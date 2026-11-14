Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm ghẹ biển

TPO - Dù thời tiết se lạnh, biển động sau đợt gió mùa, nhiều ngư dân ở Hà Tĩnh vẫn tranh thủ vươn khơi đánh bắt gần bờ. Những mẻ lưới đầy ghẹ giúp bà con thu về từ 4-7 triệu đồng mỗi chuyến biển.
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tiếp xử phạt doanh nghiệp phát hành trái phiếu do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Trong khi đó, gần 38.800 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong phần còn lại của năm 2026, riêng nhóm bất động sản chiếm khoảng 66%.
TPO - UBND tỉnh Cà Mau quyết định đơn phương chấm dứt hiệu lực Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Toàn Cầu. Lý do là doanh nghiệp này triển khai không đầy đủ các nội dung cam kết, phát sinh nhiều bất cập trong liên kết thu mua, bao tiêu lúa gạo và chậm thanh toán tiền mua lúa cho hợp tác xã, nông dân.
TPO - Sáng nay (14/11), giá vàng giảm ngày thứ 4 liên tiếp xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra về mốc 137,5 triệu đồng/lượng.
Trong tổ chức sự kiện ngoài trời, nhà bạt không gian là giải pháp che chắn được sử dụng phổ biến nhờ khả năng thi công nhanh, diện tích linh hoạt và phù hợp nhiều loại mặt bằng. Từ lễ khai trương, hội chợ, tiệc cưới, lễ khởi công đến sự kiện doanh nghiệp, loại nhà bạt này giúp tạo không gian rộng, thông thoáng và chuyên nghiệp mà không cần xây dựng cố định.
TPO - Hơn 1.600 bình luận ủng hộ Jensen Huang xuất hiện trên diễn đàn nội bộ Nvidia sau khi ông từ chức CEO giữa hàng loạt cáo buộc về đời tư. Làn sóng phản hồi cho thấy sự gắn bó của một bộ phận nhân viên với vị cựu lãnh đạo đã chèo lái công ty suốt hơn 30 năm.
TPO - Một nhà sáng lập startup AI 24 tuổi tại Singapore bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ trùng tên với cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Những ồn ào liên quan đến đời tư của vị cựu lãnh đạo này thậm chí giúp anh tăng lượng truy cập website và có thêm khách hàng tiềm năng.
TPO - Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lideco - mua thành công 2,7 triệu cổ phiếu NTL, vợ ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc DIC Corp mua vào 1 triệu cổ phiếu DIG, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - mua 5 triệu cổ phiếu DIG…
TPO - Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại nhiều xã, phường và có chiều hướng gia tăng, phát tán trên diện rộng. Dịch gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thực phẩm, giá cả những tháng cuối năm.
TPO - Tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng dài hơn 80 km với tổng mức đầu tư 29.300 tỷ đồng. Dự kiến dự án khởi công vào ngày 19/12.
Ngày 11/11/2026, tại Phnom Penh, Công ty Viettel Campuchia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), nhằm thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Campuchia.
HDBank triển khai chương trình “Tiếp sức vốn vay - Nâng tầm doanh nghiệp do Phụ nữ làm chủ” với hạn mức 2.000 tỷ đồng, lãi suất từ 7,8%/năm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
Đổi mới sáng tạo đang tái định hình ngành thực phẩm chế biến sẵn. Ngày nay, một bữa ăn tiện lợi không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn cần đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về dinh dưỡng, hương vị và trải nghiệm của người tiêu dùng.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nhiều quy định nhằm siết quản lý hoạt động vận động, tiếp nhận và sử dụng tiền từ thiện, trong đó cấm dùng tài khoản phục vụ chi tiêu cá nhân để nhận tiền quyên góp, yêu cầu công khai sao kê và số dư chưa sử dụng.
TPO - Theo Bloomberg, ngày 13/11, Jensen Huang được mô tả là suy sụp trong những giờ cuối giữ cương vị CEO Nvidia. Một người am hiểu tình hình kể rằng phong thái quyết đoán quen thuộc của ông đã biến mất, thay bằng những câu như “tùy thôi” hay “tôi không quan tâm”.
TPO - VN-Index đảo chiều vào cuối phiên 13/11, chốt tuần trong sắc xanh nhưng mức tăng rất khiêm tốn. Trong khi cổ phiếu ngân hàng như STB, TCB hỗ trợ chỉ số, nhóm bất động sản và chứng khoán vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh tại VIX, trong khi tiếp tục bán ròng FPT hơn 221 tỷ đồng.
TPO - Sau gần 18 năm vận hành, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được đề xuất chấm dứt hoạt động. Khi bỏ quỹ, cơ quan điều hành tính đến việc sử dụng chính sách thuế, nguồn hàng dự trữ và các biện pháp can thiệp có thời hạn để giảm sốc giá, bảo đảm nguồn cung khi thị trường biến động bất thường.