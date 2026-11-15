Thủ môn tuột tay ném bóng vào lưới nhà

TPO - Đang định phát bóng cho đồng đội, thủ môn Ezequiel Bacher bất ngờ để bóng tuột tay rồi lăn vào lưới nhà ở phút thứ 3. Comunicaciones thua Arsenal 2-3 ở lượt đi tứ kết play-off Primera B. Đây cũng không phải lần đầu đội bóng này dính một bàn thua kiểu như vậy.
TPO - Những hình ảnh vừa được công bố đã ghi lại nhiều cử chỉ gần gũi giữa Jensen Huang và nữ doanh nhân Alice Huang tại các sự kiện, nhà hàng ở Singapore và Đài Loan, trong giai đoạn 2023-2025.
TPO - Tối 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 chính thức khép lại mùa giải thứ 10 bằng Gala trao giải và chương trình kỷ niệm 10 năm hình thành, phát triển. Sự kiện đánh dấu chặng đường một thập kỷ của giải đấu, đồng thời mở ra hành trình mới với mục tiêu lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng golf và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam.
TPO - Vụ nổ xảy ra khoảng 10h ngày 13/11 tại cửa hàng Gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM khiến 2 người tử vong và làm 10 người khác bị thương. Công an phường Tân Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan để hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.
TPO - Đội tuyển U23 Việt Nam vừa đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026. Đội đã tạo ra nhiều điểm nhấn trên hành trình đăng quang…
TPO - Máy bay thương mại chạy hoàn toàn bằng điện CE-25A do Trung Quốc tự phát triển đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển dòng máy bay điện phục vụ vận tải hành khách liên tỉnh.
TPO - Quả bóng bổng đang bay qua đầu bỗng nằm gọn dưới chân phải Ronaldinho ở độ cao ngang hông. Pha xử lý trong buổi tập đầu tiên cùng Ravenna mềm mại đến mức chính anh phải đùa: “Họ sẽ nói đây là AI”.
TPO - Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh 40,06 km2 diện tích tự nhiên và 1.057 người từ Phú Thọ về Hà Nội chiều 11/11. Sau điều chỉnh, Hà Nội rộng khoảng 3.399,9 km2 với 8.808.582 người. Phú Thọ còn khoảng 9.306,64 km2 với 4.021.581 người. Mục tiêu là Hà Nội quản lý thống nhất, đồng bộ Vườn quốc gia Ba Vì.
TPO - Sau khi nhận 4% cổ phần Amazon trị giá khoảng 36 tỷ USD từ thỏa thuận ly hôn Jeff Bezos, MacKenzie Scott đã dành hàng chục tỷ USD cho hoạt động thiện nguyện, theo đuổi đam mê văn chương và duy trì cuộc sống kín tiếng.
TPO - Pochettino từng gây thất vọng trong lần gần nhất dẫn dắt Chelsea tại Premier League và cổ động viên MU lo ngại điều đó sẽ lặp lại.
TPO - U23 Việt Nam đã xuất sắc đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026 với thành tích bất bại, ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất. Trên hành trình chinh phục đó, 5 cái tên sau đây đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người hâm mộ Việt Nam.
TPO - Vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải đấu thể thao, Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10 - năm 2026 chính thức khởi tranh, tiếp nối hành trình vì tài năng trẻ Việt Nam. Qua mười mùa giải, hàng trăm câu chuyện đã được viết nên, nhiều ước mơ được chắp cánh. Giải đấu không chỉ tìm kiếm những nhà vô địch trên sân golf, mà còn góp phần mở ra cơ hội, lan tỏa yêu thương và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
TPO - Tiền đạo trẻ Minh Tâm tung cú dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam trước U23 Qatar tại giải Gia Lai VTV Cup 2026.
TPO - Ngày 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 chính thức khởi tranh tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), đánh dấu mùa giải thứ 10. Những cú swing đẹp mắt, khoảnh khắc tranh tài đầy tập trung cùng khung cảnh sân golf ấn tượng tạo nên bức tranh nhiều màu sắc của giải đấu.
TPO - Ánh nắng cuối ngày phủ vàng thảm cỏ tại Legend Valley Country Club, kéo dài bóng người chơi giữa những fairway mướt xanh. Khung cảnh ấy tạo nên dấu ấn đặc biệt trong ngày tranh tài của 240 golfer tại Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10.
TPO - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) bất ngờ ban hành lệnh dừng toàn bộ chuyến bay khởi hành trên cả nước sau sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu. Hơn 15.000 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, hàng nghìn hành khách mắc kẹt tại sân bay. Dù lệnh hạn chế đã được dỡ bỏ, sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng xuống cấp của hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ.
TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ sạt lở tại Lào Cai. Đất đá tràn xuống rơi trúng người phụ nữ đi xe máy. Nạn nhân bị thương và đã được đưa đi sơ cứu.