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Kinh tế

AMACCAO khởi công điện rác Đồng Nai: Dấu mốc xanh trong năm đầu TP trực thuộc Trung ương

P.V

Sáng 15/11, Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO khởi công Dự án Nhà máy điện rác Định Quán, Đồng Nai - giai đoạn 1 tại xã La Ngà. Dự án điện rác đầu tiên của thành phố mở ra hy vọng khép lại một “điểm đen” môi trường mà người dân nơi đây đã chờ đợi gần 20 năm.

Lễ khởi công do Công ty CP Năng lượng Môi trường Đồng Nai - thành viên Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO - tổ chức, với sự tham dự của ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đại diện Ngân hàng MB, Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam cùng đông đảo bà con địa phương.

Đưa Nghị quyết phát triển xanh của Thành phố vào cuộc sống

Dự án được khởi công đúng vào năm đầu tiên Đồng Nai vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nghị quyết xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Đồng Nai “phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, lấy bảo vệ môi trường làm điều kiện tiên quyết và chất lượng sống của người dân làm trung tâm.

Nghi thức khởi công đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng xử lý chất thải tại Đồng Nai
Nghi thức khởi công đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng xử lý chất thải tại Đồng Nai

Chỉ gần hai tuần trước lễ khởi công, tại buổi làm việc với UBND thành phố ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đã yêu cầu Đồng Nai xử lý dứt điểm các bãi rác tồn lưu, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh đầu tư các nhà máy xử lý rác phát điện. Nhà máy điện rác Định Quán vì thế là một trong những phản hồi cụ thể, kịp thời nhất cho yêu cầu đó.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai phát biểu tại lễ khởi công, nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đối với phát triển hạ tầng môi trường địa phương
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai phát biểu tại lễ khởi công, nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đối với phát triển hạ tầng môi trường địa phương

Với quy mô dân số và tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, áp lực lên các bãi chôn lấp của Đồng Nai ngày càng lớn. Dự án đánh dấu bước chuyển căn bản từ chôn lấp truyền thống sang đốt rác thu hồi năng lượng, phát thải thấp - đúng hướng đi thành phố đang ưu tiên thu hút. Diễn ra giữa đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - bứt phá”, lễ khởi công trở thành một dấu mốc cụ thể đưa chủ trương phát triển xanh của Đảng bộ, chính quyền thành phố đi vào cuộc sống.

Biến “điểm đen” 20 năm thành công trình xanh

Nhà máy không được xây trên một khu đất trống thuận lợi. AMACCAO nhận tái cơ cấu chính khu xử lý rác công nghệ lạc hậu từng gây ô nhiễm nghiêm trọng tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán cũ (nay là xã La Ngà). Quá trình chuẩn bị gặp không ít trở ngại: quy hoạch điện, đường giao thông nhỏ hẹp, mặt bằng chật, vừa phải đầu tư xây dựng vừa phải duy trì xử lý rác cho địa phương.

Ông Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AMACCAO cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng hành cùng Đồng Nai giải quyết bài toán xử lý rác thải, bảo vệ môi trường
Ông Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AMACCAO cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng hành cùng Đồng Nai giải quyết bài toán xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà đầu tư bày tỏ lòng biết ơn bà con xã La Ngà - những người đã chịu ảnh hưởng của môi trường, kiên nhẫn sẻ chia với chính quyền và nhà đầu tư suốt gần hai thập kỷ. “Đó là trách nhiệm lớn để AMACCAO nỗ lực, quyết tâm triển khai dự án nghiêm túc, hiệu quả”, vị đại diện Tập đoàn AMACCAO chia sẻ.

Thay cho lời tri ân, Tập đoàn AMACCAO và chủ đầu tư đã trao 50 phần quà an sinh tới các hộ gia đình tiêu biểu quanh khu vực dự án.

50 phần quà được trao gửi như lời tri ân của AMACCAO tới người dân địa phương đã đồng hành, ủng hộ dự án
50 phần quà được trao gửi như lời tri ân của AMACCAO tới người dân địa phương đã đồng hành, ủng hộ dự án

Nhà máy hiện đại xử lý 950 tấn rác mỗi ngày

Dự án có tổng mức đầu tư 2.610 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 9,48 ha, công suất xử lý 950 tấn chất thải/ngày đêm và phát điện 18,5 MW. Công nghệ đốt rác phát điện được lựa chọn phù hợp với đặc tính rác thải Việt Nam: chưa phân loại, độ ẩm cao, nhiệt trị thấp.

Điểm đặc biệt, ngoài 750 tấn rác sinh hoạt, nhà máy xử lý thêm 200 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường mỗi ngày - lời giải “may đo” cho “thủ phủ công nghiệp” phía Nam với dày đặc khu, cụm công nghiệp.

