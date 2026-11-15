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Multimedia

Thủ môn tuột tay ném bóng vào lưới nhà

Doãn Cường

TPO - Đang định phát bóng cho đồng đội, thủ môn Ezequiel Bacher bất ngờ để bóng tuột tay rồi lăn vào lưới nhà ở phút thứ 3. Comunicaciones thua Arsenal 2-3 ở lượt đi tứ kết play-off Primera B. Đây cũng không phải lần đầu đội bóng này dính một bàn thua kiểu như vậy.

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#bàn phản lưới #ném bóng

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