chiến lược tới lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, giới doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.
TPO - Trải qua hơn hai thập kỷ thi công dang dở dẫn đến hạ tầng xuống cấp và ngập úng, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất chấm dứt dự án đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long để lập một dự án mới với mục tiêu hoàn thành dứt điểm trong năm 2027.
TPO - Một ngày đẹp trời, nhà bảo tồn Chu Xuân Cảnh (quản lý dự án bảo tồn voọc mũi hếch, thuộc Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế - FFI) rủ tôi đi chụp ảnh 'những cô nàng ăn hoa nghiến thơm' trên đỉnh núi Khau Ca, thuộc VQG Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Lái xe gần chục tiếng đồng hồ từ Hà Nội, đi bộ thêm 4 tiếng vượt rừng, núi đá, lội qua nhiều con suối nước lạnh nữa mới tới được khu nhà sàn nhỏ của đội bảo vệ voọc mũi hếch thuộc xã Tùng Bá.
Giữa lúc cả tỉnh Thanh Hóa đang cuồn cuộn khí thế làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, ở một góc khác của xứ Thanh, chính quyền xã Hoằng Hóa lại đang âm thầm đối mặt với một "cơn lốc" công việc khác. Không chờ lệnh trên giục giã, những người đứng đầu nơi đây đã táo bạo tự tìm cho mình một lối đi riêng: biến trí tuệ nhân tạo (AI) thành trợ lý đắc lực qua một bản hợp đồng "may đo" độc quyền.
TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa kí quyết định điều động, bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
TPO - Dự báo khoảng ngày 18/11, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh tràn xuống. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong đêm 19/11 và ngày 20/11 khiến nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển mưa dông rải rác.
TPO - Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức các hội nghị để triển khai các quyết định về công tác cán bộ.