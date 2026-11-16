Cô gái 'hồi sinh' pháp lam - đỉnh cao di sản nghệ thuật thời Nguyễn

TPO - Pháp lam Huế từng là đỉnh cao di sản nghệ thuật thời Nguyễn, đòi hỏi sự phối hợp khắt khe giữa kỹ thuật uốn đồng, tráng men và kiểm soát nhiệt độ lò nung. Với mong muốn gìn giữ và đưa nghệ thuật cung đình rời khỏi tủ kính bảo tàng để hòa vào đời sống hiện đại, Đặng Hương Quỳnh (35 tuổi), một cô gái từng học thiết kế thời trang và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các sản phẩm thủ công, nghệ thuật đã dành nhiều năm tự mày mò, nghiên cứu và gắn bó với nghề.