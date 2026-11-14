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Kinh tế

Giải pháp đồng bộ từ chế biến đến đóng gói giúp kiểm soát an toàn thực phẩm

P.V

Trước những yêu cầu ngày càng cao về an toàn, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc, nhà sản xuất thực phẩm cần kiểm soát xuyên suốt quy trình, từ xử lý nguyên liệu, chế biến và chiết rót đến đóng gói. Bằng việc kết nối công nghệ, thiết bị và các điểm kiểm soát trong một hệ thống, giải pháp tương thích đồng bộ của Tetra Pak hỗ trợ doanh nghiệp quản lý rủi ro an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm.

Giải pháp tương thích đồng bộ của Tetra Pak kết nối các công đoạn từ chế biến đến đóng gói, hỗ trợ kiểm soát an toàn thực phẩm và duy trì chất lượng sản phẩm.
Giải pháp tương thích đồng bộ của Tetra Pak kết nối các công đoạn từ chế biến đến đóng gói, hỗ trợ kiểm soát an toàn thực phẩm và duy trì chất lượng sản phẩm.

An toàn thực phẩm không chỉ nằm ở một công đoạn

Thị trường ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) đang có những yêu cầu khắt khe hơn đối với nhà sản xuất. Bên cạnh chất lượng thành phẩm, doanh nghiệp còn phải quan tâm đến nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, khả năng kiểm soát vi sinh vật, chất lượng bao bì và tính an toàn trong suốt quá trình bảo quản, phân phối.

An toàn thực phẩm không chỉ được quyết định ở khâu đóng gói. Các yếu tố như nhiệt độ và thời gian xử lý, điều kiện vệ sinh thiết bị, quá trình chuyển sản phẩm giữa các công đoạn, điều kiện chiết rót và độ kín của bao bì đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng, độ an toàn của thành phẩm.

Đặc biệt, các điểm kết nối giữa chế biến, chiết rót và đóng gói có thể trở thành khoảng trống kiểm soát nếu thiết bị, thông số vận hành và vật liệu bao bì không được thiết kế để hoạt động tương thích với nhau. Vì vậy, kiểm soát tốt từng thiết bị riêng lẻ chưa đủ để duy trì sự ổn định của toàn bộ quy trình.

Trong hội thảo “Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn”, diễn ra vào ngày 28/10/2026, ông Nguyễn Huy Hoàng – Quản lý bộ phận Chất lượng - Tetra Pak Việt Nam cũng chia sẻ về khía cạnh sản xuất thực phẩm đóng gói an toàn và chất lượng. Ông nhấn mạnh vai trò của một hệ thống được kết nối đồng bộ giữa công nghệ chế biến, thiết bị chiết rót, giải pháp bao bì và các hoạt động kiểm soát chất lượng. Sự tương thích giữa các công đoạn giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn nguy cơ nhiễm vi sinh và hạn chế sai sót trong quá trình sản xuất.

Ông Lê Văn Giang, Chủ tịch VINAFOSA chia sẻ về vai trò của an toàn thực phẩm trước bối cảnh phát triển của công nghệ chế biến đóng gói tại hội thảo ngày 28/10 vừa qua.
Ông Lê Văn Giang, Chủ tịch VINAFOSA chia sẻ về vai trò của an toàn thực phẩm trước bối cảnh phát triển của công nghệ chế biến đóng gói tại hội thảo ngày 28/10 vừa qua.

Ông Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA), chia sẻ bên lề hội thảo ngày 28/10: “An toàn thực phẩm gắn trực tiếp với chất lượng sống, sự phát triển của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh công nghệ chế biến và đóng gói thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp cần kiểm soát rủi ro xuyên suốt quy trình. Các giải pháp kết nối đồng bộ công nghệ chế biến, chiết rót và bao bì có thể hỗ trợ doanh nghiệp quản lý rủi ro tốt hơn, thay vì xử lý riêng lẻ ở từng công đoạn.”

Kết nối các điểm kiểm soát từ chế biến đến đóng gói

Ông Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh, an toàn thực phẩm cần được xem xét trên nhiều phương diện, bao gồm an toàn vi sinh của sản phẩm sau chế biến và đóng gói; an toàn hóa học của vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; an toàn vật lý của bao bì; thiết kế vệ sinh thiết bị và quản lý rủi ro. Những yếu tố này cần được tính đến ngay từ khâu thiết kế, lựa chọn công nghệ đến vận hành dây chuyền sản xuất.

Trong thực tế, việc vận hành các hệ thống rời rạc có thể khiến dữ liệu phân tán, gây khó khăn trong giám sát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát hiện sớm rủi ro. Với cách tiếp cận đồng bộ từ chế biến, chiết rót, đóng gói đến vận hành, Tetra Pak tăng cường sự liên kết giữa các công đoạn, thay vì để từng hệ thống hoạt động riêng lẻ.

Tùy theo đặc tính của từng sản phẩm, hệ thống có thể kết hợp các công nghệ như phối trộn, đồng hóa, phân tách, lọc, cô đặc, thanh trùng hoặc tiệt trùng UHT. Các công đoạn được thiết kế cùng với giải pháp vệ sinh tại chỗ (CIP), chiết rót và đóng gói phù hợp nhằm hỗ trợ kiểm soát điều kiện xử lý, vệ sinh thiết bị và nguy cơ tái nhiễm trong suốt quá trình sản xuất.

Ông Nguyễn Huy Hoàng giới thiệu công nghệ tiệt trùng bằng chùm tia điện tử eBeam tại hội thảo 28/10 vừa qua
Ông Nguyễn Huy Hoàng giới thiệu công nghệ tiệt trùng bằng chùm tia điện tử eBeam tại hội thảo 28/10 vừa qua

Trong công nghệ UHT trực tiếp, sản phẩm được xử lý ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn rồi làm nguội nhanh nhằm kiểm soát vi sinh vật, đồng thời góp phần duy trì chất lượng cảm quan và giá trị dinh dưỡng. Khi được kết hợp với quy trình chiết rót và đóng gói vô trùng phù hợp, sản phẩm có thể được bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời hạn sử dụng xác định mà không cần bảo quản lạnh hoặc bổ sung chất bảo quản.

Ở công đoạn bao bì, Tetra Pak sử dụng cấu trúc nhiều lớp với các thành phần như giấy, polymer và nhôm, tạo hàng rào bảo vệ sản phẩm trước những tác động từ môi trường như oxy, ánh sáng và vi sinh vật. Cùng với đó, độ kín và tính toàn vẹn của bao bì đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn và duy trì chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản và lưu thông.

Khi các khâu từ chế biến, chiết rót, đóng gói đến dịch vụ kỹ thuật được kết nối đồng bộ, doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn các nguy cơ mất an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm, đồng thời tăng khả năng giám sát và truy xuất trong quá trình sản xuất.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp tương thích đồng bộ của Tetra Pak tại triển lãm, vui lòng truy cập: Innovation Driving Growth - FoodExpo Vietnam 2026 | Tetra Pak Vietnam.

#Tetra Pak #an toàn thực phẩm

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