Công bố khán giả có câu hỏi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ba câu hỏi do khán giả gửi về đã được Ban tổ chức lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Các tác giả có câu hỏi được chọn sẽ nhận thưởng sau thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố.

Sau chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng, Ban tổ chức công bố ba câu hỏi của khán giả được sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết.

Trong số năm câu hỏi được sử dụng tại chung kết có ba câu do khán giả gửi về cuộc thi. Ba câu hỏi được lựa chọn đề cập đến những vấn đề gần gũi với thế hệ trẻ, từ giá trị của hòa bình, vai trò của việc học trong thời đại công nghệ đến cách nhìn nhận vẻ đẹp của người phụ nữ.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trả lời câu hỏi ứng xử về vẻ đẹp hòa bình. Ảnh: Dương Triều.

Câu hỏi thứ nhất của bạn đọc Lê Đức Bảo, đến từ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, được gửi về Ban tổ chức ngày 25/10.

Nội dung câu hỏi: "Trong thời gian qua, một vài nơi trên thế giới đã nổ ra những cuộc xung đột hay chiến sự. Là một công dân của Việt Nam, bạn cảm nhận gì về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình? Và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy ra thế giới như thế nào?".

Câu hỏi hướng đến nhận thức của người trẻ về giá trị của hòa bình, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là câu hỏi ứng xử dành cho Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang.

Câu hỏi thứ hai do bạn đọc Trần Thị Ngọc Cẩm, đến từ phường tỉnh Đắk Lắk, gửi về ngày 13/10.

Nội dung câu hỏi: "Trong một thế giới mà thông tin có thể được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác, theo bạn, điều gì vẫn khiến việc học tập và tích lũy tri thức trở thành hành trình không thể thay thế đối với mỗi người trẻ?".

Câu hỏi đặt ra vấn đề về giá trị của việc học trong bối cảnh công nghệ phát triển, khi con người có thể dễ dàng tiếp cận thông tin nhưng vẫn cần tích lũy kiến thức, rèn luyện tư duy và phát triển năng lực bản thân. Đây là câu hỏi được Á hậu Lê Phương Nghi trả lời.

Á hậu Lê Phương Nghi trong phần thi ứng xử. Ảnh: Dương Triều.

Câu hỏi thứ ba do khán giả Hà Thị Diễm, đến từ Gia Lai, gửi về Ban tổ chức.

Nội dung câu hỏi: "Danh hiệu Hoa hậu tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, nhưng đôi khi những hình ảnh hoàn hảo trên truyền thông lại vô tình khiến nhiều cô gái trẻ tự ti về ngoại hình. Nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam, bạn sẽ làm gì để danh hiệu của mình không trở thành một tiêu chuẩn khiến người khác áp lực, mà là nguồn động lực giúp họ trân trọng vẻ đẹp riêng?".

Câu hỏi đề cập đến ảnh hưởng của những hình mẫu sắc đẹp trên truyền thông, đồng thời khuyến khích các thí sinh thể hiện quan điểm về sự tự tin, tôn trọng khác biệt và giá trị riêng của mỗi người phụ nữ.

Tác giả của mỗi câu hỏi được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Ba câu hỏi được sử dụng năm nay cũng gắn với những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng đến, gồm Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Ba tác giả có câu hỏi được lựa chọn sẽ nhận phần quà từ Ban tổ chức. Thời hạn tiếp nhận các ý kiến liên quan là 10 ngày kể từ khi có thông báo. Nếu không phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Ban tổ chức sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng theo quy định.

Việc lựa chọn câu hỏi của bạn đọc đưa vào phần thi ứng xử là một hình thức kết nối khán giả với Hoa hậu Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để công chúng đóng góp những vấn đề mà họ quan tâm vào nội dung cuộc thi.