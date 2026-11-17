Giữa lúc cả tỉnh Thanh Hóa đang cuồn cuộn khí thế làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, ở một góc khác của xứ Thanh, chính quyền xã Hoằng Hóa lại đang âm thầm đối mặt với một "cơn lốc" công việc khác. Không chờ lệnh trên giục giã, những người đứng đầu nơi đây đã táo bạo tự tìm cho mình một lối đi riêng: biến trí tuệ nhân tạo (AI) thành trợ lý đắc lực qua một bản hợp đồng "may đo" độc quyền.