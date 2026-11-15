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Địa ốc

Gen Z mua nhà ngày càng nhiều

Dữ liệu từ VARS cho thấy nhóm khách hàng 25-35 tuổi chiếm trung bình trên 40% tổng lượng giao dịch trên thị trường, thậm chí có dự án ghi nhận tỷ lệ này lên tới 70%.

Trâm Anh (sinh năm 2000, quê Đà Nẵng) vào TP.HCM học tập rồi ở lại làm việc. Để ổn định cuộc sống, cô được gia đình hỗ trợ tài chính để mua nhà. Thay vì tìm kiếm nhà phố, Trâm Anh lựa chọn căn hộ chung cư với những tiêu chí riêng: có hồ bơi, phòng tập gym và khoảng xanh để thư giãn sau ngày làm việc.

Với người mua trẻ như Trâm Anh, một căn nhà không đơn thuần là nơi để ở mà còn phải đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Những tiện ích đi kèm, môi trường sống và sự thuận tiện trong di chuyển ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi lựa chọn bất động sản.

Xu hướng mới từ Gen Z

Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), kể từ năm 2019, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường nhà ở, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, có xu hướng tăng so với thế hệ trước. Tính đến cuối năm ngoái, dữ liệu của các sàn giao dịch là hội viên VARS cho thấy nhóm khách hàng 25-35 tuổi chiếm trung bình trên 40% tổng lượng giao dịch, thậm chí có dự án ghi nhận tỷ lệ này lên tới 70%.

Một nghiên cứu của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra từ năm 2023, nhóm khách hàng chủ lực của thị trường bất động sản đã có sự dịch chuyển về độ tuổi. Nhóm từ 22 đến dưới 39 tuổi đang trở thành lực lượng mua nhà chính, thay thế nhóm trên 40 tuổi. Khoảng 66% khách hàng dưới 35 tuổi khẳng định sẵn sàng vay vốn để sở hữu ít nhất một bất động sản.

Theo VARS, sự gia tăng của người mua trẻ kéo theo thay đổi về khẩu vị lựa chọn nhà ở. Khác với thế hệ cha mẹ thường ưu tiên tích lũy để mua đất nền hoặc nhà phố ở khu vực trung tâm, người trẻ có xu hướng lựa chọn căn hộ chung cư tại các khu vực ven đô, nơi có kết nối hạ tầng tốt, giá bán phù hợp hơn và hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như siêu thị, phòng gym, trường học, công viên.

Nắm bắt xu hướng này, thị trường đã xuất hiện nhiều dự án được giới thiệu dành riêng cho người trẻ và Gen Z. Các sản phẩm thường nhấn mạnh hệ thống tiện ích nội khu như hồ bơi nước ấm, phòng gym, khu BBQ và không gian sinh hoạt chung. Giá bán cũng được chú trọng, với một số dự án hướng đến mức 1,5-2 tỷ đồng/căn, đi kèm phương thức thanh toán linh hoạt nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu cho người mua.

Hệ thống tiện ích nội khu là yếu tố ưu tiên chọn nhà của người trẻ. Ảnh minh họa: Pexels.
Hệ thống tiện ích nội khu là yếu tố ưu tiên chọn nhà của người trẻ. Ảnh minh họa: Pexels.

Chia sẻ tại một sự kiện gần đây, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc - Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam, nhận định những thay đổi trong hành vi của khách hàng và nhà đầu tư đang tạo ra sự chuyển biến trong cách thức phát triển sản phẩm bất động sản.

Sau những đợt sàng lọc mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt tại thị trường phía Nam, đã thận trọng hơn trong quyết định đầu tư. Nếu trước đây việc sở hữu quỹ đất và triển khai được dự án có thể tạo ra lợi thế đáng kể thì hiện nay, chủ đầu tư còn phải tính toán kỹ về pháp lý, chất lượng sản phẩm, khả năng hoàn thiện, tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả khai thác sau bàn giao.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM, Chủ tịch Tập đoàn Bcons, cũng nhận thấy sự thay đổi quan niệm về nhà ở giữa các thế hệ. Nếu thế hệ ông bà thường ưa chuộng nhà đất, biệt thự rộng rãi thì nhiều người trẻ hiện nay có xu hướng lựa chọn căn hộ chung cư bởi sự tiện lợi, an ninh và an toàn.

