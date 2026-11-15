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Kinh tế

Vùng trồng quất lớn nhất Thanh Hóa vào vụ Tết

Phạm Trường

TPO - Những ngày này, người dân vùng trồng quất xã Hợp Tiến, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn cắt tỉa, uốn dáng, chăm chút với kỳ vọng có sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

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Những ngày này, người dân vùng trồng quất ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa﻿ đang “chạy đua” để bón phân, cắt tỉa, chăm sóc, chỉnh dáng cho cây, kịp phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2027. Đây là vùng trồng quất lớn nhất địa phương này.
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Ông Lê Đăng Duân (thôn Long Hưng, xã Hợp Tiến) cho biết, đến thời điểm hiện tại, vườn quất của gia đình đã có khoảng 40% đã được thương lái đặt mua. Theo dự báo, tháng sau, sức mua sẽ tăng mạnh hơn, thương lái tìm về địa phương nhập buôn cũng nhiều hơn khi thị trường bước vào cao điểm phục vụ thị trường Tết.
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“Gia đình tôi hiện duy trì sản xuất khoảng 2.200 cây quất mỗi năm trên tổng diện tích khoảng 10 sào. Trong đó, phần lớn là quất một năm tuổi và khoảng 500 cây quất 3 năm tuổi. Thời điểm này, giá bán buôn cho thương lái là 700 nghìn đồng/cây một năm; còn đối với cây 3 năm có giá bán dao động từ 1,5 triệu đến 1,9 triệu đồng/cây”, ông Duân cho hay.
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Để có một cây quất đẹp, đáp ứng thị hiếu người chơi trong dịp tết, người trồng phải trải qua quá trình chăm sóc công phu, đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.
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Theo người trồng, với đặc điểm sinh trưởng khác nhau, mỗi loại quất được bố trí mật độ trồng phù hợp. Quất một năm tuổi có mật độ trung bình khoảng 200 cây/sào, trong khi quất 3 năm tuổi chỉ khoảng 160 cây/sào do cây phát triển lớn, cần không gian để sinh trưởng và tạo dáng.
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Người dân địa phương cho biết, nghề làm quất cảnh﻿ hiện đối mặt nhiều áp lực khi chi phí vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh, trong khi thời tiết ngày càng khó lường, buộc người trồng phải đầu tư nhiều hơn để giữ cây khỏe, quả đẹp.
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Để cây quất phát triển tốt, người trồng phải đắp gốc, bón phân, tạo rãnh thoát nước để đảm bảo quất phát triển tốt, bộ rễ thông thoáng, tránh ngập úng. Họ còn phải uốn từng cành, che chắn gốc, đếm chồi non để điều chỉnh lượng quả để cây có dáng đẹp… Mỗi công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và kiên nhẫn.
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Thời điểm này, các nhà vườn phải đặc biệt chú trọng công tác phòng trừ dịch bệnh. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. Trong đó, nấm bệnh, nhất là nấm lá và nấm quả, là những vấn đề cần được theo dõi, xử lý kịp thời.
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Chính quyền xã Hợp Tiến thông tin, toàn xã có khoảng 180 ha trồng quất, đào phục vụ thị trường Tết. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm, mỗi năm mỗi hộ dân vùng trồng quất cảnh lớn nhất ở Thanh Hóa thu lãi hàng trăm triệu đồng.

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