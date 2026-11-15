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Khu đô thị AIC hơn 13.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' cả thập kỷ bất ngờ 'thay tên, đổi họ'

Đình Phong

TPO - Sau nhiều năm đình trệ, Khu đô thị AIC tại Mê Linh (Hà Nội) liên tiếp có những động thái mới về pháp lý. Dự án được điều chỉnh tên thương mại thành Diamond Flora, trong khi doanh nghiệp chủ đầu tư cũng đổi tên thành Công ty CP đầu tư Bất động sản Hoa Thủ Đô.

Liên tiếp có động thái mới về pháp lý

UBND TP Hà Nội mới đây chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị AIC tại xã Mê Linh. Tiếp đó, ngày 6/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án.

Đáng chú ý, ngày 10/11, thành phố tiếp tục điều chỉnh một số nội dung tại quyết định ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) về việc giao đất đợt 1 để thực hiện dự án Khu đô thị AIC.

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Khu đô thị AIC tại Mê Linh (Hà Nội) được điều chỉnh tên thương mại thành Diamond Flora. Ảnh: T.K.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án vẫn mang tên Khu đô thị AIC nhưng có tên thương mại mới là Diamond Flora. Đồng thời, pháp nhân được giao đất cũng thay đổi từ Công ty CP Bất động sản AIC thành Công ty CP đầu tư Bất động sản Hoa Thủ Đô.

Diện tích giao đất được điều chỉnh thành hơn 89,5 ha. Trong đó, có hơn 38,8 ha đất ở tại đô thị được giao có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất thu tiền hằng năm đối với hơn 6,5 ha đất thương mại dịch vụ công cộng, trường học...

Cũng theo quyết định điều chỉnh, Hà Nội giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với 35,64 ha đất cây xanh, giao thông; giao không thu tiền sử dụng đất đối với 8,56 ha đã hoàn thành GPMB theo xác nhận của UBND xã Mê Linh ngày 30/6/2026...

Những điều chỉnh liên tiếp về chủ trương đầu tư, môi trường và giao đất được xem là các bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án sau nhiều năm chậm triển khai.

Khu đô thị "đắp chiếu" gần 2 thập kỷ

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, năm 2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có quyết định cho phép đầu tư, đồng thời giao đất Khu đô thị AIC. Sau khi sáp nhập vào Hà Nội, dự án được điều chỉnh quy hoạch 1/500 vào 2011.

Suốt nhiều năm sau đó, dự án chậm triển khai do chồng lấn diện tích với Khu nhà ở Hoàng Vân, đồng thời trải qua một số lần thanh tra vào các năm 2019 và 2021.

Tháng 4/2022, Hà Nội đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị AIC - một bước ngoặt pháp lý quan trọng. Đến tháng 4/2026, dự án đã được UBND xã Mê Linh duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với một số ô đất.

Theo ĐTM lấy ý kiến tham vấn hồi tháng 6, khu đô thị AIC có tổng diện tích hơn 93,9 ha, quy mô dân số 26.000 người. Dự án nằm trên tuyến đường trục chính 100 m khu đô thị mới Mê Linh; tiếp giáp các khu đô thị Cienco5, khu nhà ở Hoàng Vân và khu đô thị Sông Hồng.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí khoảng 76,4 ha đất đơn vị ở, trong đó có 42,9 ha là công trình nhà ở.

Tại đây sẽ có 11 lô đất hỗn hợp (thương mại, khách sạn, văn phòng, chung cư) cao tối đa 32 tầng, mật độ xây dựng không quá 45%, tổng diện tích sàn hơn 1 triệu m2. Hai lô đất chung cư cao tối đa 25 tầng, mật độ xây dựng không quá 44,3%.

Bên cạnh đó còn có 69 lô biệt thự cao tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng không quá 50%. Nhà liền kề có 6 lô cao tối đa 4 tầng, mật độ xây dựng không quá 75,7%.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bước vào giai đoạn thực hiện trong quý II/2026 - quý III/2028; hoàn thành xây dựng trong quý III/2028 - quý II/2029. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 13.181 tỷ đồng.

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#Khu đô thị AIC #khu đô thị bỏ hoang #Mê Linh #Hà Nội #dự án đắp chiếu

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