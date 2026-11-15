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Kinh tế

TPHCM:

Chen chân xếp hàng, bốc số săn đồ giảm giá

Tuy chưa đến Black Friday, nhiều khách hàng đã chen chân tại các cửa hàng thời trang để săn những món đồ với giá rẻ hơn một nửa so với giá gốc.

Dù còn hơn một tuần nữa mới đến Black Friday, nhiều cửa hàng thời trang nằm trên trục đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, TPHCM) và đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc, TPHCM), đã bắt đầu treo biển giảm giá sớm lên đến 10-70%. Với mức giảm giá sâu, nhiều khách hàng đang tranh thủ cả ngày nghỉ cuối tuần để xếp hàng săn sale.

Bốc số chờ đến lượt thử đồ

Tối 14/11, tại chi nhánh cửa hàng The C.I.U (phường Bến Thành), khách hàng phải nhích từng bước để vào bên trong lựa đồ. Ngay trước cửa tiệm, tấm bảng to ghi dòng chữ "Sale từ 99.000 đồng" càng thu hút thêm khách hàng vào buổi tối cuối tuần.

Vì số lượng khách quá đông, nhân viên được trang bị bộ đàm để dễ liên lạc với nhau khi cần lấy mẫu từ kho cho khách thử. Tuy nhiên, do chỉ có vài phòng thử nên khách mua sắm tại đây phải quét mã QR để lấy số và đợi nhân viên gọi đến lượt vào thử.

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Cảnh tấp nập bên trong cửa hàng The C.I.U Nguyễn Trãi. Ảnh: Anh Nguyễn.

Có mặt tại cửa hàng từ lúc 20h, chị Bé Khuyên (sống tại TP.HCM), đã nhanh chóng hòa vào không khí mua sắm nhộn nhịp trước thềm Black Friday. Dù đây là lần đầu ghé cửa hàng, chị đã chọn được một số món đồ phù hợp. Với chị, sức hút của các cửa hàng quần áo vào những ngày này nằm ở những thiết kế chất lượng đi kèm với mức giá hời.

Dù lượng khách quá đông, chị Khuyên vẫn không ngại cảnh lấy số, xếp hàng chờ đến lượt.

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Chị Bé Khuyên (áo trắng) chờ hơn 30 phút để đến lượt thử đồ. Ảnh: Anh Nguyễn.

Thông thường khi đến dịp sale lớn của năm, chị Khuyên cho biết bản thân rất thích việc tìm đến cửa hàng mua sắm trực tiếp thay vì đặt hàng online. Năm nay, chị dự kiến dành ra khoảng 3 triệu đồng cho hoạt động mua sắm quần áo dịp Black Friday.

Nhân viên tại The C.I.U cho biết ngay từ ngày đầu triển khai chương trình giảm giá sớm trước thềm Black Friday, cửa hàng đã ghi nhận lượng khách đông gấp 2-3 lần ngày thường, dẫn đến tình trạng nhiều người phải lấy số thứ tự để chờ đến lượt vào thử đồ cũng như tính tiền.

Để thu hút khách mua sắm, cửa hàng cũng triển khai quảng bá chương trình trên toàn bộ các kênh mạng xã hội. Đáng chú ý, đợt giảm giá lần này áp dụng cho cả những sản phẩm thuộc các bộ sưu tập từ tháng trước lẫn những mẫu mới vừa lên kệ.

Theo nhân viên này, mức ưu đãi không phân biệt hàng cũ hay mới mà được phân bổ tùy theo từng danh mục sản phẩm của công ty. Hiện tại ở cửa hàng, mức giảm phổ biến của các sản phẩm quần áo dao động 10-30% và có thêm các sản phẩm được giảm còn 99.000 đồng.

Về chính sách hậu mãi, nhân viên cũng lưu ý trong các ngày diễn ra chương trình sale sớm, cửa hàng không áp dụng đổi trả sản phẩm.

Cách đó vài bước chân, cửa hàng Tu By Catu (phường Bến Thành) vào khoảng 20h tối thứ Bảy, gần như "vỡ trận" khi lượng lớn khách tìm đến cửa hàng để tìm mua đồ với giá chỉ từ 99.000 đồng/sản phẩm. Gần như các sào trưng bày đồ đều đông nghịt khách đứng lựa hàng, thậm chí quầy tính tiền cũng rơi vào tình trạng quá tải. Ở mỗi khu vực, cửa hàng phải bố trí số lượng nhân viên đông gấp 2 lần ngày thường để tư vấn, kiểm tra size và lấy sản phẩm cho khách hàng.

Ghé đến tiệm và đã lựa được hơn 5 món đồ trên tay, chị Trúc Nhi (hiện sinh sống tại TP.HCM) cho biết đây là ngày đầu tiên chị đi săn sale trong mùa Black Friday năm nay. Chị tranh thủ đi mua sắm từ sớm vì cho rằng thời điểm đầu mùa sale sẽ có nhiều lựa chọn hơn về mẫu mã và kích cỡ.

