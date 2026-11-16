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Giá vàng sẽ giảm tiếp trong tuần này?

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (16/11), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 137,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch mua vào - bán ra mỗi nơi một kiểu. Giá vàng được dự báo sẽ giảm tiếp trong tuần này.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 136 - 137,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán 1,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giữ nguyên so với sáng qua. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng...

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Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong tuần này (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.878 USD/ounce, giảm 3 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 121,2 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, 62% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Giá vàng trong nước bám sát sự tăng giảm của thế giới. Nhiều dự báo, giá vàng có thể lùi sâu về mốc 130 triệu đồng/lượng trong ngắn hạn.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.540 - 25.920 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

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