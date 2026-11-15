Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn ngoại, hút hàng tỷ USD

Ngọc Mai

TPO - Nhiều ngân hàng trong nước đang mở rộng kênh huy động ngoại tệ trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu tín dụng và các dự án trọng điểm của nền kinh tế.

Hút vốn ngoại, đa dạng hóa nguồn lực tài chính

Thị trường vốn quốc tế đang trở thành kênh huy động đáng chú ý của nhiều ngân hàng Việt Nam khi nhu cầu vốn trung và dài hạn ngày càng tăng. Mới đây, Ngân hàng VPBank công bố khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 730 triệu USD, với sự tham gia của các định chế tài chính nước ngoài.

Khoản vay được chia thành ba kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm, dự kiến triển khai và giải ngân theo nhiều đợt trong năm 2026. Nguồn vốn này được VPBank sử dụng để cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo (WSME) và doanh nghiệp SME trong lĩnh vực nông nghiệp.

b.jpg
Ngân hàng VPBank công bố khoản vay vốn quốc tế trị giá 730 triệu USD. Ảnh: VPB.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng vốn để bổ sung vốn lưu động, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh. Việc huy động vốn với nhiều kỳ hạn giúp VPBank bổ sung nguồn lực trung và dài hạn, chủ động hơn trong cân đối nguồn vốn, đồng thời tạo nền tảng tài chính để triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Hồi tháng 6, ngân hàng này đã ký vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD với 15 định chế tài chính quốc tế. Trong năm 2025, VPBank huy động tổng cộng 2,36 tỷ USD, bao gồm khoản vay hợp vốn quốc tế 1,56 tỷ USD và đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế.

BIDV cũng vừa ký hợp đồng vay tối đa 100 triệu USD với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Theo thỏa thuận được ký kết, JBIC trực tiếp cung cấp khoảng 60 triệu USD. Phần còn lại do hai ngân hàng thương mại Nhật Bản là Mizuho Bank và Saitama Resona Bank đồng tài trợ. JBIC đồng thời cung cấp bảo lãnh đối với một phần khoản vay của các ngân hàng này.

Nguồn vốn được cung cấp thông qua BIDV để hỗ trợ các dự án phát triển, nâng cấp lưới điện do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai tại miền Bắc và miền Trung.

Tìm kiếm nguồn vốn ngoại dài hạn

Cùng xu hướng mở rộng huy động vốn quốc tế, Ngân hàng Agribank đang xúc tiến hợp tác với nhiều định chế tài chính lớn của Nhật Bản, gồm Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Mizuho.

Đáng chú ý, tại cuộc làm việc với SMBC ngày 5/11, Agribank đã trao đổi về các phương án huy động vốn trung và dài hạn trên thị trường quốc tế. Hai bên thảo luận khả năng cung cấp hoặc thu xếp nguồn vốn dài hạn, nghiên cứu các khoản vay nợ thứ cấp đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2, qua đó hỗ trợ nâng cao năng lực tài chính của Agribank.

Agribank công bố hiện có tổng tài sản trên 2,8 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế trên 2,1 triệu tỷ đồng và mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch.

VIB cũng đang triển khai kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn quốc tế trong năm 2026.

Nhìn rộng hơn, việc các ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh tiếp cận nguồn vốn quốc tế đang phản ánh một thay đổi trong cách quản trị bảng cân đối.

Khi tín dụng tiếp tục đóng vai trò lớn trong nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng cho vay có thể tạo áp lực lên nguồn tiền gửi. Trong khi đó, thị trường trái phiếu trong nước cũng chịu ảnh hưởng bởi mặt bằng lãi suất và sức hấp thụ của nhà đầu tư. Trong bối cảnh ấy, trái phiếu quốc tế, vay hợp vốn và các hình thức huy động ngoại tệ trở thành những "mảnh ghép" giúp ngân hàng mở rộng nền tảng vốn.

Xem thêm

#vốn quốc tế #ngân hàng Việt Nam #VPBank #BIDV #Agribank #JBIC #vay hợp vốn #lãi suất #dài hạn

Cùng chuyên mục

Dòng tiền yếu, chứng khoán tuần tới có giữ đà hồi phục?

Dòng tiền yếu, chứng khoán tuần tới có giữ đà hồi phục?

TPO - VN-Index khép lại tuần giao dịch tăng 0,55% so với tuần trước, nhưng đà hồi phục chưa thực sự chắc chắn khi áp lực bán vẫn lớn, thanh khoản chưa cải thiện và dòng tiền phân hóa. Những kịch bản khác nhau được đưa ra, trong đó có dự báo chỉ số hướng tới 1.780 - 1.800 điểm trong tháng 11, nhưng cũng cảnh báo rủi ro nếu đánh mất vùng hỗ trợ 1.700 điểm.

