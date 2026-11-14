Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lãnh đạo doanh nghiệp rầm rộ gom cổ phiếu

Duy Quang

TPO - Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lideco - mua thành công 2,7 triệu cổ phiếu NTL, vợ ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc DIC Corp mua vào 1 triệu cổ phiếu DIG, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - mua 5 triệu cổ phiếu DIG…

Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - mã chứng khoán: NTL) vừa có báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan.

Theo đó, ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lideco - mua thành công 2,7 triệu cổ phiếu NTL như đăng ký. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/10 - 12/11.

1-1.jpg
Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lideco - mua 2,7 triệu cổ phiếu NTL.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Chiến đang nắm giữ 23.400.000 cổ phiếu, tỷ lệ 19,18% vốn. Sau giao dịch mua 2,7 triệu cổ phiếu, ông Chiến nắm giữ hơn 26 triệu cổ phiếu NTL, tương đương 21,4% vốn điều lệ Lideco.

Gần đây, ông Chiến liên tục mua vào cổ phiếu Lideco. Cụ thể, từ ngày 18-22/9, ông Chiến mua vào 1,8 triệu cổ phiếu NTL. Từ ngày 29/9-13/10, ông Chiến tiếp tục mua thêm với khối lượng tương tự là 1,8 triệu cổ phiếu NTL. Tổng cộng, sau 3 đợt, ông Chiến đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu NTL.

Những người thân liên quan đến ông Chiến gồm bà Nguyễn Thị Như Mai (chị dâu) đang nắm giữ 3.862.880 cổ phiếu NTL (tỷ lệ 3,17% vốn), bà Nguyễn Thị Thêu (vợ ông Chiến) đang nắm giữ 6.096 cổ phiếu NTL.

Tổng cộng nhóm ông Đinh Quang Chiến và người liên quan đang nắm giữ 29.968.976 cổ phiếu NTL, tương đương 24,57% vốn Lideco.

Bà Vũ Thị Thu Hương, vợ của ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - mua vào 1 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 0,14% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện từ ngày 15/10-12/11.

Trước đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 4% vốn điều lệ. Về diễn biến giá cổ phiếu DIC Corp, từ ngày 17/10/2025 - 13/11/2026, cổ phiếu DIG đã giảm 57%, từ 24.600 đồng về 10.450 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital đã mua 3.381.090 cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH).

5.jpg
Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital liên tục mua vào cổ phiếu KDH.

Trong đó, quỹ Longwoods Worldwide Limited mua vào 2,5 triệu cổ phiếu, quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital mua vào 1,28 triệu cổ phiếu, quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital bán ra 398.910 cổ phiếu. Sau giao dịch, nhóm VinaCapital đang sở hữu 8,09% vốn điều lệ tại Nhà Khang Điền.

Hôm 6/11, quỹ Longwoods Worldwide Limited thuộc Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital mua vào 12,5 triệu cổ phiếu KDH. Ngày 10/11, nhóm cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital đã mua ròng 3.381.090 cổ phiếu KDH.

Ngoài ra, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc KDH - mua vào 20 triệu cổ phiếu Nhà Khang Điền để nâng sở hữu lên 1,84% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, nhóm Dragon Capital đã bán ra 710.000 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu về 4,99% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Nhà Khang Điền.

Xem thêm

#Chủ tịch #CEO doanh nghiệp #doanh nghiệp gom cổ phiếu #doanh nghiệp #gom cổ phiếu #ông Đinh Quang Chiến #Hội đồng quản trị Lideco #Hội đồng quản trị #Lideco #cổ phiếu NTL #vợ ông Nguyễn Quang Tín #Tổng giám đốc DIC Corp #Tổng giám đốc #DIC Corp #ông Nguyễn Hùng Cường

Cùng chuyên mục

Làn sóng nhân viên ủng hộ ông Jensen Huang quay lại vị trí CEO Nvidia

Làn sóng nhân viên ủng hộ ông Jensen Huang quay lại vị trí CEO Nvidia

TPO - Hơn 1.600 bình luận ủng hộ Jensen Huang xuất hiện trên diễn đàn nội bộ Nvidia sau khi ông từ chức CEO giữa hàng loạt cáo buộc về đời tư. Làn sóng phản hồi cho thấy sự gắn bó của một bộ phận nhân viên với vị cựu lãnh đạo đã chèo lái công ty suốt hơn 30 năm.

Chàng trai 24 tuổi nổi tiếng vì trùng tên cựu CEO Nvidia Jensen Huang

Chàng trai 24 tuổi nổi tiếng vì trùng tên cựu CEO Nvidia Jensen Huang

TPO - Một nhà sáng lập startup AI 24 tuổi tại Singapore bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ trùng tên với cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Những ồn ào liên quan đến đời tư của vị cựu lãnh đạo này thậm chí giúp anh tăng lượng truy cập website và có thêm khách hàng tiềm năng.

