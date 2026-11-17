Nơi mặt trời trở về

Có những câu hỏi đi qua tuổi thơ nhẹ như một cánh bướm chạm vào ô cửa. Người hỏi chẳng đợi lâu, người nghe cũng chẳng nhớ nhiều; một thoáng tò mò khép lại, ngày tháng lại tiếp tục trôi, tưởng như chẳng có gì bị bỏ quên.

Mãi về sau, khi những điều bình thường đã đi qua một quãng đời không thể trở lại, ta mới nhận ra có những câu hỏi vẫn nằm nguyên ở đó, lặng lẽ như một vệt nắng cuối ngày trên bậu cửa cũ. Chúng không đòi hỏi một lời giải nữa, chỉ khiến ta nhớ về một khoảnh khắc mình đã không đủ chú tâm để nhận ra điều gì đang được trao đến.

“Chị ơi, mặt trời có về nhà không?”

Em gái tôi đã hỏi tôi như thế trên đường đi học về.

Tôi hơn em bốn tuổi. Trong thế giới của một đứa trẻ, chừng ấy tuổi tác dường như đã đủ làm nên một người chị biết nhiều điều. Em thường đem đến cho tôi những câu hỏi bất chợt, những chuyện vụn vặt ở trường, cả những câu chuyện đã kể hôm trước mà hôm sau vẫn hào hứng nhắc lại. Có khi em nói mãi về một điều tôi chẳng thấy thú vị, đôi mắt cứ sáng lên trong lúc chờ tôi đáp lời. Em không cần tôi làm điều gì lớn lao. Em chỉ muốn chia sẻ một mẩu nhỏ trong thế giới của mình, như thể niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi có chị cùng biết đến.

Còn tôi thường không hiểu hết điều ấy.

Tôi thương em, nhưng đã có những lúc sự thương yêu trong lòng không đủ sức ngăn một lời cáu gắt nơi đầu môi. Tôi trả lời qua quýt khi em hỏi nhiều, mất kiên nhẫn khi em kể dài, đôi khi chẳng buồn ngẩng lên nhìn em cho trọn một câu chuyện. Sau mỗi lần như thế, em có thể im lặng một lúc, rồi lại chạy đến bên tôi với một điều gì khác. Sự hồn nhiên của em khiến mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tôi vẫn tin rằng mình thương em, rằng em biết điều ấy, rằng vài phút khó chịu rồi sẽ tan đi giữa những ngày tháng còn dài rộng phía trước.

Tôi đã nghĩ mình còn nhiều ngày khác.

Tôi không biết rằng có một ngày, những điều bình thường ấy sẽ trở thành thứ cả gia đình chỉ mong được giữ lại.

Em mắc bệnh bạch cầu cấp.

Tôi vẫn nhớ những ngày em đau đớn, gương mặt mệt mỏi và cả những món ăn em từng yêu thích giờ cũng khó lòng đón nhận. Căn nhà không thay đổi, những đồ vật vẫn nằm ở nơi quen thuộc; vậy mà có điều gì đó trong nhịp sống đã âm thầm chệch khỏi quỹ đạo cũ. Một chút ngon miệng, một ngày em đỡ mệt, một tiếng cười bất chợt cũng đủ khiến mọi người vui mừng. Hóa ra, bình yên không phải lúc nào cũng hiện ra như một điều đáng quý. Có những ngày, nó chỉ được nhận biết qua khoảng trống mà nỗi lo để lại.

Tôi còn nhớ lời bác sĩ dặn gia đình phải chuẩn bị tinh thần.

Có những lời nói, khi rơi xuống, không tạo thành tiếng động mà vẫn khiến lòng người chao đảo. Tôi chẳng biết phải làm gì trước một nỗi lo lớn đến thế. Tôi chỉ nhìn em, mong em bớt đau, ăn được thêm một chút, khỏe lên từng ngày để còn lớn lên cùng những điều khiến em tò mò. Tôi từng thấy những câu hỏi của em thật dài, những câu chuyện của em thật dai dẳng; vậy mà trong những ngày ấy, tôi chỉ ước mình được nghe lại tất cả. Không cần câu chuyện phải thú vị, không cần câu hỏi phải có nghĩa lý. Chỉ cần người kể đủ khỏe mạnh để lại ríu rít bên tôi, để những điều nhỏ nhặt của tuổi thơ được tiếp tục như chưa từng bị ngắt quãng.

