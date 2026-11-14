Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm ghẹ biển

TPO - Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại nhiều xã, phường và có chiều hướng gia tăng, phát tán trên diện rộng. Dịch gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thực phẩm, giá cả những tháng cuối năm.