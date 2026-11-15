Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đến năm 2030, mỗi người dân TPHCM sẽ có 1m2 công viên

Duy Quang

TPO - TPHCM ưu tiên đầu tư 29 dự án công viên với tổng quy mô khoảng 819 ha và đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích đất công viên công cộng bình quân lên 1m2/người, tăng thêm khoảng 10 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo khoảng 30.000 cây xanh công cộng.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 7554/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Đề án hướng đến xây dựng hệ thống cây xanh đô thị đồng bộ, hiện đại, đa dạng và bền vững; góp phần cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân.

1.jpg
TPHCM dự kiến chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu với tổng diện tích 106 ha trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đến tháng 12/2025, TPHCM có 845 công viên công cộng với tổng diện tích hơn 1.127 ha, bình quân khoảng 0,79 m2/người. TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích đất công viên công cộng bình quân lên 1 m2/người, tăng thêm khoảng 10 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo khoảng 30.000 cây xanh công cộng.

Theo kế hoạch, TPHCM ưu tiên đầu tư 29 dự án công viên với tổng quy mô khoảng 819 ha. Trong đó, có 20 dự án đầu tư công với diện tích hơn 138 ha và 9 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), quy mô hơn 680 ha.

Năm 2026, TPHCM dự kiến triển khai 10 dự án với tổng diện tích hơn 36 ha. Một số dự án đáng chú ý, gồm công viên ven sông Sài Gòn ở phường Lái Thiêu (0,95 ha), công viên Tân Chánh Hiệp ở phường Trung Mỹ Tây (1,69 ha), công viên Hiệp Phú ở phường Tăng Nhơn Phú (1,56 ha), cải tạo công viên Khang Điền ở phường Phước Long (1,14 ha), công viên số 1 Lý Thái Tổ ở phường Vườn Lài (4,4 ha), công viên khu trường đua Phú Thọ ở phường Phú Thọ (6,5 ha), công viên Thạnh Lộc ở phường An Phú Đông (3,37 ha), công viên nước thuộc dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2 ở phường Phước Thắng (15 ha).

Giai đoạn 2027 - 2029, TPHCM dự kiến triển khai các dự án như cây xanh, mảng xanh thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (36 ha), công viên Đông Thạnh ở xã Đông Thạnh (36 ha), Quảng trường trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm ở phường Thủ Đức (12 ha), công viên ven sông bờ Đông sông Sài Gòn ở phường Thủ Đức (8 ha).

2.jpg
Đến tháng 12/2025, TPHCM có 845 công viên công cộng với tổng diện tích hơn 1.127 ha.

Đến năm 2030, TPHCM dự kiến triển khai Công viên khu Lâm viên sinh thái Thủ Thiêm ở phường Thủ Đức (128 ha), công viên Sài Gòn Safari ở xã Củ Chi (485 ha), công viên Phú Xuân ở xã Nhà Bè (4,8 ha).

Bên cạnh các dự án đầu tư mới, TPHCM dự kiến chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu với tổng diện tích 106 ha trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, năm 2027, TPHCM dự kiến chỉnh trang Công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng (8,8 ha), công viên 30 tháng 4 ở phường Sài Gòn (3,5 ha).

Năm 2028, các công viên được đưa vào kế hoạch chỉnh trang gồm Công viên 23 tháng 9 ở phường Bến Thành (8,25 ha), công viên Gia Định ở phường Hạnh Thông (28,2 ha).

Năm 2029, TPHCM dự kiến chỉnh trang Công viên Tao Đàn ở phường Bến Thành (8,98 ha), công viên Lê Văn Tám ở phường Tân Định (6,28 ha). Năm 2030, kế hoạch tiếp tục triển khai tại công viên Phú Lâm ở phường Phú Lâm (5,21 ha), công viên Gò Vấp ở phường An Nhơn (36,88 ha).

Ngoài phát triển công viên, đề án đặt mục tiêu trồng 1.413.100 cây xanh phân tán, trong đó có 65.100 cây từ ngân sách Nhà nước và 1.348.000 cây thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. TPHCM cũng dự kiến trồng và phục hồi hơn 447 ha rừng.

Tổng kinh phí dự kiến cho hoạt động trồng cây xanh phân tán và trồng, phục hồi rừng khoảng 115 tỷ đồng.

Xem thêm

#TPHCM dành gần 1.000 ha #đất xây công viên #công viên #dự án công viên #dự án đầu tư công #dự án đầu tư #phương thức đối tác công tư #chỉnh trang #nâng cấp #công viên hiện hữu #TPHCM dự kiến chỉnh trang #nâng cấp 8 công viên hiện hữu

Cùng chuyên mục

Gen Z mua nhà ngày càng nhiều

Gen Z mua nhà ngày càng nhiều

Dữ liệu từ VARS cho thấy nhóm khách hàng 25-35 tuổi chiếm trung bình trên 40% tổng lượng giao dịch trên thị trường, thậm chí có dự án ghi nhận tỷ lệ này lên tới 70%.

Địa ốc 24H: Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ; 3 dự án nghỉ dưỡng phải rà soát nguồn gốc đất khi cổ phần hoá

Địa ốc 24H: Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ; 3 dự án nghỉ dưỡng phải rà soát nguồn gốc đất khi cổ phần hoá

TPO - Báo mất 119 phôi sổ đỏ, Phú Thọ cảnh báo không xác nhận giao dịch; 3 dự án nghỉ dưỡng phải rà soát nguồn gốc đất khi cổ phần hoá; TP.HCM sắp có thêm 10.000 căn hộ, giá vẫn khó giảm sâu;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 15/11.