Vĩnh Long xác định phòng, chống dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu xử lý ổ dịch nhanh, kiểm soát vận chuyển và xây dựng 3 trạm kiểm dịch.

Dịch tả lợn châu Phi phát tán rộng tại Vĩnh Long

TPO - Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại nhiều xã, phường và có chiều hướng gia tăng, phát tán trên diện rộng. Dịch gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thực phẩm, giá cả những tháng cuối năm.

Viettel Campuchia ký kết hợp tác ba bên thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học

Viettel Campuchia ký kết hợp tác ba bên thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học

Ngày 11/11/2026, tại Phnom Penh, Công ty Viettel Campuchia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), nhằm thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Campuchia.

Đề xuất cấm dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ thiện

Đề xuất cấm dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ thiện

TPO - Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nhiều quy định nhằm siết quản lý hoạt động vận động, tiếp nhận và sử dụng tiền từ thiện, trong đó cấm dùng tài khoản phục vụ chi tiêu cá nhân để nhận tiền quyên góp, yêu cầu công khai sao kê và số dư chưa sử dụng.

Jensen Huang nói gì trước giờ phút từ chức CEO Nvidia?

Jensen Huang nói gì trước giờ phút từ chức CEO Nvidia?

TPO - Theo Bloomberg, ngày 13/11, Jensen Huang được mô tả là suy sụp trong những giờ cuối giữ cương vị CEO Nvidia. Một người am hiểu tình hình kể rằng phong thái quyết đoán quen thuộc của ông đã biến mất, thay bằng những câu như “tùy thôi” hay “tôi không quan tâm”.

Chứng khoán thoát phiên giảm điểm trong phút chót

Chứng khoán thoát phiên giảm điểm trong phút chót

TPO - VN-Index đảo chiều vào cuối phiên 13/11, chốt tuần trong sắc xanh nhưng mức tăng rất khiêm tốn. Trong khi cổ phiếu ngân hàng như STB, TCB hỗ trợ chỉ số, nhóm bất động sản và chứng khoán vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh tại VIX, trong khi tiếp tục bán ròng FPT hơn 221 tỷ đồng.

Chi mạnh Quỹ bình ổn giá để giữ giá xăng, đề xuất bổ sung thêm nguồn dự phòng

Bỏ Quỹ bình ổn, giá xăng dầu sẽ được ‘hãm phanh’ thế nào?

TPO - Sau gần 18 năm vận hành, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được đề xuất chấm dứt hoạt động. Khi bỏ quỹ, cơ quan điều hành tính đến việc sử dụng chính sách thuế, nguồn hàng dự trữ và các biện pháp can thiệp có thời hạn để giảm sốc giá, bảo đảm nguồn cung khi thị trường biến động bất thường.

Nợ xấu ngân hàng tăng mạnh

Nợ xấu ngân hàng tăng mạnh

TPO - Nợ xấu tại 28 ngân hàng niêm yết tăng gần 27% sau 9 tháng. Áp lực thu hồi nợ ngày càng lớn khi nhiều ngân hàng liên tiếp rao bán các khoản nợ hàng chục, hàng trăm tỷ đồng cùng tài sản bảo đảm, từ nhà đất, nhà xưởng đến ô tô, máy móc.

Bán ròng trăm nghìn tỷ, khối ngoại vẫn tìm cơ hội ở Việt Nam

Bán ròng trăm nghìn tỷ, khối ngoại vẫn tìm cơ hội ở Việt Nam

TPO - Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 120.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam từ đầu năm nay, ngay cả sau khi thị trường được FTSE Russell nâng hạng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều tập đoàn ngoại vẫn chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phần, mở rộng sở hữu và tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Mục sở thị 'robot' 33 tấn hàn ray tàu điện Phú Quốc

Mục sở thị 'robot' 33 tấn hàn ray tàu điện Phú Quốc

TPO - Cỗ máy hàn ray tự động nặng 33 tấn lần đầu tiên được đưa vào vận hành tại Việt Nam trên công trường tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc. Cỗ máy giúp tăng năng suất hàn ray nhanh gấp 3-4 lần so với công nhân hàn tay.

SHB đứng thứ 10 trong Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 của Forbes Việt Nam

SHB đứng thứ 10 trong Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 của Forbes Việt Nam

Ngày 12/11, tại lễ vinh danh 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được xướng tên ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, với giá trị thương hiệu đạt 836 triệu USD. Trước đó, SHB từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam 2021.

Thanh tra việc giảm lãi suất ngân hàng ngay tháng 11

Thanh tra việc giảm lãi suất ngân hàng ngay tháng 11

TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh khu vực tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề diện rộng về việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng ngay trong tháng 11. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe