Một tuần sau đăng quang của Yến Trang, Khánh Linh và Phương Nghi

TPO - Sau đêm chung kết tại Hải Phòng, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi nhanh chóng bước vào lịch trình hoạt động dày đặc. Từ media tour, đồng hành giải golf gây quỹ hỗ trợ tài năng trẻ đến khám phá Hồ Gươm và ẩm thực phố cổ, Top 3 bắt đầu những trải nghiệm ý nghĩa đầu tiên trong nhiệm kỳ.

Sau khi đăng quang tối 7/11 tại Quảng trường Danh vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi nhanh chóng trở lại Hà Nội, bắt đầu chuỗi hoạt động truyền thông đầu tiên.

Lịch trình media tour dày đặc

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có lịch trình media tour dày đặc.

Một trong những điểm dừng đầu tiên của Top 3 là Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sáng 9/11. Đồng hành với Top 3 có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi.

Sáng 11/11, ba người đẹp trở về trụ sở Báo Tiền Phong, tham gia chương trình giao lưu trực tuyến với độc giả. Đây là cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt khi Báo Tiền Phong là đơn vị tổ chức Hoa hậu Việt Nam. Những câu chuyện về hành trình dự thi, sự thay đổi của bản thân và trách nhiệm sau khi nhận danh hiệu được các người đẹp chia sẻ cởi mở.

Ngày 12/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trong chương trình Café Sáng trên VTV3. Trên sóng truyền hình, tân Hoa hậu Việt Nam 2026 kể về sự thay đổi của mình sau hành trình dự thi.

Hoa hậu và hai á hậu còn tham gia giao lưu với một số cơ quan báo chí, truyền thông như Báo Lao Động, VnExpress và Eva, đồng thời xuất hiện tại sự kiện Welcome Home tại Hoàng Thành Media ngày 13/11.

Trong những ngày đầu nhiệm kỳ, Hoa hậu, Á hậu không chỉ chia sẻ về trải nghiệm tại cuộc thi mà còn từng bước giới thiệu những định hướng hoạt động xã hội, thiện nguyện và kế hoạch cá nhân.

Lan tỏa những dự án thiện nguyện

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 lan tỏa những dự án nhân ái tại Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.

Ngày 14/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, tham gia Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam. Đây là mùa giải thứ 10 của giải đấu do Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2017, với sự tham gia của 240 golfer tranh tài trên hai sân Rose Course và Canyon Course.

Tại sự kiện, Hoa hậu Yến Trang đảm nhận vai trò đại sứ đồng hành. Trong trang phục thể thao năng động, ba người đẹp giao lưu với các golfer, tham gia những hoạt động bên lề và trực tiếp trải nghiệm bộ môn golf.

Không chỉ là hoạt động trải nghiệm, sự hiện diện của Top 3 còn gắn với mục tiêu cộng đồng của giải đấu. Qua 10 mùa tổ chức, Tiền Phong Golf Championship hướng tới kết nối cộng đồng golfer, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Tại Gala trao giải tối cùng ngày, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh - Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2026 - giới thiệu dự án nhân ái Cánh cửa thần kỳ, kêu gọi các nguồn lực cùng chung tay hiện thực hóa kế hoạch hỗ trợ trẻ em vùng cao.

Việc giới thiệu dự án tại gala mở thêm cơ hội kết nối với cộng đồng golfer, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Hoạt động này cho thấy những bước đi đầu tiên của người đẹp trong việc gắn danh hiệu với các dự án hướng đến cộng đồng.

Bên cạnh Top 3, một số người đẹp và đại sứ của Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia sự kiện, góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội. Việc đồng hành với giải golf ngay trong tuần đầu sau đăng quang cũng là dịp để các người đẹp tiếp cận những hoạt động vì cộng đồng.

Quảng bá nét văn hóa ẩm thực Hà Nội





Top 3 Hoa hậu Việt Nam trải nghiệm ẩm thực phố cổ và dạo Hồ Gươm.

Giữa lịch trình media tour dày đặc, Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ ngơi để khám phá Hà Nội. Sáng 12/11, sau buổi ghi hình chương trình Café Sáng trên VTV3, Yến Trang, Khánh Linh và Phương Nghi cùng dạo quanh Hồ Gươm, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực phố cổ.

Trong tà áo dài nền nã, ba người đẹp thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Nhiều người nhận ra tân hoa hậu, á hậu, chủ động xin chụp ảnh lưu niệm. Những hình ảnh các người đẹp xuất hiện bên Tháp Rùa, Tháp Hòa Phong giữa không gian trung tâm Thủ đô nhanh chóng tạo sự chú ý.

Là người con Hà Nội, Yến Trang muốn giới thiệu với hai á hậu những nét đặc trưng của thành phố, trong đó có thức quà kem Tràng Tiền gắn với ký ức nhiều thế hệ.

Với Á hậu Khánh Linh, Hà Nội không phải thành phố xa lạ bởi cô đang học đại học tại đây. Trong khi đó, Phương Nghi hào hứng khi có dịp trở lại Thủ đô và được Yến Trang dẫn đi khám phá những món ăn đặc trưng của phố cổ.

Chuyến dạo phố ngắn mang đến hình ảnh đời thường, gần gũi của Top 3 sau những lần xuất hiện chỉn chu trên sân khấu và các chương trình truyền thông. Đây cũng là dịp để ba người đẹp quảng bá áo dài, cảnh quan và nét văn hóa ẩm thực Hà Nội đến người dân, du khách.

Từ những buổi giao lưu báo chí, hoạt động thể thao gây quỹ đến hành trình khám phá phố cổ, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 đang từng bước làm quen với nhịp độ công việc sau đăng quang.

Những hoạt động đầu tiên cũng cho thấy định hướng gắn danh hiệu với trách nhiệm cộng đồng, quảng bá văn hóa và xây dựng hình ảnh người đẹp trí tuệ, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái.