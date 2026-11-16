Ảnh chụp một gia đình ngủ giữa ngôi nhà cháy rụi mang về 5 tỷ đồng

TPO - Nhiếp ảnh gia Pinu Rahman vừa giành giải cao nhất tại cuộc thi HIPA với bức ảnh ghi lại nghị lực vượt qua thảm họa của một gia đình ở Bangladesh.

Theo Gulfnews, nhiếp ảnh gia người Bangladesh Pinu Rahman đã giành giải thưởng cao nhất tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (HIPA).

Đây là cuộc thi nhiếp ảnh có tổng giá trị giải thưởng lớn nhất thế giới, lên đến một triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng). Phần thưởng dành cho tác phẩm xuất sắc nhất lên tới 200.000 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng)

Tác phẩm chiến thắng mang tên Under The Same Sky (Dưới cùng một bầu trời), ghi lại cảnh một gia đình 5 người nằm ngủ cạnh nhau giữa những bức tường bê tông còn sót lại của ngôi nhà ở Dhaka (Bangladesh).

Bức ảnh một gia đình năm người ngủ cạnh nhau bên trong những bức tường bê tông còn sót lại sau vụ cháy.

Bức ảnh được chụp sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 11/2025, thiêu rụi khoảng 1.500 ngôi nhà. Theo Reuters, hàng nghìn người mất nơi ở sau vụ hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa huy động 19 đơn vị tham gia chữa cháy nhưng gặp nhiều khó khăn do đường vào khu dân cư chật hẹp và tình trạng ùn tắc giao thông.

Đám cháy được khống chế sau hơn 5 giờ, song phải mất khoảng 16 giờ mới được dập tắt hoàn toàn.

Tác phẩm của Pinu Rahman không chỉ ghi lại hậu quả trước mắt của thảm họa mà còn khắc họa hoàn cảnh dễ bị tổn thương của các thành viên trong gia đình, sự nương tựa lẫn nhau và quyết tâm tiếp tục cuộc sống giữa đống đổ nát của khu dân cư.

Pinu Rahman có mặt tại hiện trường vào rạng sáng 28/11/2025. Ban đầu, ông sử dụng máy ảnh để ghi lại cảnh tượng sau vụ cháy. Tuy nhiên, trước phạm vi tàn phá rộng lớn, nhiếp ảnh gia quyết định dùng flycam để có góc nhìn bao quát hơn.

Đáng chú ý, Pinu Rahman không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Công việc chính của người đàn ông Bangladesh này là trong lĩnh vực ngân hàng.

Cuộc thi HIPA lần thứ 15 có chủ đề Gia đình, phù hợp với chỉ đạo của Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan về việc chọn năm 2026 là Năm Gia đình. Sáng kiến này nhằm thắt chặt tình cảm gia đình, góp phần duy trì ổn định xã hội và truyền lại những giá trị truyền thống đích thực của UAE cho các thế hệ tương lai.

Với cách khắc họa tình cảm gia đình, nghị lực và khả năng vượt qua nghịch cảnh của con người, bức ảnh của Rahman đã để lại ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo cuộc thi.

Giải thưởng giúp một khoảnh khắc vốn có thể chỉ được biết đến như thảm kịch tại địa phương thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Khoảnh khắc nhận giải của Pinu Rahman. Ảnh: Prothom Alo.

Bằng việc tập trung vào hình ảnh một gia đình nằm ngủ bên nhau giữa những phần còn sót lại của ngôi nhà, Rahman đã biến câu chuyện mất mát thành hình ảnh mang ý nghĩa phổ quát về sự sống còn, tình đoàn kết và hy vọng.

Giải thưởng góp phần đưa một tư liệu giàu sức lay động về quá trình phục hồi sau thảm họa đến với công chúng rộng rãi, cho thấy nhiếp ảnh có thể lưu giữ phẩm giá con người và kết nối một thảm kịch tại địa phương với những cuộc thảo luận trên toàn cầu về gia đình, nghị lực vượt qua nghịch cảnh và sự ổn định xã hội.

Đó chính là giá trị to lớn mà cuộc thi cũng như tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải đã mang lại.