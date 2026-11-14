Giá vàng thấp nhất từ đầu năm đến nay

TPO - Sáng nay (14/11), giá vàng giảm ngày thứ 4 liên tiếp xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra về mốc 137,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mốc 137,5 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 4 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng...

Giá vàng trong nước giảm liên tiếp theo giá thế giới (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.878 USD/ounce, giảm 28 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 121,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm theo thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại từ đầu tuần đến nay.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, tăng 10 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.530 - 25.910 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Các ngân hàng thương mại khác cũng điều chỉnh tăng giá USD tiến sát mốc 26.000 đồng/USD.

Trên thị trường chợ đen, giá USD bật tăng mạnh trở lại giao dịch quanh mức 26.080 - 26.140 đồng/USD, tăng 250 đồng chiều mua vào và 270 chiều bán ra so với sáng qua.