Theo ông Thạch, tiêu chí đánh giá một sản phẩm chung cư không còn giới hạn ở bản thân căn hộ mà ngày càng chú trọng hệ thống tiện ích, dịch vụ phục vụ đời sống. Trong bối cảnh các xu hướng phát triển trên thế giới nhanh chóng lan tỏa đến Việt Nam, thay đổi tư duy phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng là yêu cầu tất yếu.

Thách thức đi liền cơ hội

Tuy nhiên, theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng, tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm cao hơn, đặt ra nhiều thách thức cho chủ đầu tư.

Trước hết là áp lực chi phí. Một dự án bất động sản phải đối mặt với nhiều khoản đầu vào như tiền sử dụng đất, xây dựng, nhân công, vật liệu, quản lý vận hành và marketing. Trong khi các khoản chi phí này gia tăng, chủ đầu tư vẫn phải bảo đảm giá bán phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng.

Đặc biệt, nhu cầu nhà ở tập trung lớn ở phân khúc giá trung bình, nhưng việc phát triển sản phẩm lại gặp khó khi chi phí đầu vào liên tục tăng. Doanh nghiệp phải cân đối giữa chi phí đầu tư, giá bán, chất lượng công trình và giá trị thực tế mang lại cho người mua.

Pháp lý cũng là một thách thức đáng kể. Dù Chính phủ và các cơ quan chức năng đã nỗ lực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, quá trình xử lý thực tế vẫn cần thêm thời gian. Tại khu vực lõi TP.HCM, nguồn cung dự án mới còn hạn chế, trong đó vướng mắc pháp lý là một trong những nguyên nhân quan trọng.

Theo ông Kiệt, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục và tháo gỡ các điểm nghẽn sẽ góp phần khơi thông nguồn cung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn chịu áp lực về nguồn vốn và phương án tài chính. Doanh nghiệp không chỉ cần huy động vốn phù hợp mà còn phải tính toán dòng tiền, kiểm soát chi phí và cân đối tiến độ đầu tư. Trong bối cảnh chi phí vốn và khả năng tiếp cận vốn biến động, yêu cầu nâng cao năng lực quản trị tài chính ngày càng trở nên quan trọng.

Sự thay đổi nhanh chóng trong nhu cầu và hành vi khách hàng cũng khiến việc phát triển sản phẩm phức tạp hơn. Người trẻ có khả năng tiếp cận thông tin nhanh, tư duy tiêu dùng và tiêu chuẩn lựa chọn khác biệt. Vì vậy, chủ đầu tư không thể chỉ dựa vào nhu cầu hiện tại mà còn phải tính đến những thay đổi trong tương lai.

Việc phát triển sản phẩm bất động sản đang trở nên phức tạp hơn khi nhóm từ 22 đến dưới 39 tuổi, với tư duy tiêu dùng và tiêu chuẩn lựa chọn khác biệt, đang trở thành lực lượng mua nhà chính. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Việc phát triển sản phẩm bất động sản đang trở nên phức tạp hơn khi nhóm từ 22 đến dưới 39 tuổi, với tư duy tiêu dùng và tiêu chuẩn lựa chọn khác biệt, đang trở thành lực lượng mua nhà chính. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Dù vậy, thị trường vẫn mở ra nhiều cơ hội từ những chuyển động trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng, mở rộng giao thông và tăng cường kết nối vùng. Những yếu tố này đang định hình tiềm năng của nhiều khu vực, tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu địa điểm và phát triển dự án phù hợp, đồng thời giúp người dân có thêm lựa chọn về không gian sống.

Theo chuyên gia, doanh nghiệp cần nhận diện đúng cơ hội, đánh giá sát nhu cầu thị trường và lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực. Cơ hội chỉ có thể chuyển hóa thành kết quả khi chủ đầu tư chuẩn bị tốt về nguồn lực và khả năng triển khai.

znews.vn
#gen Z mua nhà

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