Choáng ngợp cảnh công nhân vào ca ở 'đại công trường' Cần Giờ

Trước cổng chính dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, dòng xe máy nối dài trên đoạn đường Thạnh Thới khoảng 500 m vào giờ công nhân vào ca và tan ca.
Trước cổng chính dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, TPHCM, dòng xe máy nối dài trên đoạn đường Thạnh Thới khoảng 500 m vào giờ công nhân vào ca và tan ca.
Trước cổng chính dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, dòng xe máy nối dài trên đoạn đường Thạnh Thới khoảng 500 m vào giờ công nhân vào ca và tan ca.
TPO - Cựu CEO Nvidia Jensen Huang được cho là đang cân nhắc về vị trí lãnh đạo công ty, trong bối cảnh nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon vận động hội đồng quản trị đưa ông trở lại. Tuy nhiên, những cáo buộc liên quan đến việc ông cung cấp thông tin sai lệch cho lãnh đạo cấp cao về mối quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang có thể khiến nỗ lực này gặp trở ngại.
Trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng đa dạng, bài toán tài chính không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn mà còn ở việc quản trị dòng tiền, tối ưu nguồn lực và khai thác hiệu quả giá trị tài sản. Với định hướng phát triển hai trụ cột Giải pháp vốn (Lending) và Đầu tư, phát triển giá trị tài sản (Invest), Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VNR hướng đến kết nối các giải pháp tài chính với hoạt động đầu tư, quản lý và khai thác tài sản, đáp ứng nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp.
Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Pháp ngữ FrancoTech 2026 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và đoàn đại biểu cấp cao đã đến tham quan gian hàng Viettel Campuchia (Metfone) – đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đang hoạt động tại Campuchia.
Quy mô giao thương ngày càng lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực logistics quốc gia. Việt Nam cần những trung tâm kết nối nhiều phương thức vận tải, xử lý hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ. Trên hành lang Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, siêu cảng logistics Vietnam SuperPort do Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) hợp tác phát triển đang từng bước đáp ứng yêu cầu đó.
TPO - Quán cà phê ngay giữa trung tâm Đà Nẵng thường xuyên đặt một dãy thùng rác ra chắn ngang vỉa hè gây mất thẩm mỹ, mất vệ sinh cũng như ảnh hưởng đến lối đi của người đi bộ.
TPO - Không chờ đến "chính hội" Black Friday, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội đã rầm rộ khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn ngay từ đầu tháng 11. Lượng người mua sắm những ngày này tăng gấp 1,5-2 lần so với bình thường.
TPO - Megaspeed xác nhận bà Alice Huang - doanh nhân người Trung Quốc - chính thức rời công ty từ ngày 30/8/2025 và hiện không giữ bất kỳ vị trí nào tại công ty này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các mối liên hệ của bà với cựu CEO Nvidia Jensen Huang đang thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ.
TPO - Meta bị cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy phạt 805 triệu euro (887 triệu USD) sau khi bị phát hiện truy cập ảnh và video trong thư viện cá nhân của người dùng Android mà không có sự đồng ý, hoặc thông báo phù hợp.
Tuy chưa đến Black Friday, nhiều khách hàng đã chen chân tại các cửa hàng thời trang để săn những món đồ với giá rẻ hơn một nửa so với giá gốc.
Một sinh viên năm thứ ba tại Hà Nội đã mở tới 14 tài khoản ngân hàng, trong khi một nữ sinh khác mở 8 tài khoản và đứng tên giám đốc hai công ty được thành lập nhằm phục vụ hoạt động của đường dây đánh bạc trực tuyến.
TPO - Những ngày này, người dân vùng trồng quất xã Hợp Tiến, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn cắt tỉa, uốn dáng, chăm chút với kỳ vọng có sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
TPO - VN-Index khép lại tuần giao dịch tăng 0,55% so với tuần trước, nhưng đà hồi phục chưa thực sự chắc chắn khi áp lực bán vẫn lớn, thanh khoản chưa cải thiện và dòng tiền phân hóa. Những kịch bản khác nhau được đưa ra, trong đó có dự báo chỉ số hướng tới 1.780 - 1.800 điểm trong tháng 11, nhưng cũng cảnh báo rủi ro nếu đánh mất vùng hỗ trợ 1.700 điểm.
TPO - Nhiều ngân hàng trong nước đang mở rộng kênh huy động ngoại tệ trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu tín dụng và các dự án trọng điểm của nền kinh tế.
TPO - Sáng nay (15/11), giá bán vàng miếng SJC ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đầu tuần và bán hôm nay, người mua lỗ kép tới 7,5 triệu đồng/lượng vì giá giảm và chênh lệch mua vào - bán ra.
Gần 10 năm kinh doanh, nhiều nhà hàng, quán nhậu Hà Nội dù có khách quen ổn định vẫn phải đóng cửa, trả mặt bằng. Doanh thu giảm, trong khi tiền thuê mặt bằng lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng khiến chủ quán phải tính lại.