Choáng ngợp cảnh công nhân vào ca ở 'đại công trường' Cần Giờ

TPO - VN-Index khép lại tuần giao dịch tăng 0,55% so với tuần trước, nhưng đà hồi phục chưa thực sự chắc chắn khi áp lực bán vẫn lớn, thanh khoản chưa cải thiện và dòng tiền phân hóa. Những kịch bản khác nhau được đưa ra, trong đó có dự báo chỉ số hướng tới 1.780 - 1.800 điểm trong tháng 11, nhưng cũng cảnh báo rủi ro nếu đánh mất vùng hỗ trợ 1.700 điểm.