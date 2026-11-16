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Cần Thơ ra quân 30 ngày làm sạch đô thị

Hòa Hội

TPO - Ngày 16/11, UBND TP. Cần Thơ phát động và ra quân Chiến dịch 30 ngày đêm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp thành phố, nhằm giải quyết dứt điểm các điểm đen về rác thải, khơi thông cống rãnh và lập lại trật tự đô thị tại các khu vực trọng điểm.

Chiến dịch 30 ngày đêm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp TP. Cần Thơ sẽ tập trung dọn dẹp, cải tạo vệ sinh khu vực công cộng, như thu gom rác thải, phế liệu tại các tuyến đường ấp, khu vực, khu dân cư, chợ, trường học, nhà văn hóa, công viên, khu vực công cộng.

Các lực lượng cũng tham gia khơi thông dòng chảy kênh, mương, ao hồ và hệ thống cống, rãnh thoát nước để tránh gây ô nhiễm nguồn nước, bùng phát các loại dịch bệnh. Cũng trong chiến dịch, TP. Cần Thơ cũng dọn dẹp và chỉnh trang các tuyến đường, trồng thêm cây xanh ven đường giao thông, tạo cảnh quan.

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Lãnh đạo TP. Cần Thơ tham dự lễ xuất quân. Ảnh: Hoà Hội

Ngoài ra, các lực lượng tình nguyện viên sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác ngay tại hộ gia đình; vận động cộng đồng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi ni-lông khó phân hủy. Triển khai các mô hình như "Đổi rác lấy quà", “Nhà tôi có thùng rác hợp vệ sinh”…

Đặc biệt, trong dịp này, lực lượng chức năng địa phương ra quân vận động, giải tỏa các điểm tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lề đường hoặc khu vực dành cho hạ tầng giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

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Quang cảnh lễ xuất quân.

Trong 30 ngày, toàn TP. Cần Thơ sẽ đồng loạt triển khai lực lượng chỉnh trang đô thị được thực hiện quyết liệt thông qua việc phát quang bụi rậm, bóc gỡ các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định trên cột điện, tường nhà.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, Chiến dịch 30 ngày đêm sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố, phải tạo ra chuyển biến thực sự và không chỉ dừng lại ở việc ra quân dọn dẹp trong một vài ngày. Điều thành phố mong muốn, sau khi kết thúc chiến dịch, việc giữ gìn môi trường vẫn được duy trì thường xuyên và tiếp tục cải thiện.

Mục tiêu thành phố hướng đến là sau 30 ngày đêm, việc giữ gìn vệ sinh môi trường phải trở thành nếp sống văn minh, duy trì thường xuyên trong từng khu dân cư.

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Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ xuất quân.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các xã, phường khẩn trương lập kế hoạch hành động, phân công "rõ người, rõ việc, rõ địa bàn", tập trung dọn sạch các điểm tồn đọng rác thải lâu ngày. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm phối hợp cùng lực lượng vũ trang vận động nhân dân tích cực hưởng ứng.

Ngoài ra, lãnh đạo TP. Cần Thơ cũng đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu, gương mẫu trong việc bỏ rác đúng quy định, hạn chế rác thải nhựa để làm cơ sở vận động quần chúng cùng chung tay giữ gìn cảnh quan đô thị.

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Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực phường Cái Khế.

Chiến dịch 30 ngày đêm sáng - xanh - sạch - đẹp TP. Cần Thơ diễn ra từ ngày 16/11 đến 21/12/2026.

UBND TP. Cần Thơ xác định 3 khu vực trung tâm làm trọng điểm trong chiến dịch. Trong đó, khu vực 1 gồm các phường trung tâm: Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình, Hưng Phú, Cái Răng, Bình Thủy. Khu vực 2 gồm các phường thuộc Hậu Giang cũ: Vị Tân, Vị Thanh, Ngã Bảy, Đại Thành. Khu vực 3 gồm các phường thuộc Sóc Trăng cũ: Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước.

Ngay sau lễ xuất quân, các lực lượng tình nguyện, đặc biệt đoàn viên, thanh niên đã tới các tuyến đường dọn dẹp vệ sinh môi trường.

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#Cần Thơ #làm sạch đô thị #chiến dịch 30 ngày #trật tự đô thị #lấn chiếm vỉa hè #xử lý rác thải #Trần Chí Hùng

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