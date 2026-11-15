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Sóng xanh

Meta bị phạt vì tự ý truy cập ảnh, video người dùng

Hồng Nhung

TPO - Meta bị cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy phạt 805 triệu euro (887 triệu USD) sau khi bị phát hiện truy cập ảnh và video trong thư viện cá nhân của người dùng Android mà không có sự đồng ý, hoặc thông báo phù hợp.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy ngày 15/11 thông báo phạt Meta Platforms 805 triệu euro (tương đương 887 triệu USD) vì vi phạm quy định về quyền riêng tư của người dùng. Vụ việc được xác định liên quan đến khoảng 20 triệu người dùng Android tại quốc gia này.

Theo kết luận điều tra, Meta đã truy cập ảnh và video trong thư viện cá nhân của người dùng thông qua một tính năng trên ứng dụng Facebook. Tính năng này cho phép nền tảng đề xuất những hình ảnh, video có sẵn trên thiết bị để người dùng lựa chọn và đăng tải lên mạng xã hội.

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Meta bị Italy phạt 805 triệu euro vì truy cập ảnh và video cá nhân của người dùng Android khi chưa có sự đồng ý. Ảnh: Reuters.

Cơ quan chức năng cho rằng Meta chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo và xin phép người dùng đối với hoạt động truy cập dữ liệu nói trên. Do đó, doanh nghiệp bị yêu cầu trong vòng 60 ngày phải tắt mặc định tính năng này, đồng thời thiết lập cơ chế xin phép riêng trước khi tiếp tục sử dụng.

Phản hồi về quyết định trên, người phát ngôn Meta cho biết công ty không đồng tình với kết luận của cơ quan quản lý và sẽ tiến hành kháng cáo. Đại diện doanh nghiệp đánh giá mức phạt là "không tương xứng".

"Đây là một tính năng đơn giản, giúp mọi người chia sẻ ảnh và video trên Facebook. Người dùng phải cấp quyền truy cập trên thiết bị trước khi tính năng có thể hoạt động và có thể thay đổi quyền này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt", người phát ngôn Meta giải thích.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy cho biết, cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2025 không xem xét việc Meta có sử dụng ảnh và video của người dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không. Về vấn đề này, Meta trước đó đã phủ nhận việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích huấn luyện AI.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng bảo lưu quyền tiến hành đánh giá riêng đối với một tính năng mới được Meta triển khai trong năm 2026. Tính năng này cho phép xử lý nội dung từ thư viện ảnh của người dùng thông qua hệ thống điện toán đám mây.

Theo cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy, khoản tiền phạt 805 triệu euro tương đương khoảng 0,47% doanh thu toàn cầu của Meta. Vụ việc tiếp tục đặt ra những vấn đề về trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt khi các tính năng khai thác nội dung trên thiết bị người dùng ngày càng phổ biến.

CNBC

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#Meta bị phạt #quyền riêng tư #dữ liệu cá nhân #người dùng Android #Italy #bảo vệ dữ liệu

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