Phối cảnh dự án Nhà máy Điện rác Định Quán, Đồng Nai - Giai đoạn 1
Phối cảnh dự án Nhà máy Điện rác Định Quán, Đồng Nai - Giai đoạn 1

Toàn bộ chỉ tiêu khí thải, bụi được thiết kế đạt vượt tiêu chuẩn Việt Nam, hướng đến các tiêu chuẩn khắt khe của các nước phát triển; nước thải đạt Cột A, QCVN 40:2025/BTNMT. Các chỉ số phát thải được quan trắc online, truyền thẳng về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và công khai ngay tại cổng nhà máy để người dân cùng theo dõi. Nhà đầu tư cũng cam kết xây dựng nhà máy thành điểm nhấn xanh của khu vực, nơi tham quan, học tập và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên và người dân.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà Đảng bộ, HĐND thành phố đã đề ra.

Ba “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để dự án tăng tốc

AMACCAO đặt mục tiêu đưa nhà máy vận hành trước thời hạn được phê duyệt, thi công theo nguyên tắc song song, cuốn chiếu giữa hạ tầng, kết cấu chính với nhập khẩu và lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, quyết tâm của doanh nghiệp thôi là chưa đủ. Để dự án không bị “lỡ nhịp”, Nhà đầu tư kiến nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm, đồng hành, chỉ đạo tháo gỡ ba nhóm vấn đề then chốt.

Thứ nhất, hạ tầng giao thông - điều kiện tiên quyết để thi công. Tuyến đường vào nhà máy hiện nhỏ hẹp, không đủ để vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng. Nhà đầu tư đề nghị Thành phố đẩy nhanh mở rộng tuyến Nam Lộ 101, xây mới tuyến Be 93, mở rộng cầu số 02 và nâng cấp khoảng 1,1 km đường Khu dân cư Châu Ro vào nhà máy theo lộ giới quy hoạch 19 m. Nếu không sớm được giải quyết, đây sẽ trở thành điểm nghẽn lớn nhất đối với tiến độ, đồng thời đẩy chi phí vận hành của dự án lên rất cao.

Thứ hai, nguồn rác ổn định - “mạch sống” của nhà máy. Với tổng vốn 2.610 tỷ đồng, nhà máy cần nguồn rác ổn định, lâu dài để vận hành hiệu quả. Tại các địa phương khác mà AMACCAO đầu tư, hợp đồng xử lý rác đều được ký theo hình thức chỉ định. Trong khi đó, tại Đồng Nai, doanh nghiệp phải đấu thầu hằng năm, khó bảo đảm hiệu quả đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư kiến nghị Thành phố sớm ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo điểm a khoản 3 Điều 14 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, với mức giá hài hòa lợi ích, tương đồng với TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Thứ ba, mở rộng chức năng - để nhà máy phục vụ đúng “thủ phủ công nghiệp”. Nhà đầu tư đề nghị bổ sung vào chủ trương đầu tư các ngành nghề xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, tái chế và tận dụng tài nguyên sau xử lý. Mục đích là để nhà máy phát huy tối đa năng lực, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hệ thống khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

“Chúng tôi tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Thành phố, những vướng mắc này sẽ sớm được tháo gỡ”, đại diện Tập đoàn AMACCAO bày tỏ.

6 tháng, 4 nhà máy: AMACCAO kiến tạo mạng lưới hạ tầng xanh Bắc - Trung - Nam

Nhà máy điện rác Định Quán, Đồng Nai là dự án điện rác thứ tư AMACCAO khởi công trong năm 2026. Trước đó, ngày 5/6 (Ngày Môi trường Thế giới), Tập đoàn đồng loạt động thổ Nhà máy AMACCAO - Thành Công tại Hà Nội và Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre tại Vĩnh Long; ngày 19/8 khởi công Nhà máy điện rác Nghệ An - lớn nhất miền Trung. Không dừng ở nghi thức, các công trường đều đang thi công liên tục. Đáng chú ý, chỉ sau khoảng 3 tháng khởi công, Nhà máy điện rác Nghệ An đã đạt 35% khối lượng, bám sát mục tiêu vận hành trong quý IV/2027.

Năng lực và uy tín của AMACCAO trong lĩnh vực điện rác đã được bảo chứng bằng Nhà máy điện rác Seraphin (Hà Nội) - nhà máy điện rác quy mô lớn đầu tiên do doanh nghiệp Việt làm chủ đầu tư, hoàn thành chỉ trong hơn 3 năm thay vì 6-9 năm như mặt bằng chung. Vận hành từ 1/5/2025 với công suất 2.250 tấn/ngày đêm, 37 MW, Seraphin đến nay đã xử lý hơn 1 triệu tấn rác sinh hoạt, phát lên lưới điện quốc gia gần 350.000 MWh và trở thành “điểm đến xanh” của nhiều đoàn khách trong nước, quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi công Nhà máy điện rác Định Quán, Đồng Nai – Giai đoạn 1.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi công Nhà máy điện rác Định Quán, Đồng Nai – Giai đoạn 1.

Khởi nghiệp từ năm 1995, sau hơn ba thập kỷ, AMACCAO đã phát triển thành hệ sinh thái đa ngành, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động, kiên định với những lĩnh vực khó và đồng hành cùng các địa phương. Với người dân La Ngà nói riêng và thành phố Đồng Nai nói chung, ngày 15/11 không chỉ là một lễ khởi công, mà là ngày bắt đầu của kỳ vọng về một môi trường sống xanh hơn, sạch hơn và an toàn hơn.

#điện rác Đồng Nai #AMACCAO

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