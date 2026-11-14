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Địa ốc

Bài toán hút dân của đô thị biển và lời giải “10 điểm” từ Vinhomes Green Paradise

P.V

Sống bên biển sẽ trở thành lựa chọn an cư lâu dài khi gia đình có thể tìm thấy trường học cho con, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ và cơ hội việc làm, trải nghiệm vui chơi giải trí ngay gần nhà. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hệ sinh thái all-in-one với hơn 500 tiện ích được quy hoạch để đáp ứng vượt xa những nhu cầu ấy, kiến tạo một thành phố sống đủ đầy cho đa thế hệ.

Đủ đầy tiện ích cho các thế hệ, đa dạng loại hình nhà ở cho mọi nhu cầu

Một ngày của mỗi gia đình thường xoay quanh nhiều địa điểm khác nhau, từ trường học, văn phòng đến nơi mua sắm, cơ sở y tế hay lớp năng khiếu của con. Khi những địa chỉ này cách xa nhau, thời gian di chuyển dễ chiếm phần đáng kể trong lịch sinh hoạt. Một nơi đáng sống, vì thế, phải đáp ứng được những nhu cầu ấy trong cùng một môi trường.

Vinhomes Green Paradise tiếp cận bài toán này ở quy mô thành phố. Trên lợi thế liền rừng, kề biển của Cần Giờ, siêu đô thị 2.870 ha quy hoạch đồng thời nhà ở đa dạng loại hình, hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ, văn hóa và giải trí.

Vinhomes Green Paradise cung cấp đa dạng loại hình nhà ở, từ biệt thự biển đến căn hộ cao tầng, đáp ứng nhiều nhóm cư dân
Vinhomes Green Paradise cung cấp đa dạng loại hình nhà ở, từ biệt thự biển đến căn hộ cao tầng, đáp ứng nhiều nhóm cư dân

Đối với gia đình có con nhỏ, quyết định chuyển nhà tới Vinhomes Green Paradise trở nên thuyết phục nhờ quy hoạch 104 trường học, gồm Vinschool, Brighton College Vietnam cùng các trường công lập, dân lập và tư thục. Hệ thống này mở ra nhiều lựa chọn, tạo cơ sở để các gia đình an tâm sinh sống lâu dài.

Y tế là điểm tựa an cư quan trọng tiếp theo. Bệnh viện Vinmec được phát triển với sự hợp tác của Cleveland Clinic (Mỹ) bổ sung năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Với người mua nhà để ở, sự hiện diện của cơ sở y tế giúp họ có thêm căn cứ khi lựa chọn môi trường sống cho gia đình.

Hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm phát triển tài năng cho thanh thiếu niên tạo nền tảng an cư cho các gia đình đa thế hệ
Hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm phát triển tài năng cho thanh thiếu niên tạo nền tảng an cư cho các gia đình đa thế hệ

Nhu cầu của người cao tuổi cũng được tính đến trong quy hoạch Vin New Horizon, với các chức năng chăm sóc, nghỉ dưỡng và sinh hoạt cộng đồng. Đây là cấu phần đáng chú ý trong mô hình đô thị đa thế hệ, nơi nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần của người cao tuổi được quan tâm.

Bên cạnh giáo dục và y tế, hệ thống trung tâm thương mại, dịch vụ và không gian công cộng đáp ứng những nhu cầu thường nhật như mua sắm, gặp gỡ bạn bè hay vui chơi cùng gia đình. Mạng lưới hơn 370 công viên, 900 km đường dạo bộ và hơn 100 km đường đạp xe bổ sung không gian vận động, thư giãn ngoài trời. Căn nhà được hỗ trợ bởi một môi trường sống đồng bộ có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình qua nhiều năm.

Thiên nhiên rừng, biển, hồ cùng 930 ha cây xanh, mặt nước kiến tạo một môi trường sống trong lành, không ô nhiễm, không khói bụi
Thiên nhiên rừng, biển, hồ cùng 930 ha cây xanh, mặt nước kiến tạo một môi trường sống trong lành, không ô nhiễm, không khói bụi

Một địa chỉ cho cả công việc, nghỉ dưỡng và những trải nghiệm xứng tầm

Sự đầy đủ của tiện ích dân sinh tạo điều kiện an cư. Trong khi hệ sinh thái thể thao, giải trí và nghệ thuật tầm cỡ quốc tế giúp đời sống tại Vinhomes Green Paradise có thêm những trải nghiệm đáng mong đợi.

