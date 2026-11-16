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Đà Nẵng: Lập biên bản quán cà phê ngang nhiên 'dàn trận' thùng rác

Thanh Hiền

TPO - Quán cà phê ngay giữa trung tâm Đà Nẵng thường xuyên đặt một dãy thùng rác ra chắn ngang vỉa hè gây mất thẩm mỹ, mất vệ sinh cũng như ảnh hưởng đến lối đi của người đi bộ.

Ngày 15/11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã kiểm tra, làm việc với đại diện quán cà phê K. trên đường Bạch Đằng (phường Hòa Cường) về việc đặt thùng rác chắn lối đi bộ trên vỉa hè.

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Dãy thùng rác quán cà phê đặt chắn ngang vỉa hè bị người dân "tố".

Quán cà phê này bị người dân phản ánh vào buổi tối thường đặt một dãy thùng rác ra chắn ngang vỉa hè đường Bạch Đằng, gây mất thẩm mỹ, mất vệ sinh cũng như ảnh hưởng đến lối đi của người đi bộ.

Qua trao đổi, đại diện quán cà phê K. thừa nhận việc bố trí thùng rác như trên là không phù hợp, cam kết khắc phục.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản cảnh cáo hành vi vi phạm, yêu cầu không tái phạm, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự vỉa hè và mỹ quan đô thị. Trường hợp tiếp tục vi phạm, quán sẽ bị xử phạt và xem xét tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Đường Bạch Đằng là tuyến đường ven sông Hàn, ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi tập trung đông đảo du khách và thường xuyên diễn ra các sự kiện trong các dịp lễ, Tết.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch “Triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn TP. Đà Nẵng”.

Thành phố yêu cầu không được phép đặt, để, lắp đặt các biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh, tượng trang trí, các vật dụng khác trên vỉa hè, lòng đường. Phải đảm bảo vỉa hè luôn thông thoáng, không có vật cản trên vỉa hè.

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#thùng rác #chắn lối đi #vỉa hè #quán cà phê #Đà Nẵng #mất mỹ quan

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