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Kinh tế

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Lô trái phiếu 100 tỷ của Điện Máy Xanh gây chú ý

Duy Quang

TPO - Điện Máy Xanh dự kiến phát hành trái phiếu cho 15 lãnh đạo cấp cao, người mua ít nhất là 12 trái phiếu và người mua nhiều nhất là 395 trái phiếu. Riêng ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc DMX - mua 395 trái phiếu, chiếm 39,5% tổng lượng trái phiếu phát hành.

Tuần qua, VN-Index tăng 9,57 điểm lên 1.734,93 điểm. Khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 710 triệu cổ phiếu/phiên. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Ngược lại, HNX-Index giảm 1,75 điểm lùi về 254,98 điểm.

CEO mua gần 40%

Ngày 24/11, Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã chứng khoán: DMX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến là sửa đổi, bổ sung hình thức bảo đảm của trái phiếu và các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ thông qua ngày 29/10.

Theo kế hoạch, DMX dự kiến phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu, tương đương phát hành 1.000 trái phiếu, dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Số tiền huy động được dùng để thanh toán một phần nghĩa vụ nợ phát sinh từ khoản vay Ngân hàng MUFG Bank, Ltd chi nhánh TPHCM.

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DMX dự kiến phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu, tương đương phát hành 1.000 trái phiếu. Ảnh: DMX.

Điện Máy Xanh dự kiến phát hành cho 15 lãnh đạo cấp cao, người mua ít nhất là 12 trái phiếu và người mua nhiều nhất là 395 trái phiếu. Trong đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc DMX - mua 395 trái phiếu, chiếm 39,5% tổng lượng trái phiếu phát hành.

Trái phiếu mà DMX phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc, lãi bởi ngân hàng. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm và phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ban đầu là 74.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, DMX vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 24/12. Tỷ lệ chi trả tạm ứng là 20% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Với gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, DMX dự kiến chi hơn 2.500 tỷ đồng.

Hiện tại, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) là cổ đông lớn nhất, sở hữu gần 86% vốn tại DMX. Do đó, MWG có thể nhận về gần 2.200 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức sắp tới.

Hồi tháng 8, MWG cũng từng nhận về hơn 4.300 tỷ đồng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 40%. Như vậy, tính cả đợt tạm ứng sắp tới, MWG sẽ thu được khoảng 6.500 tỷ đồng từ cổ tức của DMX.

Quý III năm nay, DMX ghi nhận doanh thu hơn 34.179 tỷ đồng (tăng gần 22% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 2.824 tỷ đồng (tăng 104% so với cùng kỳ).

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm, DMX ghi nhận doanh thu hơn 99.459 tỷ đồng (tăng hơn 25% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 7.700 tỷ đồng (tăng hơn 83% so với cùng kỳ năm trước).

Con gái chủ tịch cứu thị giá

Bà Hồ Uyển Nhi, con gái ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG để nâng sở hữu lên 1,02% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 18/11 - 16/12.

Trong khi đó, bà Nguyễn Hồ Hương Ly, con gái ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán: TIG) cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu TIG để đầu tư tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/11 - 15/12.

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Con gái ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG. Ảnh: NKG.

Nếu thành công, bà Ly sẽ nâng sở hữu lên 5,5 triệu cổ phiếu TIG, tương đương 2,85% vốn. Trước đó, bà Ly đã mua 500.000 cổ phiếu trong giai đoạn tháng 9-10, đánh dấu lần đầu trở thành cổ đông tại doanh nghiệp do cha mình sáng lập.

Kế hoạch mua vào của bà Ly xuất hiện khi cổ phiếu TIG đang trải qua chuỗi giảm giá mạnh. Sau 6 phiên liên tiếp nằm sàn, từ mức 4.800 đồng ở ngày 5/11, thị giá TIG chỉ còn 2.700 đồng/cổ phiếu như hiện tại.

Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - mã chứng khoán: SGT) - đăng ký bán 82.218 cổ phiếu SGT để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/11 - 22/12.

Tương tự, ông Lê Chiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã chứng khoán: PVS) - đăng ký mua 100.000 cổ phiếu PVS nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư cá nhân.

Sau khi hoàn tất giao dịch, ông Lê Chiến Thắng sẽ tăng sở hữu tại PVS lên 113.084 cổ phiếu. Hiện, PVS đang ở mức 28.400 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, ông Thắng cần chi khoảng 3 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu đã đăng ký.

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