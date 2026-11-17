Người phụng sự trầm hương, bền bỉ chắp cánh tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Từ khát vọng đưa trầm hương Việt Nam trở thành niềm tự hào và thương hiệu quốc gia đến hành trình nhiều năm đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tưởng - Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, lựa chọn một cách đóng góp riêng: Phụng sự những giá trị tinh túy của đất nước và chung tay tạo cơ hội cho thế hệ trẻ vươn lên.

Từ tình yêu trầm hương đến khát vọng nâng tầm sản vật Việt

Tự nhận mình là người phụng sự trầm hương, ông Nguyễn Văn Tưởng - Chủ tịch Công ty Trầm Hương Khánh Hòa, dành nhiều năm tâm huyết để nghiên cứu, phát triển và quảng bá một sản vật quý của Việt Nam. Với ông, trầm hương không đơn thuần là sản phẩm có giá trị kinh tế mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc dân tộc.

Cơ duyên đến với trầm hương của ông Tưởng bắt đầu từ những năm tháng công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Qua những chuyến đi thực tế, tìm hiểu về tiềm năng của loại cây đặc biệt này, ông nhận ra trầm hương là sản vật quý giá, có giá trị sử dụng trong đời sống, các nghi lễ văn hóa, tín ngưỡng và nhiều lĩnh vực khác.

Càng tìm hiểu, ông càng trăn trở trước thực tế một sản vật giàu tiềm năng của đất nước chưa được nhìn nhận, khai thác và phát triển tương xứng. Ông Tưởng tích cực viết bài, tổ chức các cuộc trao đổi, hội thảo và gặp gỡ những người làm công tác quản lý để góp tiếng nói tháo gỡ khó khăn cho ngành trầm hương.

Một dấu mốc đáng chú ý là hội thảo về trầm hương được tổ chức tại Khánh Hòa năm 2004, góp phần thúc đẩy việc nhìn nhận lại giá trị và tiềm năng của sản vật này. Với ông Tưởng, đó không chỉ là câu chuyện phát triển một ngành hàng mà còn là hành trình đưa một giá trị đặc hữu của Việt Nam đến gần hơn với đời sống và bạn bè quốc tế.

Từ những nỗ lực ấy, Công ty Trầm hương Khánh Hòa từng bước xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm và lan tỏa thông điệp về một Việt Nam giàu tiềm năng trầm hương. Năm 2017, sản phẩm Quạt Trầm hương Khánh Hòa được lựa chọn làm quà tặng cho các nguyên thủ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Ba năm sau, ông Tưởng tiếp tục đưa thông điệp “Việt Nam - Quốc gia Trầm Hương” tới Diễn đàn Liên minh lãnh đạo thế giới năm 2020.

Đồng hành với tài năng trẻ

Nếu hành trình với trầm hương xuất phát từ khát vọng nâng tầm một sản vật Việt, thì việc đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam lại thể hiện một mối quan tâm khác của ông Tưởng: Đầu tư cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cơ duyên giữa ông Nguyễn Văn Tưởng và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam bắt đầu từ năm 2015, trong hành trình kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Từ đó, ông cùng Công ty Trầm hương Khánh Hòa trở thành những người bạn đồng hành bền bỉ trong nhiều hoạt động của Quỹ và Báo Tiền Phong.

Năm 2019, Công ty Trầm hương Khánh Hòa ký thỏa thuận hợp tác lâu dài, thể hiện cam kết tiếp tục chung tay hỗ trợ tài năng trẻ. Trong những năm tiếp theo, sự đồng hành ấy được duy trì qua các hoạt động của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam và nhiều chương trình xã hội ý nghĩa khác.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao Bằng khen của T.Ư Đoàn tặng tập thể, cá nhân đồng hành với hành trình 10 năm giải Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam. (Ảnh: Như Ý)

Không chỉ đóng góp nguồn lực, ông Tưởng còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động gây quỹ. Những sản phẩm, vật phẩm trầm hương có giá trị được ông trao tặng để tổ chức đấu giá, góp thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ những tài năng trẻ. Với ông, đó là cách để giá trị của trầm hương tiếp tục được lan tỏa, đồng thời chuyển hóa thành những cơ hội thiết thực dành cho người trẻ.

Chia sẻ về mối gắn bó này, ông Tưởng từng ví trầm hương và tài năng trẻ là hai tinh hoa của cuộc sống. Nếu trầm hương là linh khí của đất trời thì tài năng trẻ chính là nguyên khí của quốc gia.

Ông cũng nhiều lần bày tỏ sự xúc động, tự hào khi được đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Theo ông, những gương mặt được vinh danh không chỉ là những cá nhân xuất sắc mà còn tạo nên nguồn cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cộng đồng người trẻ.

Bền bỉ mở thêm cơ hội cho golfer trẻ

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình đồng hành của Công ty Trầm hương Khánh Hòa là Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam. Từ những mùa giải đầu tiên gắn bó, ông Nguyễn Văn Tưởng luôn xem đây là sân chơi có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc tranh tài thể thao.

Với ông, golf không chỉ là môn thể thao đòi hỏi kỹ thuật, sự kiên trì và bản lĩnh mà còn tạo môi trường để kết nối những người có chung đam mê, tinh thần nỗ lực và khát vọng vươn lên. Đặc biệt, giải đấu mở ra cơ hội để các golfer trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, từng bước trưởng thành trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Tưởng chia sẻ tại lễ trao giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam. (Ảnh: Dương Triều)

Trong chia sẻ về Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam, ông Tưởng nhấn mạnh ý nghĩa phát hiện, bồi dưỡng những tài năng golf, đồng thời tạo sự kết nối giữa golfer, doanh nghiệp và truyền thông. Thông qua giải đấu, hình ảnh và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu cũng được lan tỏa rộng rãi hơn.

Tại Tiền Phong Golf Championship 2026, đánh dấu mùa giải thứ 10, ông Nguyễn Văn Tưởng tiếp tục bày tỏ niềm vui khi nhận lời mời đồng hành của Báo Tiền Phong. Ông cho rằng, sự góp sức của các doanh nghiệp không chỉ nhằm duy trì một sự kiện thể thao mà còn là cách chung tay tiếp sức cho thế hệ trẻ. Những cơ hội được tạo ra hôm nay có thể trở thành nền tảng để người trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và đóng góp nhiều hơn cho xã hội trong tương lai.