Khu rừng nghệ thuật đương đại bên hồ Hoàn Kiếm

TPO - Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian triển lãm ngoài trời, nơi 10 nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm điêu khắc, hội họa và sắp đặt, thu hút người dân, du khách khám phá.
TPO - Những cuộc đối thoại, tín hiệu tự vệ của côn trùng được tái hiện qua 59 bản ghi âm khoa học, tạo nên không gian âm thanh kỳ lạ bên trong tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội), mang đến cho công chúng trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.
TPO - Sau mưa lũ, bờ biển phường Thuận An (TP. Huế) sạt lở nghiêm trọng, sóng lớn khoét sâu hơn 20 m vào đất liền, hàng loạt cây phi lao, dứa dại bị bật gốc, cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại khu vực xung yếu này.
TPO - Tại xã Chi Lăng (Lạng Sơn) vừa xảy ra sạt lở núi, đá từ sườn núi đã lăn xuống đường vào nhà dân với khối lượng lớn. Sự việc gây sập tường, hư hỏng tài sản nhiều hộ dân. Sáng 16/11 lãnh đạo xã Chi Lăng cho biết, sự việc đang được địa phương khắc phục.
TPO - Chùa Tháp Tường Long được tôn tạo, phục dựng trên nền móng của tòa tháp được xây dựng từ thế kỷ XI trên đỉnh núi Long Sơn, phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng). Khu vực này là điểm cao nhất trong 9 ngọn núi với phong cảnh sơn thủy hữu tình, bao quát toàn bộ vùng Đông Nam Hải Phòng và vùng biển Đồ Sơn.
TPO - Pháp lam Huế từng là đỉnh cao di sản nghệ thuật thời Nguyễn, đòi hỏi sự phối hợp khắt khe giữa kỹ thuật uốn đồng, tráng men và kiểm soát nhiệt độ lò nung. Với mong muốn gìn giữ và đưa nghệ thuật cung đình rời khỏi tủ kính bảo tàng để hòa vào đời sống hiện đại, Đặng Hương Quỳnh (35 tuổi), một cô gái từng học thiết kế thời trang và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các sản phẩm thủ công, nghệ thuật đã dành nhiều năm tự mày mò, nghiên cứu và gắn bó với nghề.
TPO - Trên khu đất rộng 800 m² gần bãi biển An Bàng, Hội An, một ngôi nhà nghỉ dưỡng được chia thành hai khối riêng biệt, với hồ bơi và khu vườn nằm xen giữa. Cách tổ chức này tạo điều kiện cho gió biển lưu thông qua các không gian sinh hoạt, đồng thời mang đến nhiều khoảng mở hướng ra thiên nhiên.
TPO - Sắc vàng hoa dã quỳ trên cung đường lên chùa Đại Tuệ (Nghệ An) thu hút đông đảo bạn trẻ đến ngắm hoa, săn ảnh, khám phá cảnh sắc núi đồi.
TPO - Đám cưới tập thể của 12 cặp đôi công nhân, người lao động không chỉ hiện thực hóa ước mơ hạnh phúc của những hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn với người lao động.
TPO - Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 có sự góp mặt của nhiều vận động viên nữ. Cùng chung niềm yêu thích thể thao, các tay vợt đến giải để tranh tài, giao lưu và kết nối.
TPO - Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 khởi tranh tưng bừng với loạt trận đấu hấp dẫn của gần 300 VĐV, chia thành 4 nội dung.
TPO - 6 người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2024 và 2026 cùng nâng cúp, cổ vũ các tay vợt tại Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I. Đồng hành trong vai trò đại sứ, các người đẹp mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, tạo cơ hội giao lưu giữa doanh nhân và người trẻ.
TPO - Không chỉ đồng hành với vai trò đại sứ, người đẹp Phạm Vân Hà của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 còn tham gia tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 với tư cách vận động viên.
TPO - Concert Tinh hà say hi Day 3 tại Hà Nội tối 14/11 mang đến gần 30 tiết mục với nhiều bản phối mới, sân khấu LED hoành tráng và những màn trình diễn giàu năng lượng của 24 nghệ sĩ.
TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Phạm Thùy Dương diện trang phục nổi bật khi tham dự concert Tinh Hà Say Hi day 3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tối 14/11.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, hai á hậu và các người đẹp tham quan phòng tổng thống, khám phá các không gian bên trong tại Legend Valley, Ninh Bình.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Ninh Bình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lần đầu cầm gậy golf, bỡ ngỡ nhưng thích thú khi được hướng dẫn làm quen với thể thao golf.