Sản lượng điện của Hà Nội năm nay dự kiến hơn 30 tỷ kWh

TPO - Sản lượng điện của TP. Hà Nội năm nay dự kiến hơn 30 tỷ kWh, tăng trên 11%. Trước áp lực cung ứng điện, thành phố thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, hộ dân lắp điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch “Mái nhà đón nắng” ngày 14/11, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) - cho biết sản lượng điện của Thủ đô đang tăng mạnh, năm nay dự kiến đạt hơn 30 tỷ kWh, tăng trên 11%. Những năm tiếp theo, nhu cầu điện được dự báo tiếp tục tăng hai con số.

Với quy mô phục vụ khoảng 2 triệu khách hàng, tốc độ tăng trưởng này đặt ra áp lực ngày càng lớn đối với việc bảo đảm cung ứng điện. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và khai thác tối đa nguồn điện tại chỗ, trong đó có điện mặt trời mái nhà là giải pháp cần được thúc đẩy.

“Lắp đặt điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn điện, giảm chi phí sử dụng. Việc này còn gắn với xu hướng chuyển dịch năng lượng, huy động nguồn lực xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô xanh”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho rằng, việc khai thác nguồn năng lượng sạch tại chỗ trong bối cảnh áp lực lớn về cung ứng điện góp phần nâng cao tính chủ động trong sử dụng điện, đáp ứng mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Các đại biểu phát động chiến dịch “Mái nhà đón nắng” với thông điệp “Biến nắng thành điện” trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo ông Hải, để khuyến khích người dân đầu tư, mới đây HĐND TP. Hà Nội đã thông qua chính sách hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Theo đó, thống điện mặt trời mái nhà từ 1 kWp được hỗ trợ 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng. Nếu lắp đồng bộ hệ thống lưu trữ điện đáp ứng điều kiện, hộ dân được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng. Tổng mức hỗ trợ cho cả hai hệ thống tối đa 6 triệu đồng.

Mỗi nhà ở riêng lẻ chỉ được hỗ trợ một lần trong thời gian chính sách có hiệu lực. Hộ gia đình phải hoàn thành thủ tục thông báo hoặc đăng ký theo quy định, cam kết duy trì khai thác, sử dụng hệ thống ít nhất 3 năm kể từ ngày nhận hỗ trợ. UBND cấp xã giải quyết hồ sơ và phê duyệt kinh phí.

Chính sách áp dụng từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến giai đoạn 2026-2030 khoảng 158,7 tỷ đồng.

Hà Nội dự kiến chi hơn 158,7 tỷ đồng hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà.

Theo số liệu EVNHANOI cung cấp, từ đầu năm 2026 đến ngày 29/10, Hà Nội có 3.247 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 65,67 MWp.

Trong đó, nhóm hộ gia đình có 2.666 hệ thống, công suất 30,95 MWp; cơ sở sản xuất, kinh doanh có 560 hệ thống, công suất 32,03 MWp; cơ quan hành chính có 21 hệ thống, công suất 2,69 MWp. Hộ gia đình chiếm phần lớn số hệ thống, trong khi nhóm sản xuất, kinh doanh dẫn đầu về tổng công suất lắp đặt.

Về dài hạn, theo Kế hoạch phát triển điện lực Hà Nội giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt khoảng 52,1 tỷ kWh vào năm 2030, công suất cực đại đạt 9.400 MW. Thành phố đồng thời phấn đấu phát triển khoảng 1.500 MW điện mặt trời.