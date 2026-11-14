Nhà bạt không gian – Giải pháp linh hoạt cho sự kiện ngoài trời

Trong tổ chức sự kiện ngoài trời, nhà bạt không gian là giải pháp che chắn được sử dụng phổ biến nhờ khả năng thi công nhanh, diện tích linh hoạt và phù hợp nhiều loại mặt bằng. Từ lễ khai trương, hội chợ, tiệc cưới, lễ khởi công đến sự kiện doanh nghiệp, loại nhà bạt này giúp tạo không gian rộng, thông thoáng và chuyên nghiệp mà không cần xây dựng cố định.

Nhà bạt không gian được cấu tạo từ hệ khung kèo chắc chắn kết hợp mái bạt chuyên dụng. So với rạp truyền thống, nhà bạt thường có khẩu độ lớn hơn, hạn chế cột giữa nên thuận tiện cho việc bố trí sân khấu, bàn ghế, gian hàng, khu check-in hoặc khu trưng bày sản phẩm. Tùy quy mô chương trình, khách hàng có thể chọn các khẩu độ phổ biến như 6m, 9m, 12m, 16m hoặc 20m; chiều dài có thể ghép thêm theo từng gian để mở rộng diện tích sử dụng.

Không chỉ che nắng, che mưa, nhà bạt không gian còn góp phần nâng cao hình ảnh sự kiện khi được lắp đặt đúng kỹ thuật và kết hợp đồng bộ với sân khấu, thảm trải, âm thanh ánh sáng, bàn ghế hoặc khu vực trang trí. Với các chương trình ngoài trời, một hệ thống nhà bạt sạch đẹp, chắc chắn sẽ giúp khách mời cảm nhận được sự chỉn chu và chuyên nghiệp.

Tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Sự Kiện Đại Cát Đại Lộc cung cấp nhà bạt không gian, nhà bạt sự kiện và thiết bị sự kiện ngoài trời.

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