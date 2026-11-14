Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Chàng trai 24 tuổi nổi tiếng vì trùng tên cựu CEO Nvidia Jensen Huang

Hồng Nhung

TPO - Một nhà sáng lập startup AI 24 tuổi tại Singapore bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ trùng tên với cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Những ồn ào liên quan đến đời tư của vị cựu lãnh đạo này thậm chí giúp anh tăng lượng truy cập website và có thêm khách hàng tiềm năng.

Jensen Huang (24 tuổi) là kỹ sư phần mềm kiêm nhà sáng lập startup AI Lycana tại Singapore. Anh trùng tên với cựu CEO Nvidia - người vừa từ chức sau bê bối ngoại tình.

Chia sẻ với Business Insider, Jensen Huang cho biết phản ứng đầu tiên khi nghe tin về những bê bối của người trùng tên là lo ngại danh tiếng cá nhân bị ảnh hưởng. Anh vốn đã biết đến cựu CEO Nvidia Jensen Huang từ khi còn nhỏ và từng xem ông là hình mẫu trong lĩnh vực công nghệ.

Năm 16 tuổi, Huang từng đề nghị mẹ mua một chiếc card đồ họa GTX 1080 để phục vụ việc chơi game, đồng thời tự học lập trình và phát triển ứng dụng. Niềm đam mê công nghệ từ sớm cũng là nền tảng đưa anh đến với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Huang, việc trùng tên với cựu CEO Nvidia từng mang lại không ít lợi thế trong công việc. Trong các sự kiện kết nối, anh thường dễ dàng được người khác nhớ mặt, nhớ tên. Thậm chí, nhiều nhà tuyển dụng trong các buổi phỏng vấn suốt 4 năm qua cũng từng nhắc đến sự trùng hợp thú vị này.

Một số công ty AI còn đùa rằng anh có thể cung cấp thêm card đồ họa (GPU) cho họ. Huang cho rằng khả năng được ghi nhớ nhờ cái tên đặc biệt đã giúp anh có thêm lợi thế khi tìm kiếm việc làm.

huang-11zon.jpg
Jensen Huang (24 tuổi) cho biết cái tên của mình giúp anh trở nên đáng nhớ. Ảnh: Yahoo News.

Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi khi những thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư của cựu CEO Nvidia xuất hiện. Huang cho biết anh khá bất ngờ trước các cáo buộc, bởi trước đó luôn nhìn nhận cựu CEO Nvidia là người gắn liền với những thành tựu công nghệ và các sản phẩm GPU.

Dù vẫn đánh giá cao những đóng góp và tầm nhìn của vị cựu CEO Nvidia, Huang cho rằng thành tựu trong sự nghiệp không thể trở thành lý do để biện minh cho những hành vi sai trái.

Bạn bè cũng thường xuyên trêu chọc anh bằng những câu hỏi liên quan đến cổ phiếu Nvidia hoặc các mối quan hệ tình cảm của vị cựu CEO. Huang cho biết không quá bận tâm trước những lời đùa này.

Thậm chí, anh còn tận dụng sự trùng hợp về tên tuổi để đăng tải một số nội dung hài hước trên LinkedIn. Những bài viết nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút nhiều bình luận. Tuy nhiên, không ít người dùng thực sự nhầm tưởng anh chính là cựu CEO Nvidia, thậm chí trực tiếp đặt câu hỏi về những cáo buộc ngoại tình.

Theo Huang, điều đáng lo ngại hơn là các bài đăng của anh bị chia sẻ lại trên Reddit và RedNote - nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, khiến những người không quen biết cũng nhầm lẫn danh tính. Một bài đăng trên LinkedIn của anh từng được chụp lại và sử dụng trong các cuộc thảo luận về Nvidia trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dù vậy, sự chú ý ngoài dự kiến cũng mang lại những lợi ích nhất định. Huang cho biết website của startup Lycana ghi nhận lượng truy cập tăng đột biến, với khoảng 5.000 lượt xem từ những người tìm đến nhờ câu chuyện trùng tên. Một số người dùng thậm chí đã đăng ký dịch vụ của công ty.

Huang cũng đang nộp hồ sơ vào Y Combinator và một số chương trình tăng tốc khởi nghiệp do các quỹ đầu tư mạo hiểm tổ chức.

Huang cho rằng khả năng quảng bá bản thân là một trong những yếu tố được các nhà đầu tư mạo hiểm cân nhắc khi lựa chọn nhà sáng lập. Vì vậy, nếu sự chú ý từ câu chuyện trùng tên giúp startup của anh được biết đến nhiều hơn, anh sẵn sàng tận dụng cơ hội này.

Dù lo ngại những ồn ào có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, Huang vẫn kỳ vọng nhà tuyển dụng sẽ đánh giá mình dựa trên năng lực và phẩm chất thực tế, thay vì nhầm lẫn với người nổi tiếng cùng tên.

Business Insider

Xem thêm

#Jensen Huang #startup AI Lycana #CEO Nvidia #Bê bối Jensen Huang #Jensen Huang rời ghế CEO #CEO Nvidia từ chức

Cùng chuyên mục

Mục sở thị 'robot' 33 tấn hàn ray tàu điện Phú Quốc

Mục sở thị 'robot' 33 tấn hàn ray tàu điện Phú Quốc

TPO - Cỗ máy hàn ray tự động nặng 33 tấn lần đầu tiên được đưa vào vận hành tại Việt Nam trên công trường tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc. Cỗ máy giúp tăng năng suất hàn ray nhanh gấp 3-4 lần so với công nhân hàn tay.

Bí thư xã lên 'chợ mạng' rầm rộ chốt đơn đặc sản quê nhà

Bí thư xã lên 'chợ mạng' rầm rộ chốt đơn đặc sản quê nhà

TPO - Ông Đặng Đại Bàng - Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị - trực tiếp tham gia phiên chợ trực tuyến quảng bá đặc sản địa phương tối 11/11. Hơn 1.400 sản phẩm được khách đặt mua ngay trong buổi phát sóng, trong đó chả cá lóc Ngư Nam là mặt hàng được đặt nhiều nhất.

Sẽ phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ

Sẽ phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ

Tại Diễn đàn phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ, các đại biểu tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức sản xuất, liên kết chế biến và tiêu thụ, hướng đến hình thành những vùng trồng tập trung, bền vững.

Đường sắt tốc độ cao: Chọn công nghệ gì, doanh nghiệp Việt làm công đoạn nào?

Đường sắt tốc độ cao: Chọn công nghệ gì, doanh nghiệp Việt làm công đoạn nào?

TPO - Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, trong quá trình đàm phán phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc đối với những dự án trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, các dự án đường sắt phải gắn với chuyển giao công nghệ, gắn với việc nâng cao năng lực của các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả tràn

TPO - Trước tình hình mưa lớn, nước đổ về hồ tăng cao, Thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) dự kiến từ 12h ngày 12/11 điều chỉnh tăng tổng lưu lượng xả về hạ du lên mức không quá 3.000m³/s.

Festival lúa gạo Việt Nam 2026 tại Cần Thơ thúc đẩy kết nối chuỗi giá trị, xúc tiến thương mại, chuyển đổi xanh và nâng cao vị thế gạo Việt Nam.

Festival lúa gạo không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng

TPO - Năm thứ 2 tổ chức Festival lúa gạo, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết sự kiện là không gian kết nối thực chất giữa các bên, trong nước và quốc tế, thành công của Festival không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, phải mang lại những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực cho nông dân, doanh nghiệp và toàn ngành hàng.

NSND Tự Long nói về vấn nạn quảng cáo sai sự thật

NSND Tự Long nói về vấn nạn quảng cáo sai sự thật

TPO - NSND Tự Long thừa nhận bản thân từng gặp phải những tình huống bị lừa đảo trong tiêu dùng. Theo nghệ sĩ Tự Long, khi gặp sự cố, người tiêu dùng không nên e ngại hay xấu hổ mà cần mạnh dạn chia sẻ trải nghiệm của mình. Việc im lặng có thể vô tình tạo điều kiện để những hành vi sai trái tiếp tục diễn ra.

Xem robot tự hành phân loại 2.700 bưu phẩm mỗi giờ

Xem robot tự hành phân loại 2.700 bưu phẩm mỗi giờ

TPO - Với 50 robot tự hành AGV có khả năng xử lý 2.700 bưu phẩm mỗi giờ, Trung tâm logistics Viettel Đà Nẵng ứng dụng công nghệ số, tự động hóa trong vận hành, hướng tới trở thành đầu mối logistics xanh, thông minh của khu vực miền Trung.

44.900 MW nguy cơ lỡ hẹn, áp lực cung ứng điện gia tăng

44.900 MW nguy cơ lỡ hẹn, áp lực cung ứng điện gia tăng

TPO - Khoảng 44.900 MW nguồn điện quy mô lớn giai đoạn 2026-2030 đang có nguy cơ chậm tiến độ so với quy hoạch. Trong khi nhu cầu điện năm 2027 tiếp tục được dự báo tăng khoảng 10%, nhiều dự án điện khí, thủy điện lớn, thủy điện tích năng và nguồn nhập khẩu vẫn phải chạy đua với thời gian.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe