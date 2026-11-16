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Ngôi nhà ven biển, chia thành hai khối để đón gió tự nhiên

Thúy Hiền

TPO - Trên khu đất rộng 800 m² gần bãi biển An Bàng, Hội An, một ngôi nhà nghỉ dưỡng được chia thành hai khối riêng biệt, với hồ bơi và khu vườn nằm xen giữa. Cách tổ chức này tạo điều kiện cho gió biển lưu thông qua các không gian sinh hoạt, đồng thời mang đến nhiều khoảng mở hướng ra thiên nhiên.

Ngôi nhà có tổng diện tích sàn 600 m², gồm hai tầng và một tầng mái. Với quy mô này, công trình có thể được tổ chức thành một khối nhà lớn, nhưng kiến trúc sư lựa chọn tách thành hai khối độc lập. Một khối dành cho các hoạt động sinh hoạt chung, khối còn lại bố trí những không gian riêng tư. Khoảng cách giữa hai khối được tận dụng để đưa ánh sáng, gió tự nhiên và cảnh quan vào sâu bên trong khu đất.

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Nằm ở trung tâm là hồ bơi kéo dài giữa hai khối nhà, bao quanh bởi các khoảng xanh và lối đi. Hồ nước vừa tạo điểm nhìn cho các không gian sinh hoạt, vừa góp phần làm mát khu vực ngoài trời. Nhờ cách bố trí này, các khối nhà có sự kết nối với nhau qua sân vườn, mặt nước và những khoảng chuyển tiếp có mái che.

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Ở tầng trên, một cây cầu gỗ bắc qua phía trên hồ bơi, nối hai khối nhà. Cây cầu đồng thời tạo ra một lối di chuyển ngoài trời, nơi người sử dụng có thể quan sát khu vườn và mặt nước từ trên cao. Các ô cửa lớn cùng hệ hiên rộng giúp mở rộng tầm nhìn từ bên trong ra cảnh quan xung quanh, tạo sự liên tục giữa những khu vực có mái che và không gian ngoài trời.

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Để thích ứng với khí hậu nhiệt đới ven biển, công trình sử dụng hệ mái đua sâu nhằm che nắng trực tiếp cho các không gian bên trong. Những ô cửa có khả năng đóng mở linh hoạt được bố trí kết hợp với khoảng tách giữa hai khối nhà, tạo điều kiện cho không khí lưu chuyển theo nhiều hướng. Các khoảng hiên và lối đi có mái che cũng giúp hình thành những khu vực được che nắng giữa nhà và vườn.

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Vật liệu hoàn thiện gồm gỗ, đá có bề mặt giàu kết cấu cùng những gam màu ấm, kết hợp với cây xanh và mặt nước. Những yếu tố này được sử dụng xuyên suốt các khu vực trong nhà và ngoài trời, tạo sự thống nhất về cảm nhận vật liệu và cảnh quan.

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Điểm đáng chú ý của ngôi nhà nằm ở cách dành một phần diện tích khu đất cho những khoảng trống giữa các khối kiến trúc. Hồ bơi, cây cầu, hiên nhà và các lối đi trở thành những thành phần gắn kết không gian sống. Từ đó, khu vườn hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày qua các ô cửa, lối di chuyển và những khoảng nghỉ ngoài trời.

PAK Architects
#nhà ven biển Hội An #kiến trúc Hội An #nhà nghỉ dưỡng #biển An Bàng #đón gió tự nhiên #hồ bơi sân vườn #kiến trúc nhiệt đới

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