Hai sân golf Sunrise và Sunset, tổng cộng 36 hố, mang dấu ấn thiết kế của Robert Trent Jones II và Tiger Woods, là điểm nhấn dành cho người yêu thể thao. Với cư dân, một sân golf trong cùng đô thị mở thêm cơ hội duy trì sở thích, gặp gỡ bạn bè, đối tác và dành thời gian ngoài trời.

VinWonders rộng 122 ha, quy tụ 280 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày, mang đến thế giới giải trí đa sắc màu cho cả gia đình. Không cần lên kế hoạch hay tốn hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho những chuyến xuất ngoại, các thành viên có thể thỏa sức khám phá những trải nghiệm mang phong cách Tokyo, Thượng Hải, Dubai hay California ngay tại nơi ở. Cuối tuần vì thế có thể bắt đầu bằng một cuộc vui đầy hứng khởi, thay vì phải chuẩn bị cho hành trình đi xa.

Bộ đôi sân golf cùng hệ sinh thái vui chơi, thể thao đem đến nhiều lựa chọn tận hưởng trong cùng không gian đô thị.
Bộ đôi sân golf cùng hệ sinh thái vui chơi, thể thao đem đến nhiều lựa chọn tận hưởng trong cùng không gian đô thị.

Đời sống văn hóa được phát triển với tổ hợp Trung tâm hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh. Sở hữu Nhà hát hai khán phòng với tổng sức chứa 5.000 chỗ cùng quảng trường nghệ thuật quy mô 60.000 người, nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn của những chương trình biểu diễn, concert và lễ hội quy mô lớn, mang đến không khí sôi động cho đô thị quanh năm.

Với doanh nhân và chuyên gia, sự kết hợp này có ý nghĩa thiết thực. Nơi ở có thể gắn với những cuộc hẹn công việc, hoạt động giao lưu và chương trình giải trí. Gia đình được tận hưởng cảnh quan biển, trong khi chủ nhân vẫn có thêm không gian kết nối nghề nghiệp.

Hệ sinh thái khổng lồ của Vinhomes Green Paradise đồng thời tạo nhu cầu nhân lực khi vận hành. Trường học, bệnh viện, thương mại, khách sạn và các tổ hợp giải trí đều cần đội ngũ chuyên môn, quản lý và dịch vụ. Cơ hội việc làm tại chỗ là một động lực để người lao động lựa chọn sinh sống gần nơi làm việc.

Đặc biệt, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đi vào vận hành, thời gian di chuyển chỉ khoảng 13 phút, tần suất 5 phút/chuyến (giờ cao điểm), Cần Giờ sẽ giống như lõi trung tâm mở rộng. Cư dân Vinhomes Green Paradise dễ dàng ban ngày làm việc tại trung tâm, tối trở về cùng gia đình bên biển.

Tần suất 5 phút/chuyến, thời gian di chuyển chỉ 13 phút, đường sắt tốc độ cao đưa Cần Giờ vào bán kính sống thường nhật của người dân TP.HCM
Tần suất 5 phút/chuyến, thời gian di chuyển chỉ 13 phút, đường sắt tốc độ cao đưa Cần Giờ vào bán kính sống thường nhật của người dân TP.HCM

Với người mua nhà, sức hấp dẫn của Vinhomes Green Paradise không chỉ nằm ở cảnh quan biển, môi trường trong lành vượt trội hay trải nghiệm nghỉ dưỡng. Giá trị lớn hơn là cơ hội sở hữu một không gian sống nơi các thành viên trong gia đình đều có điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, làm việc và tận hưởng. Đó là nền tảng để một đô thị bên biển vượt khỏi vai trò điểm đến cuối tuần, trở thành nơi an cư dài hạn và hình thành cộng đồng sống quanh năm.

#Vinhomes Green Paradise

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Điều gì khiến hàng vạn người có thể chọn Vinhomes Green Paradise làm nơi an cư trọn đời?

Điều gì khiến hàng vạn người có thể chọn Vinhomes Green Paradise làm nơi an cư trọn đời?

Bên cạnh lợi thế sinh thái rừng - biển có 1-0-2, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với hệ thống nhà ở đa dạng phân khúc, 104 trường học, bệnh viện quốc tế, các tổ hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí đồ sộ và hàng vạn cơ hội việc làm tại chỗ. Cùng tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối tới trung tâm TP.HCM trong khoảng 13 phút, những cấu phần này giúp siêu đô thị ESG++ thu hút cư dân về sinh sống lâu dài, tạo nên một thành phố sôi động bên biển Cần Giờ.

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