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Chị Trúc Nhi tranh thủ săn sale sớm dịp Black Friday. Ảnh: Anh Nguyễn.

Thông thường, chị Nhi hay chờ đến những dịp sale lớn như Black Friday để mua được hàng với mức giảm giá sâu hơn ngày thường. Chị cũng không đặt ra mức ngân sách cố định cho mỗi mùa mua sắm mà sẽ ưu tiên những món đồ có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt.

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Khách hàng chờ tính tiền tại chi nhánh Tu By Catu Nguyễn Trãi. Ảnh: Anh Nguyễn.

Ngoài các cửa hàng trên, một số thương hiệu khác nằm trên cùng trục đường như Gout De Jun, Miều, Secodee, Elyn Petit Concept... cũng thường xuyên trong cảnh đông đúc khách hàng đến mua sắm vào ngày cuối tuần.

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, trên đường Trần Quang Diệu, một số shop đã không còn chỗ giữ xe. Nhân viên bảo vệ phải hướng dẫn khách đến các địa điểm xung quanh để gửi xe.

Ở chi nhánh Gout De Jun Trần Quang Diệu, hàng dài người đứng xếp hàng trước phòng thử đồ dù đã sắp tới giờ đóng cửa. Trong khi đó, nhân viên cũng liên tục tất bật lấy đồ, xếp đồ và hướng dẫn cho khách hàng đến phòng thử còn trống.

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Cửa hàng Miều trên đường Trần Quang Diệu đang áp dụng chương trình sale mạnh. Ảnh: Anh Nguyễn.

Các cửa hàng khác như Secodee, Rubies, Tyribee Clothing, lượng khách đến săn sale ngay sát giờ đóng cửa cũng tăng đột biến. Tuy nhiên, nhân viên vẫn rất niềm nở hướng dẫn khách xếp hàng thử đồ, tính tiền cũng như tư vấn cho khách size đồ ưng ý.

Hơn 130 gian hàng hiệu sale mạnh

Không khí mua sắm nhộn nhịp cũng xuất hiện tại khách sạn Rex với sự kiện khuyến mại hàng hiệu quy mô lớn Sài Gòn Mega Sale, diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 15/11 với 130 gian hàng. Tại đây, danh mục các sản phẩm khuyến mãi trải dài từ quần áo, giày dép cho đến các mặt hàng đồ gia dụng.

Thế nhưng, do các gian hàng đã mở cửa từ nhiều ngày nên hàng hóa cũng gần hết. Một nhân viên tại gian hàng thương hiệu Lacoste cho biết do chương trình khuyến mãi đã áp dụng từ ngày 11/11 nên hiện tại ở quầy, các mẫu túi không còn đa dạng và chỉ còn lác đác vài chiếc.

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Các mẫu túi, giày dép hàng hiệu đã vơi đi nhiều. Ảnh: Anh Nguyễn.

Hay tại quầy giày da, túi xách Fujita Japan, nhân viên tư vấn lưu ý chỉ còn ngày mai là hết chương trình khuyến mãi, khách hàng nên tranh thủ đến lựa sản phẩm để được các mức giá rẻ hơn đến 50%.

Trong các ngày diễn ra chương trình, hàng hóa cũng đã vơi bớt do số lượng khách hàng tìm đến mua tăng mạnh, đặc biệt trong ngày cuối tuần. "Dù hàng khuyến mãi nhưng chúng tôi vẫn áp dụng chương trình bảo hành chất lượng cho các khách hàng mua giày và túi xách", nhân viên nói thêm.

Chị Kim Ngân (sinh sống tại TP.HCM), một khách hàng có mặt từ sớm tại sự kiện sale, cho biết hôm nay chị đến mua sắm cùng các thành viên trong gia đình. Những món đồ được lựa chọn chủ yếu là đồ gia dụng và quần áo dành. Sau một hồi mua sắm, tổng hóa đơn của gia đình chị đã vượt 5 triệu đồng.

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Chị Kim Ngân cùng gia đình đã mua sắm hơn 5 triệu đồng tại ngày hội sale diễn ra ở khách sạn Rex. Ảnh: Anh Nguyễn.

Đánh giá về chất lượng hàng hóa trong đợt giảm giá này, chị Ngân cho rằng các sản phẩm có chất lượng khá tốt, mẫu mã đẹp và có nhiều lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, điểm hạn chế là số lượng kích cỡ không đa dạng như khi mua sắm tại các cửa hàng vào ngày thường.

Trong khi đó, chị Ngọc Anh (sinh sống tại TP.HCM) cùng bạn cũng đã lựa được giày và quần áo đến từ thương hiệu nổi tiếng cùng vài món sản phẩm ưng ý sau thời gian ngắn đi dạo giữa các quầy hàng. "Mình biết đến chương trình thông qua TikTok nên đã rủ bạn bè đến mua sắm. Sản phẩm tại đây rất đa dạng và phù hợp với sở thích của mình", chị nói thêm.

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#Black Friday #săn sale TP.HCM #giảm giá thời trang #Sài Gòn Mega Sale #The C.I.U #Tu By Catu #khuyến mãi hàng hiệu

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