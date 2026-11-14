Khởi công thủy điện tích năng gần 28.000 tỷ đồng ở Sơn La

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên.

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên triển khai trên diện tích hơn 425 ha thuộc hai xã Mường Bang và Mường Cơi. Công trình có tổng mức đầu tư gần 28.000 tỷ đồng.

Quy mô công suất của dự án là 1.200 MW với 4 tổ máy, được phân kỳ thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 (900 MW) thực hiện từ năm 2027 - 2030 và giai đoạn 2 (300 MW) từ năm 2031 - 2032.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Về thiết kế kỹ thuật, dự án gồm hồ trên và hồ dưới có dung tích hữu ích 6,5 triệu m3 mỗi hồ, cột nước chênh cao 600m. Toàn bộ tuyến năng lượng cùng nhà máy được đặt ngầm sâu trong lòng núi, đấu nối trực tiếp vào trục lưới điện 500 kV Sơn La - Việt Trì qua gần 10km đường dây.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh, chỉ sau 76 ngày kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư (từ ngày 30/8 đến ngày 13/11), toàn bộ thủ tục và điều kiện khởi công đã được Bộ Công Thương, tỉnh Sơn La và nhà đầu tư hoàn thiện, rút ngắn tiến độ hơn một năm so với dự kiến. Đến nay, địa phương cũng đã hoàn thành kiểm đếm, giải phóng mặt bằng 100% diện tích phục vụ giai đoạn 1 và khu vực khởi công (70,86 ha của 70 hộ gia đình, tổ chức).

Ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - phát biểu.

Để dự án về đích đúng hẹn, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở phân công rõ người, rõ việc, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tiếp tục làm tốt công tác bồi thường, tái định cư, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng khẳng định địa phương tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư nhưng kiên quyết không đánh đổi an toàn, môi trường và quyền lợi chính đáng của người dân để lấy tiến độ.

Sau khi hoàn thành, dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên dự kiến mỗi năm sẽ cung cấp từ 1,5 đến 2,5 tỷ kWh điện cho hệ thống điện Quốc gia, đóng góp ngân sách cho tỉnh Sơn La khoảng 1.000 tỷ đồng/năm, đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng 2.400 lao động trong giai đoạn thi công và 350 lao động thường xuyên khi vận hành.