Báo mất 119 phôi sổ đỏ, Phú Thọ cảnh báo không xác nhận giao dịch

Báo mất 119 phôi sổ đỏ, Phú Thọ cảnh báo không xác nhận giao dịch

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông báo mất 119 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ); đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân không sử dụng, xác nhận các nội dung, giao dịch liên quan đến số phôi này.

Bài toán hút dân của đô thị biển và lời giải “10 điểm” từ Vinhomes Green Paradise

Bài toán hút dân của đô thị biển và lời giải “10 điểm” từ Vinhomes Green Paradise

Sống bên biển sẽ trở thành lựa chọn an cư lâu dài khi gia đình có thể tìm thấy trường học cho con, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ và cơ hội việc làm, trải nghiệm vui chơi giải trí ngay gần nhà. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hệ sinh thái all-in-one với hơn 500 tiện ích được quy hoạch để đáp ứng vượt xa những nhu cầu ấy, kiến tạo một thành phố sống đủ đầy cho đa thế hệ.

3 dự án nghỉ dưỡng phải rà soát nguồn gốc đất khi cổ phần hoá

3 dự án nghỉ dưỡng phải rà soát nguồn gốc đất khi cổ phần hoá

TPO - Tổ Công tác 1645 yêu cầu Khu căn hộ du lịch La Carte, cao ốc Thủy Tiên, cao ốc Vietpearl Unit Hotel phải rà soát hồ sơ, cung cấp tài liệu về nguồn gốc đất trong quá trình cổ phần hóa để cơ quan chuyên môn xác định có phát sinh nghĩa vụ tài chính hay không rồi mới tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đề xuất chuyển trụ sở công không có khách thuê sang cơ sở giáo dục, y tế

Đề xuất chuyển trụ sở công không có khách thuê sang cơ sở giáo dục, y tế

TPO - Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã chỉ đạo các Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực kiểm tra toàn bộ các cơ sở nhà, đất không có khách thuê sau nhiều lần thông báo; đề xuất UBND tỉnh xem xét chuyển giao về cho UBND các xã, phường quản lý, ưu tiên đầu tư làm cơ sở giáo dục, y tế, thư viện, nhà văn hóa...

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

Địa ốc 24H: Giá căn hộ Hà Nội gần gấp đôi sau hơn 7 năm; mở bán NƠXH giá từ 1 tỷ đồng/căn ở khu trung tâm

TPO - Cận cảnh khu nhà ở xã hội giá từ 1 tỷ đồng/căn ở trung tâm Hà Nội; Giá căn hộ Hà Nội gần gấp đôi sau hơn 7 năm; Quy định mới về cơ chế, chính sách gỡ khó cho dự án BT chuyển tiếp; Sau 7 lần đấu giá 'ế', sân vận động Chi Lăng hạ giá hơn 1.500 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 14/11.

Ngôi nhà 600m² gợi nhớ tuổi thơ bên vườn cây và dòng suối

Ngôi nhà 600m² gợi nhớ tuổi thơ bên vườn cây và dòng suối

TPO - Lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ của đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà rộng 600m² được thiết kế với những lớp mái nối tiếp, các khối chức năng đan xen và dòng suối len giữa không gian sinh hoạt, gợi lại hình ảnh nếp nhà truyền thống.

Có được cấp sổ mới khi đất vườn hết hạn và diện tích tăng thêm?

Có được cấp sổ mới khi đất vườn hết hạn và diện tích tăng thêm?

TPO - Trước thắc mắc của người dân về việc tiếp tục sử dụng đất vườn đã hết hạn và cấp sổ đỏ cho phần diện tích tăng thêm 700m2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường viện dẫn quy định tại Luật Đất đai 2024, đồng thời hướng dẫn nơi liên hệ để được xem xét, giải quyết.

Toàn cảnh vụ đấu giá đất nông thôn, trả gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

Toàn cảnh vụ đấu giá đất nông thôn, trả gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

TPO - Một phiên đấu giá 70 lô đất ở nông thôn tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình gây xôn xao khi xuất hiện mức trả giá từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m². Trong khi chính quyền đề nghị công an xác minh dấu hiệu bất thường, thì nhóm người tham gia đấu giá gửi đơn kiến nghị, cho rằng bị nhầm lẫn giữa tổng giá trị của cả lô đất và đơn giá tính trên mỗi mét vuông.

Điều gì khiến hàng vạn người có thể chọn Vinhomes Green Paradise làm nơi an cư trọn đời?

Điều gì khiến hàng vạn người có thể chọn Vinhomes Green Paradise làm nơi an cư trọn đời?

Bên cạnh lợi thế sinh thái rừng - biển có 1-0-2, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với hệ thống nhà ở đa dạng phân khúc, 104 trường học, bệnh viện quốc tế, các tổ hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí đồ sộ và hàng vạn cơ hội việc làm tại chỗ. Cùng tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối tới trung tâm TP.HCM trong khoảng 13 phút, những cấu phần này giúp siêu đô thị ESG++ thu hút cư dân về sinh sống lâu dài, tạo nên một thành phố sôi động bên biển Cần Giờ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe