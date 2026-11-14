Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Báo mất 119 phôi sổ đỏ, Phú Thọ cảnh báo không xác nhận giao dịch

Đức Anh

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông báo mất 119 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ); đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân không sử dụng, xác nhận các nội dung, giao dịch liên quan đến số phôi này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo mất phôi giấy chứng nhận được thực hiện trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Tổng số phôi giấy chứng nhận bị mất là 119. Số phát hành (số seri) cụ thể được liệt kê trong phụ lục kèm theo thông báo.

soddo.jpg
Ảnh minh họa.

Để phòng ngừa việc các phôi giấy chứng nhận bị mất bị sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không sử dụng, xác nhận các nội dung liên quan đến những phôi giấy chứng nhận nêu trên.

Sở cũng đề nghị các cơ quan như: Sở Tư pháp, Công an các tỉnh, thành phố thông báo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan không sử dụng hoặc xác nhận nội dung, giao dịch liên quan đến 119 phôi giấy chứng nhận có số seri trong danh sách.

phoimat.jpg
Danh sách 119 phôi bị mất gửi kèm thông báo.

Trường hợp phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành thuộc danh sách đang lưu hành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đề nghị thông báo ngay cho Công an địa phương và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ để phối hợp xử lý theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ có địa chỉ tại đường Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; số điện thoại: 0210 3847 961.

Xem thêm

#Phú Thọ #Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #Mất phôi giấy chứng nhận #Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ #Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ

Cùng chuyên mục

Bài toán hút dân của đô thị biển và lời giải “10 điểm” từ Vinhomes Green Paradise

Bài toán hút dân của đô thị biển và lời giải “10 điểm” từ Vinhomes Green Paradise

Sống bên biển sẽ trở thành lựa chọn an cư lâu dài khi gia đình có thể tìm thấy trường học cho con, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ và cơ hội việc làm, trải nghiệm vui chơi giải trí ngay gần nhà. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hệ sinh thái all-in-one với hơn 500 tiện ích được quy hoạch để đáp ứng vượt xa những nhu cầu ấy, kiến tạo một thành phố sống đủ đầy cho đa thế hệ.

Đề xuất chuyển trụ sở công không có khách thuê sang cơ sở giáo dục, y tế

Đề xuất chuyển trụ sở công không có khách thuê sang cơ sở giáo dục, y tế

TPO - Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã chỉ đạo các Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực kiểm tra toàn bộ các cơ sở nhà, đất không có khách thuê sau nhiều lần thông báo; đề xuất UBND tỉnh xem xét chuyển giao về cho UBND các xã, phường quản lý, ưu tiên đầu tư làm cơ sở giáo dục, y tế, thư viện, nhà văn hóa...

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

Địa ốc 24H: Giá căn hộ Hà Nội gần gấp đôi sau hơn 7 năm; mở bán NƠXH giá từ 1 tỷ đồng/căn ở khu trung tâm

TPO - Cận cảnh khu nhà ở xã hội giá từ 1 tỷ đồng/căn ở trung tâm Hà Nội; Giá căn hộ Hà Nội gần gấp đôi sau hơn 7 năm; Quy định mới về cơ chế, chính sách gỡ khó cho dự án BT chuyển tiếp; Sau 7 lần đấu giá 'ế', sân vận động Chi Lăng hạ giá hơn 1.500 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 14/11.

Ngôi nhà 600m² gợi nhớ tuổi thơ bên vườn cây và dòng suối

Ngôi nhà 600m² gợi nhớ tuổi thơ bên vườn cây và dòng suối

TPO - Lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ của đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà rộng 600m² được thiết kế với những lớp mái nối tiếp, các khối chức năng đan xen và dòng suối len giữa không gian sinh hoạt, gợi lại hình ảnh nếp nhà truyền thống.

Có được cấp sổ mới khi đất vườn hết hạn và diện tích tăng thêm?

Có được cấp sổ mới khi đất vườn hết hạn và diện tích tăng thêm?

