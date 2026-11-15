Vùng trồng quất lớn nhất Thanh Hóa vào vụ Tết

TPO - Những ngày này, người dân vùng trồng quất xã Hợp Tiến, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn cắt tỉa, uốn dáng, chăm chút với kỳ vọng có sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
TPO - VN-Index khép lại tuần giao dịch tăng 0,55% so với tuần trước, nhưng đà hồi phục chưa thực sự chắc chắn khi áp lực bán vẫn lớn, thanh khoản chưa cải thiện và dòng tiền phân hóa. Những kịch bản khác nhau được đưa ra, trong đó có dự báo chỉ số hướng tới 1.780 - 1.800 điểm trong tháng 11, nhưng cũng cảnh báo rủi ro nếu đánh mất vùng hỗ trợ 1.700 điểm.
TPO - Nhiều ngân hàng trong nước đang mở rộng kênh huy động ngoại tệ trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu tín dụng và các dự án trọng điểm của nền kinh tế.
TPO - Sáng nay (15/11), giá bán vàng miếng SJC ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đầu tuần và bán hôm nay, người mua lỗ kép tới 7,5 triệu đồng/lượng vì giá giảm và chênh lệch mua vào - bán ra.
Gần 10 năm kinh doanh, nhiều nhà hàng, quán nhậu Hà Nội dù có khách quen ổn định vẫn phải đóng cửa, trả mặt bằng. Doanh thu giảm, trong khi tiền thuê mặt bằng lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng khiến chủ quán phải tính lại.
Ngày 14/11/2026, FujiMart Việt Nam khai trương cơ sở thứ hai tại Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội, tiếp tục mang đến cho cộng đồng cư dân một địa chỉ mua sắm tiện lợi, với sản phẩm đa dạng, tươi ngon cùng phong cách phục vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
Sau quá trình tuyển chọn và phỏng vấn chuyên sâu với sự đánh giá của Hội đồng chuyên gia, những ứng viên xuất sắc nhất của Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử 2026 chính thức được ra mắt và bước vào lộ trình đào tạo tại Trường Đại học Quang Trung. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ lượng tử toàn cầu.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa ra mắt thẻ tín dụng SeABank VISA FlexCard với thông điệp “Chi theo gu - Hoàn tiền theo ý”. Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục chi tiêu được hoàn tiền theo nhu cầu cá nhân, với tỷ lệ hoàn tối đa 15% và tổng giá trị hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng.
Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của Quảng Ngãi. Với định hướng phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, tỉnh kỳ vọng tạo bước đột phá mới.
Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) ghi nhận sản lượng điện sản xuất đạt 14.594,72 triệu kWh. Bước vào giai đoạn cuối năm, Tổng công ty ra sức toàn lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa bám sát các công trường dự án nguồn.
Trước những yêu cầu ngày càng cao về an toàn, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc, nhà sản xuất thực phẩm cần kiểm soát xuyên suốt quy trình, từ xử lý nguyên liệu, chế biến và chiết rót đến đóng gói. Bằng việc kết nối công nghệ, thiết bị và các điểm kiểm soát trong một hệ thống, giải pháp tương thích đồng bộ của Tetra Pak hỗ trợ doanh nghiệp quản lý rủi ro an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm.
TPO - Điện Máy Xanh dự kiến phát hành trái phiếu cho 15 lãnh đạo cấp cao, người mua ít nhất là 12 trái phiếu và người mua nhiều nhất là 395 trái phiếu. Riêng ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc DMX - mua 395 trái phiếu, chiếm 39,5% tổng lượng trái phiếu phát hành.
TPO - Từng kỳ vọng vàng, bạc là kênh tích sản an toàn, nhiều người xuống tiền mua vào khi giá liên tục lập đỉnh. Tuy nhiên, đà lao dốc mạnh của kim loại quý khiến không ít nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng. Giữa lúc thị trường biến động, câu hỏi có nên bắt đáy?
TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 visa kể từ tháng 1/2025, trong đó có hơn 4.000 trường hợp liên quan đến du lịch sinh con. Mỹ đồng thời tăng cường rà soát hồ sơ, hoạt động trực tuyến và các yếu tố an ninh đối với người nước ngoài.
TPO - Dù thời tiết se lạnh, biển động sau đợt gió mùa, nhiều ngư dân ở Hà Tĩnh vẫn tranh thủ vươn khơi đánh bắt gần bờ. Những mẻ lưới đầy ghẹ giúp bà con thu về từ 4-7 triệu đồng mỗi chuyến biển.
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tiếp xử phạt doanh nghiệp phát hành trái phiếu do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Trong khi đó, gần 38.800 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong phần còn lại của năm 2026, riêng nhóm bất động sản chiếm khoảng 66%.
TPO - UBND tỉnh Cà Mau quyết định đơn phương chấm dứt hiệu lực Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Toàn Cầu. Lý do là doanh nghiệp này triển khai không đầy đủ các nội dung cam kết, phát sinh nhiều bất cập trong liên kết thu mua, bao tiêu lúa gạo và chậm thanh toán tiền mua lúa cho hợp tác xã, nông dân.