Lúc ấy, tôi mới hiểu điều mình từng hờ hững bỏ qua quý giá đến nhường nào. Nhưng hiểu ra không có nghĩa là có thể sửa lại. Những lần tôi gắt gỏng vẫn nằm nguyên trong quá khứ; những câu chuyện tôi đã không nghe hết cũng không thể trở về để kể lại từ đầu. Tôi chỉ biết mong em bình an, dù tận sâu trong lòng, tôi vẫn phải học cách đối diện với sự bất lực của một người yêu thương mà chẳng thể gánh thay những đau đớn người mình thương đang chịu đựng.

Tôi đã nghĩ mình còn nhiều ngày khác.

Lần thứ nhất, câu nói ấy là sự vô tư của một người tin rằng ngày mai luôn ở đó, rộng rãi và sẵn lòng chờ đợi. Lần thứ hai, nó trở thành một điều day dứt. Tôi từng xem những ngày bình thường như những trang giấy có thể viết tiếp bất cứ lúc nào, nên chẳng ngại để một câu chuyện dang dở, một lời dịu dàng chậm lại, một lần quan tâm bị dời sang hôm khác. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi chỉ biết mình đã từng có những cơ hội rất đỗi bình thường để đối xử dịu dàng với em, và đã không phải lúc nào cũng làm như thế.

Nhưng tôi không muốn xem căn bệnh của em là bài học mà em phải trả giá để tôi trưởng thành. Em không cần phải đau đớn để trở nên đáng được yêu thương hơn; em vốn đã xứng đáng với sự dịu dàng từ trước tất cả những tháng ngày ấy. Nếu biến cố khiến tôi nhìn lại mình, thì điều tôi cần làm không phải tìm cho nó một ý nghĩa đẹp đẽ, mà là thôi để sự nhận ra ấy chỉ dừng lại trong day dứt.

Em dần khỏe lại. Những ngày tháng nặng nề cũng chậm rãi lùi xa, nhường chỗ cho nhịp sống quen thuộc. Em lại kể chuyện, lại hỏi những điều bất chợt, lại vui vì những điều đôi khi tôi chẳng hiểu sao có thể khiến em vui đến thế. Cô bé ấy vẫn nguyên vẹn trong những tò mò của mình, vẫn có những câu chuyện dài hơn điều cần kể, vẫn muốn chị chú ý đến mình theo cách rất đỗi trẻ con. Thế giới của em lại đầy lên bởi những điều mới mẻ. Và tôi nhận ra, điều mình cần thay đổi không phải là mong em bớt làm phiền, mà là học cách đừng để em phải thu nhỏ niềm vui của mình chỉ vì tôi không đủ kiên nhẫn lắng nghe.

Tôi không bỗng nhiên trở thành một người chị hoàn hảo. Tôi vẫn có những lúc mệt mỏi, vẫn đôi khi nóng nảy, vẫn muốn được ở một mình. Nhưng tôi bắt đầu biết dừng lại. Khi em gọi, tôi cố gắng quay đầu. Khi em kể chuyện, tôi tập nghe hết câu, kể cả khi câu chuyện chẳng có gì đặc biệt. Khi em hỏi một điều tôi không biết trả lời, tôi không còn vội vàng tìm cách kết thúc nó thật nhanh.

Tôi cũng học cách quay lại sau những lần làm em buồn. Thay vì để im lặng trôi qua như thể chẳng có chuyện gì, tôi tập nói lời xin lỗi, tập tìm một cách dịu dàng hơn để bắt đầu lại. Những thay đổi ấy nhỏ đến mức có lẽ chẳng ai nhận ra ngay. Tôi vẫn vụng về, vẫn có lúc quên mất điều mình đã tự nhắc lòng. Nhưng tôi không còn muốn lấy việc em luôn tìm đến mình làm bằng chứng rằng mình có thể vô tâm mà không sao. Bởi sự tin cậy không phải một điều bất tận để người ta tùy ý tiêu dùng; đôi khi, nó cũng có thể mỏi mệt trước những lần không được đón nhận.

