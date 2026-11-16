'Bão sale' mùa Black Friday, người Hà Nội nườm nượp đi mua sắm

TPO - Không chờ đến "chính hội" Black Friday, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội đã rầm rộ khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn ngay từ đầu tháng 11. Lượng người mua sắm những ngày này tăng gấp 1,5-2 lần so với bình thường.
TPO - Quán cà phê ngay giữa trung tâm Đà Nẵng thường xuyên đặt một dãy thùng rác ra chắn ngang vỉa hè gây mất thẩm mỹ, mất vệ sinh cũng như ảnh hưởng đến lối đi của người đi bộ.
TPO - Megaspeed xác nhận bà Alice Huang - doanh nhân người Trung Quốc - chính thức rời công ty từ ngày 30/8/2025 và hiện không giữ bất kỳ vị trí nào tại công ty này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các mối liên hệ của bà với cựu CEO Nvidia Jensen Huang đang thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ.
TPO - Meta bị cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy phạt 805 triệu euro (887 triệu USD) sau khi bị phát hiện truy cập ảnh và video trong thư viện cá nhân của người dùng Android mà không có sự đồng ý, hoặc thông báo phù hợp.
Tuy chưa đến Black Friday, nhiều khách hàng đã chen chân tại các cửa hàng thời trang để săn những món đồ với giá rẻ hơn một nửa so với giá gốc.
Một sinh viên năm thứ ba tại Hà Nội đã mở tới 14 tài khoản ngân hàng, trong khi một nữ sinh khác mở 8 tài khoản và đứng tên giám đốc hai công ty được thành lập nhằm phục vụ hoạt động của đường dây đánh bạc trực tuyến.
TPO - Những ngày này, người dân vùng trồng quất xã Hợp Tiến, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn cắt tỉa, uốn dáng, chăm chút với kỳ vọng có sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
TPO - VN-Index khép lại tuần giao dịch tăng 0,55% so với tuần trước, nhưng đà hồi phục chưa thực sự chắc chắn khi áp lực bán vẫn lớn, thanh khoản chưa cải thiện và dòng tiền phân hóa. Những kịch bản khác nhau được đưa ra, trong đó có dự báo chỉ số hướng tới 1.780 - 1.800 điểm trong tháng 11, nhưng cũng cảnh báo rủi ro nếu đánh mất vùng hỗ trợ 1.700 điểm.
TPO - Nhiều ngân hàng trong nước đang mở rộng kênh huy động ngoại tệ trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu tín dụng và các dự án trọng điểm của nền kinh tế.
TPO - Sáng nay (15/11), giá bán vàng miếng SJC ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đầu tuần và bán hôm nay, người mua lỗ kép tới 7,5 triệu đồng/lượng vì giá giảm và chênh lệch mua vào - bán ra.
Gần 10 năm kinh doanh, nhiều nhà hàng, quán nhậu Hà Nội dù có khách quen ổn định vẫn phải đóng cửa, trả mặt bằng. Doanh thu giảm, trong khi tiền thuê mặt bằng lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng khiến chủ quán phải tính lại.
Ngày 14/11/2026, FujiMart Việt Nam khai trương cơ sở thứ hai tại Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội, tiếp tục mang đến cho cộng đồng cư dân một địa chỉ mua sắm tiện lợi, với sản phẩm đa dạng, tươi ngon cùng phong cách phục vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
Sau quá trình tuyển chọn và phỏng vấn chuyên sâu với sự đánh giá của Hội đồng chuyên gia, những ứng viên xuất sắc nhất của Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử 2026 chính thức được ra mắt và bước vào lộ trình đào tạo tại Trường Đại học Quang Trung. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ lượng tử toàn cầu.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa ra mắt thẻ tín dụng SeABank VISA FlexCard với thông điệp “Chi theo gu - Hoàn tiền theo ý”. Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục chi tiêu được hoàn tiền theo nhu cầu cá nhân, với tỷ lệ hoàn tối đa 15% và tổng giá trị hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng.
Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của Quảng Ngãi. Với định hướng phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, tỉnh kỳ vọng tạo bước đột phá mới.
Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) ghi nhận sản lượng điện sản xuất đạt 14.594,72 triệu kWh. Bước vào giai đoạn cuối năm, Tổng công ty ra sức toàn lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa bám sát các công trường dự án nguồn.
Trước những yêu cầu ngày càng cao về an toàn, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc, nhà sản xuất thực phẩm cần kiểm soát xuyên suốt quy trình, từ xử lý nguyên liệu, chế biến và chiết rót đến đóng gói. Bằng việc kết nối công nghệ, thiết bị và các điểm kiểm soát trong một hệ thống, giải pháp tương thích đồng bộ của Tetra Pak hỗ trợ doanh nghiệp quản lý rủi ro an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm.