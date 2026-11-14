EVNGENCO2 nỗ lực hoàn thành kế hoạch 10 tháng, tập trung phát triển các dự án nguồn

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) ghi nhận sản lượng điện sản xuất đạt 14.594,72 triệu kWh. Bước vào giai đoạn cuối năm, Tổng công ty ra sức toàn lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa bám sát các công trường dự án nguồn.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng sản lượng điện của EVNGENCO2 đạt 14.594,72 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch 10 tháng. Để đạt được kết quả trên, trong suốt thời gian qua, các đơn vị phát điện trực thuộc đã duy trì chế độ vận hành an toàn, tin cậy. Đặc biệt, khối các nhà máy thủy điện đã thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa; đồng thời bám sát phương thức vận hành của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), tối ưu hóa nguồn nước trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động.

Đập và hồ chứa nhà máy Thủy điện Sông Bung 4.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng nguồn

Song song với nhiệm vụ sản xuất, mảng đầu tư xây dựng đang được EVNGENCO2 ráo riết triển khai, đặc biệt là các dự án chuyển đổi xanh và bám sát cam kết bảo vệ môi trường.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I (Cần Thơ) sang sử dụng khí Lô B đang có những bước tiến. Hợp đồng EPC của dự án đã chính thức được ký kết vào ngày 05/9/2026 và có hiệu lực từ ngày 25/9/2026, hiện đang bám sát các mốc tiến độ đề ra. Đây là dự án mang tính chiến lược, không chỉ nâng cao hiệu quả phát điện mà còn giảm thiểu tác động môi trường tại khu vực Tây Nam Bộ.

Còn ở năng lượng tái tạo, hai dự án điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và Hướng Phùng 1 đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu đang quyết liệt dồn lực lắp đặt và hoàn thiện các hạng mục chính. Cùng với đó, Dự án Điện mặt trời nổi Ka Nak (Gia Lai) sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư cũng đang khẩn trương triển khai khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chủ động nguồn lực, sẵn sàng cho mùa khô 2027

Bước sang tháng 11/2026, theo kế hoạch EVNGENCO2 sản xuất 1.178,10 triệu kWh điện. Ban lãnh đạo Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thắt chặt công tác quản lý kỹ thuật, tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan, duy trì độ khả dụng cao nhất của các tổ máy.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác chuẩn bị nhiên liệu. Các nhà máy nhiệt điện được yêu cầu chủ động cập nhật nhu cầu huy động từ NSMO, từ đó điều chỉnh linh hoạt kế hoạch cung cấp than, dầu, vật tư dự phòng, sẵn sàng đáp ứng mọi kịch bản của hệ thống điện quốc gia. EVNGENCO2 cũng yêu cầu tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa, bảo đảm tiến độ và chất lượng; đồng thời kiểm tra, rà soát, điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp với tình hình vận hành thực tế.

Trong quá trình vận hành, các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn, mưa lũ trên lưu vực; phối hợp chặt chẽ với NSMO, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, địa phương; thực hiện các chỉ thị, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình, giảm lũ cho hạ du nếu có xảy ra mưa lũ cũng như đảm bảo cung ứng điện.