Thỉnh thoảng, câu hỏi về mặt trời lại trở về trong trí nhớ tôi.

Tôi không nhớ mình đã trả lời em thế nào vào buổi chiều hôm ấy. Nếu được trở lại, tôi muốn nói với em rằng mặt trời cũng có một nơi để trở về, giống như chị vẫn chờ em đi học về.

Nhưng có lẽ, điều em cần ngày ấy chưa bao giờ là một câu trả lời thật hay. Em chỉ đang muốn tôi bước vào thế giới của mình, nơi mặt trời cũng có thể có một mái nhà, nơi những điều xa xôi trên bầu trời vẫn gần gũi như người thân đang đợi trước cửa. Em đã mở lời bằng sự hồn nhiên của một đứa trẻ; còn tôi, vì mải mê với những điều mình cho là quan trọng hơn, đã không nhận ra cánh cửa nhỏ bé ấy.

Tôi không thể trở về buổi chiều năm nào để trả lời em. Em rồi sẽ lớn lên, sẽ có những câu chuyện muốn kể với bạn bè, những câu hỏi muốn tự mình tìm lời giải, những khoảng trời riêng mà ngay cả người chị thân thiết cũng không thể bước vào mãi. Tôi không mong em sẽ luôn tìm đến tôi như những ngày còn bé. Tôi chỉ mong, giữa hành trình lớn lên của mình, em vẫn có thể tìm đến chị để kể một điều gì đó mà không phải cân nhắc xem liệu chị có đang bận, có sắp cáu gắt, có lại để câu chuyện của em rơi vào khoảng lặng hay không.

Tôi muốn em được lớn lên mà không phải học cách giấu đi những điều mình háo hức chỉ để tránh làm phiền người khác. Muốn em biết rằng những câu chuyện bé nhỏ của mình vẫn có một nơi để đến, rằng em không cần phải đợi đến lúc có chuyện gì thật lớn lao mới xứng đáng nhận được sự chú ý. Và tôi muốn bắt đầu từ chính mình, từ những lần chịu khó lắng nghe thêm một chút, từ một lời đáp không qua quýt, từ khoảnh khắc ngẩng lên khi người thân gọi tên.

Không phải vì tôi đã biết ngày mai sẽ lấy đi điều gì. Tôi chỉ hiểu rằng người mình thương không nên phải chờ đến khi trở thành một điều mong manh mới được nhận lấy sự dịu dàng vốn dĩ họ đã xứng đáng có từ đầu.

Tôi vẫn không biết mặt trời có thực sự về nhà sau mỗi ngày hay không. Có lẽ em rồi cũng sẽ tìm được câu trả lời của riêng mình, như cách mỗi đứa trẻ lớn lên và dần hiểu thêm về thế giới. Nhưng câu hỏi ấy đã để lại trong tôi một điều khác: tình thương cần có một hình hài để người nhận cảm thấy mình đang được yêu thương.

Ngày trước, em hỏi tôi về một cuộc trở về của mặt trời. Mãi về sau, tôi mới hiểu mình cũng có một cuộc trở về cần thực hiện — trở về với những điều vẫn ở ngay bên cạnh, với một người em gái vẫn gọi chị bằng giọng thân quen, với những câu chuyện tưởng nhỏ bé mà tôi từng nghĩ có thể nghe vào ngày khác.

Tôi không thể làm cho những ngày cũ quay lại. Tôi chỉ có thể đừng để những ngày đang có tiếp tục trôi qua trong sự hờ hững.

Và có lẽ, đó là nơi một con người bắt đầu đổi khác: không phải khi họ tìm được một lời giải thật đẹp cho những điều đã qua, mà khi họ học cách đối xử khác đi với những điều vẫn còn ở lại.