TPO - Trước thắc mắc của người dân về việc tiếp tục sử dụng đất vườn đã hết hạn và cấp sổ đỏ cho phần diện tích tăng thêm 700m2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường viện dẫn quy định tại Luật Đất đai 2024, đồng thời hướng dẫn nơi liên hệ để được xem xét, giải quyết.

Toàn cảnh vụ đấu giá đất nông thôn, trả gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

Toàn cảnh vụ đấu giá đất nông thôn, trả gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

TPO - Một phiên đấu giá 70 lô đất ở nông thôn tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình gây xôn xao khi xuất hiện mức trả giá từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m². Trong khi chính quyền đề nghị công an xác minh dấu hiệu bất thường, thì nhóm người tham gia đấu giá gửi đơn kiến nghị, cho rằng bị nhầm lẫn giữa tổng giá trị của cả lô đất và đơn giá tính trên mỗi mét vuông.

Điều gì khiến hàng vạn người có thể chọn Vinhomes Green Paradise làm nơi an cư trọn đời?

Điều gì khiến hàng vạn người có thể chọn Vinhomes Green Paradise làm nơi an cư trọn đời?

Bên cạnh lợi thế sinh thái rừng - biển có 1-0-2, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với hệ thống nhà ở đa dạng phân khúc, 104 trường học, bệnh viện quốc tế, các tổ hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí đồ sộ và hàng vạn cơ hội việc làm tại chỗ. Cùng tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối tới trung tâm TP.HCM trong khoảng 13 phút, những cấu phần này giúp siêu đô thị ESG++ thu hút cư dân về sinh sống lâu dài, tạo nên một thành phố sôi động bên biển Cần Giờ.

Hạ tầng mở lối về biển, Solina Signature by Wyndham đón đầu cơ hội mới tại Vũng Tàu

Hạ tầng mở lối về biển, Solina Signature by Wyndham đón đầu cơ hội mới tại Vũng Tàu

Sự phát triển của mạng lưới cao tốc liên vùng cùng kế hoạch khai thác sân bay Long Thành đang mở ra khả năng tiếp cận Vũng Tàu thuận tiện hơn. Trong bối cảnh đó, những dự án vừa nằm sát biển, vừa kết nối gần trung tâm đô thị như Solina Signature by Wyndham đang đem đến trải nghiệm khác biệt.

Quy định mới về cơ chế, chính sách gỡ khó cho dự án BT chuyển tiếp

Quy định mới về cơ chế, chính sách gỡ khó cho dự án BT chuyển tiếp

TPO - Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP điều chỉnh điều kiện để các dự án BT chuyển tiếp được áp dụng cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo đó, quy định mới bỏ yêu cầu dự án phải được tổng hợp trên Hệ thống 751 mới đủ điều kiện áp dụng cơ chế tháo gỡ.

Trụ sở dôi dư ở Cần Thơ giảm giá 4 lần vẫn không ai thuê

Trụ sở dôi dư ở Cần Thơ giảm giá 4 lần vẫn không ai thuê

TPO - Nhiều cơ sở nhà, đất công dôi dư tại TP. Cần Thơ được đưa ra cho thuê, thậm chí giảm giá thuê đến 4 lần vẫn không có người thuê. Trong khi đó, thành phố còn 366 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Quỹ đất Ciputra ngày càng hữu hạn, cơ hội nào cho những cư dân mới?

Quỹ đất Ciputra ngày càng hữu hạn, cơ hội nào cho những cư dân mới?

Giữa bối cảnh Hà Nội không ngừng mở rộng không gian đô thị, những địa chỉ an cư thuộc cộng đồng quốc tế lâu đời vẫn giữ sức hút riêng. Tại Ciputra, nơi hệ sinh thái sống và cộng đồng cư dân đa quốc gia đã định hình qua hơn hai thập kỷ, quỹ đất phát triển dự án mới ngày càng hữu hạn. Sự xuất hiện của Astor 1 vì thế mở ra một trong những cơ hội cuối cùng để sở hữu căn hộ hạng sang mới giữa quần thể quốc tế danh tiếng này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe