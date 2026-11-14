Lãnh đạo doanh nghiệp rầm rộ gom cổ phiếu

TPO - Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lideco - mua thành công 2,7 triệu cổ phiếu NTL, vợ ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc DIC Corp mua vào 1 triệu cổ phiếu DIG, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - mua 5 triệu cổ phiếu DIG…

Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - mã chứng khoán: NTL) vừa có báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan.

Theo đó, ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lideco - mua thành công 2,7 triệu cổ phiếu NTL như đăng ký. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/10 - 12/11.

Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lideco - mua 2,7 triệu cổ phiếu NTL.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Chiến đang nắm giữ 23.400.000 cổ phiếu, tỷ lệ 19,18% vốn. Sau giao dịch mua 2,7 triệu cổ phiếu, ông Chiến nắm giữ hơn 26 triệu cổ phiếu NTL, tương đương 21,4% vốn điều lệ Lideco.

Gần đây, ông Chiến liên tục mua vào cổ phiếu Lideco. Cụ thể, từ ngày 18-22/9, ông Chiến mua vào 1,8 triệu cổ phiếu NTL. Từ ngày 29/9-13/10, ông Chiến tiếp tục mua thêm với khối lượng tương tự là 1,8 triệu cổ phiếu NTL. Tổng cộng, sau 3 đợt, ông Chiến đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu NTL.

Những người thân liên quan đến ông Chiến gồm bà Nguyễn Thị Như Mai (chị dâu) đang nắm giữ 3.862.880 cổ phiếu NTL (tỷ lệ 3,17% vốn), bà Nguyễn Thị Thêu (vợ ông Chiến) đang nắm giữ 6.096 cổ phiếu NTL.

Tổng cộng nhóm ông Đinh Quang Chiến và người liên quan đang nắm giữ 29.968.976 cổ phiếu NTL, tương đương 24,57% vốn Lideco.

Bà Vũ Thị Thu Hương, vợ của ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - mua vào 1 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 0,14% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện từ ngày 15/10-12/11.

Trước đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 4% vốn điều lệ. Về diễn biến giá cổ phiếu DIC Corp, từ ngày 17/10/2025 - 13/11/2026, cổ phiếu DIG đã giảm 57%, từ 24.600 đồng về 10.450 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital đã mua 3.381.090 cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH).

Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital liên tục mua vào cổ phiếu KDH.

Trong đó, quỹ Longwoods Worldwide Limited mua vào 2,5 triệu cổ phiếu, quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital mua vào 1,28 triệu cổ phiếu, quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital bán ra 398.910 cổ phiếu. Sau giao dịch, nhóm VinaCapital đang sở hữu 8,09% vốn điều lệ tại Nhà Khang Điền.

Hôm 6/11, quỹ Longwoods Worldwide Limited thuộc Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital mua vào 12,5 triệu cổ phiếu KDH. Ngày 10/11, nhóm cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital đã mua ròng 3.381.090 cổ phiếu KDH.

Ngoài ra, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc KDH - mua vào 20 triệu cổ phiếu Nhà Khang Điền để nâng sở hữu lên 1,84% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, nhóm Dragon Capital đã bán ra 710.000 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu về 4,99% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Nhà Khang Điền.