Thủ môn tuột tay ném bóng vào lưới nhà

TPO - Vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải đấu thể thao, Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10 - năm 2026 chính thức khởi tranh, tiếp nối hành trình vì tài năng trẻ Việt Nam. Qua mười mùa giải, hàng trăm câu chuyện đã được viết nên, nhiều ước mơ được chắp cánh. Giải đấu không chỉ tìm kiếm những nhà vô địch trên sân golf, mà còn góp phần mở ra cơ hội, lan tỏa yêu thương và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.