Giá vàng tiếp tục giảm

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ nặng

TPO - Sáng nay (15/11), giá bán vàng miếng SJC ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đầu tuần và bán hôm nay, người mua lỗ kép tới 7,5 triệu đồng/lượng vì giá giảm và chênh lệch mua vào - bán ra.

Triển khai đào tạo thế hệ nhân tài lượng tử tại Việt Nam

Triển khai đào tạo thế hệ nhân tài lượng tử tại Việt Nam

Sau quá trình tuyển chọn và phỏng vấn chuyên sâu với sự đánh giá của Hội đồng chuyên gia, những ứng viên xuất sắc nhất của Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử 2026 chính thức được ra mắt và bước vào lộ trình đào tạo tại Trường Đại học Quang Trung. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ lượng tử toàn cầu.

SeABank ra mắt thẻ tín dụng VISA FlexCard, hoàn tiền đến 15% với danh mục linh hoạt

SeABank ra mắt thẻ tín dụng VISA FlexCard, hoàn tiền đến 15% với danh mục linh hoạt

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa ra mắt thẻ tín dụng SeABank VISA FlexCard với thông điệp “Chi theo gu - Hoàn tiền theo ý”. Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục chi tiêu được hoàn tiền theo nhu cầu cá nhân, với tỷ lệ hoàn tối đa 15% và tổng giá trị hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng.

Giải pháp đồng bộ từ chế biến đến đóng gói giúp kiểm soát an toàn thực phẩm

Giải pháp đồng bộ từ chế biến đến đóng gói giúp kiểm soát an toàn thực phẩm

Trước những yêu cầu ngày càng cao về an toàn, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc, nhà sản xuất thực phẩm cần kiểm soát xuyên suốt quy trình, từ xử lý nguyên liệu, chế biến và chiết rót đến đóng gói. Bằng việc kết nối công nghệ, thiết bị và các điểm kiểm soát trong một hệ thống, giải pháp tương thích đồng bộ của Tetra Pak hỗ trợ doanh nghiệp quản lý rủi ro an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm.

Lô trái phiếu 100 tỷ của Điện Máy Xanh gây chú ý

Lô trái phiếu 100 tỷ của Điện Máy Xanh gây chú ý

TPO - Điện Máy Xanh dự kiến phát hành trái phiếu cho 15 lãnh đạo cấp cao, người mua ít nhất là 12 trái phiếu và người mua nhiều nhất là 395 trái phiếu. Riêng ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc DMX - mua 395 trái phiếu, chiếm 39,5% tổng lượng trái phiếu phát hành.

Vàng bạc rớt giá, nhà đầu tư như 'ngồi trên đống lửa'

Vàng bạc rớt giá, nhà đầu tư như 'ngồi trên đống lửa'

TPO - Từng kỳ vọng vàng, bạc là kênh tích sản an toàn, nhiều người xuống tiền mua vào khi giá liên tục lập đỉnh. Tuy nhiên, đà lao dốc mạnh của kim loại quý khiến không ít nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng. Giữa lúc thị trường biến động, câu hỏi có nên bắt đáy?

Mỹ thu hồi hơn 300.000 visa, siết chặt du lịch sinh con

Mỹ thu hồi hơn 300.000 visa, siết chặt du lịch sinh con

TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 visa kể từ tháng 1/2025, trong đó có hơn 4.000 trường hợp liên quan đến du lịch sinh con. Mỹ đồng thời tăng cường rà soát hồ sơ, hoạt động trực tuyến và các yếu tố an ninh đối với người nước ngoài.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm ghẹ biển

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm ghẹ biển

TPO - Dù thời tiết se lạnh, biển động sau đợt gió mùa, nhiều ngư dân ở Hà Tĩnh vẫn tranh thủ vươn khơi đánh bắt gần bờ. Những mẻ lưới đầy ghẹ giúp bà con thu về từ 4-7 triệu đồng mỗi chuyến biển.

Phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm về trái phiếu

Phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm về trái phiếu

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tiếp xử phạt doanh nghiệp phát hành trái phiếu do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Trong khi đó, gần 38.800 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong phần còn lại của năm 2026, riêng nhóm bất động sản chiếm khoảng 66%.

Cà Mau đơn phương chấm dứt hợp tác với Công ty Toàn Cầu

Cà Mau đơn phương chấm dứt hợp tác với Công ty Toàn Cầu

TPO - UBND tỉnh Cà Mau quyết định đơn phương chấm dứt hiệu lực Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Toàn Cầu. Lý do là doanh nghiệp này triển khai không đầy đủ các nội dung cam kết, phát sinh nhiều bất cập trong liên kết thu mua, bao tiêu lúa gạo và chậm thanh toán tiền mua lúa cho hợp tác xã, nông dân.

Giá vàng thấp nhất từ đầu năm đến nay

Giá vàng thấp nhất từ đầu năm đến nay

TPO - Sáng nay (14/11), giá vàng giảm ngày thứ 4 liên tiếp xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra về mốc 137,5 triệu đồng/lượng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe