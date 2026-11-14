Cà Mau đơn phương chấm dứt hợp tác với Công ty Toàn Cầu

TPO - UBND tỉnh Cà Mau quyết định đơn phương chấm dứt hiệu lực Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Toàn Cầu. Lý do là doanh nghiệp này triển khai không đầy đủ các nội dung cam kết, phát sinh nhiều bất cập trong liên kết thu mua, bao tiêu lúa gạo và chậm thanh toán tiền mua lúa cho hợp tác xã, nông dân.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - vừa ký thông báo đơn phương chấm dứt hiệu lực Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH Tập đoàn nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu).

Quyết định đơn phương hủy hợp tác được UBND tỉnh Cà Mau đưa ra sau khi tỉnh đã chủ động đề nghị Công ty Toàn Cầu phối hợp ký kết thỏa thuận hủy bỏ biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Công ty Toàn Cầu tiếp tục không phối hợp thực hiện.

Cà Mau dừng hợp tác với doanh nghiệp nợ tiền mua lúa của nông dân. Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, quá trình triển khai các nội dung hợp tác giữa tỉnh và Công ty Toàn Cầu còn nhiều hạn chế. Đến nay, doanh nghiệp mới thực hiện 1/4 nội dung cam kết, trong khi 3 nội dung còn lại chưa được triển khai.

Ngay cả nội dung đã triển khai là ký kết hợp đồng thu mua, bao tiêu sản phẩm lúa, gạo với nông dân, hợp tác xã (HTX) cũng phát sinh nhiều vấn đề, ảnh hưởng đến quyền lợi của các HTX và người dân tham gia liên kết.

UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, hợp đồng ký giữa Công ty Toàn cầu với HTX, nông dân có một số điều khoản chưa phù hợp. Trong đó, nội dung mua bán tín chỉ carbon chưa được trao đổi, giải thích đầy đủ, cụ thể với các HTX và hộ dân tham gia liên kết về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như phương thức tổ chức thực hiện. Điều này khiến các bên chưa thống nhất đầy đủ về nội dung và cách thức triển khai.

Bên cạnh đó, một số trường hợp, Công ty Toàn Cầu chưa ký hợp đồng liên kết chính thức với HTX nhưng đã trực tiếp làm việc, thỏa thuận với các hộ dân về đăng ký diện tích, sản lượng, điều kiện thu mua và tiêu thụ lúa, gạo. Dẫn đến thiếu cơ sở ràng buộc trách nhiệm, quyền và lợi ích của từng bên trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, sau khi thu mua lúa, gạo, Công ty Toàn Cầu chậm thực hiện thanh toán cho các HTX và hộ dân.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, những hạn chế, bất cập nêu trên gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân. Việc này cũng làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin đối với chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chủ trương của tỉnh. Vụ việc cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình hình này, tỉnh Cà Mau đã chủ động đề nghị doanh nghiệp phối hợp ký kết thỏa thuận hủy bỏ biên bản ghi nhớ theo quy định tại biên bản hợp tác. Tuy nhiên, Công ty Toàn Cầu tiếp tục không phối hợp thực hiện.

Do đó, UBND tỉnh Cà Mau ban hành thông báo đơn phương chấm dứt hiệu lực Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty Toàn Cầu.



Biên bản xác nhận công nợ thu mua lúa của doanh nghiệp và người dân.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty Toàn Cầu không được sử dụng danh nghĩa biên bản ghi nhớ hợp tác trên để thực hiện bất kỳ hoạt động, giao dịch nào trên địa bàn tỉnh kể từ thời điểm thông báo có hiệu lực.

UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Việc chấm dứt biên bản ghi nhớ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và nghĩa vụ thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự mà Công ty Toàn Cầu đã ký trực tiếp với các HTX, hộ dân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh”.

Trước đó, Báo Tiền Phong có nhiều bài viết phản ánh việc Công ty Toàn Cầu chậm trả tiền mua lúa của HTX, nông dân ở Cà Mau. Báo cáo ngày 10/8/2026 của Sở NN&MT Cà Mau cho thấy, có 10 HTX và một hộ dân tham gia liên kết với Công ty Toàn Cầu. Trong số này, tại thời điểm thu hoạch và giao lúa cho doanh nghiệp - cuối năm 2025, Công ty Toàn Cầu chậm thanh toán cho 7 HTX và 1 hộ dân, với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng.



Sau đó, lãnh đạo Công ty Toàn Cầu nhiều lần cam kết trả dần. Tuy nhiên, theo nhiều HTX phản ánh, việc trả nợ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc.