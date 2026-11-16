Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bóng hồng Bộ Tổng tham mưu khoe sắc với áo dài và quân phục đại lễ

Nguyễn Minh

TPO - Từ bộ sưu tập “Bách liên hoa” đến những thiết kế mang sắc màu thổ cẩm, màn trình diễn của các nữ quân nhân là điểm nhấn trong ngày hội văn hóa của Bộ Tổng tham mưu. Ngoài hội trường, cán bộ, chiến sĩ còn giao lưu, trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian và nét văn hóa truyền thống.

Từ áo dài hoa sen đến quân phục đại lễ

Những tà áo dài với gam trắng ngọc, hồng phớt, xanh dịu cùng họa tiết hoa sen được các nữ quân nhân Bộ Tổng tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu trên sân khấu. Mang tên “Bách liên hoa”, bộ sưu tập khai thác hình ảnh hoa sen trên nền lụa, kết hợp phom áo dài truyền thống với những đường nét thêu tay.

﻿tp_bttm-7.jpg
tp_bttm-8.jpg
tp_bttm-12.jpg
tp_bttm-9.jpg
Nữ quân nhân đến từ các cơ quan, đơn vị của Bộ Tổng tham mưu khoe sắc với tà áo dài truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Minh

Đây là một phần của chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, do BTTM tổ chức chiều 16/11 tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Chương trình mang chủ đề “Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ - Sức mạnh tinh thần người chiến sĩ tham mưu”.

Với phần trình diễn “Phụ nữ BTTM tự tin tỏa sáng”, cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia biểu diễn. Cùng với áo dài, các chị giới thiệu quân phục đại lễ, thể hiện nét trang trọng, chính quy của người quân nhân.

Một mảng màu khác đến từ bộ sưu tập “Huyền sắc non cao” của thương hiệu Áo dài Việt Phượng. Những thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm và văn hóa các vùng miền, đưa hoa văn, sắc màu núi rừng vào tà áo dài. Qua các phần trình diễn, hình ảnh nữ quân nhân gắn với cả quân phục và những trang phục tôn vinh văn hóa truyền thống.

tp_bttm-11.jpg﻿
tp_bttm-10.jpg
Các nữ quân nhân khoe vẻ đẹp với bộ quân phục đại lễ.

Tham gia chương trình nghệ thuật có các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội. Hai tiểu phẩm “Ngôi nhà thứ hai”, “Lời hứa của bố” khai thác văn hóa công sở và hạnh phúc gia đình quân nhân, đưa nội dung xây dựng đời sống văn hóa đến gần những mối quan hệ trong công việc, cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong hình thành phẩm chất, nhân cách và chuẩn mực ứng xử của quân nhân.

“Văn hóa phải thực sự thấm sâu vào từng cơ quan, từng đơn vị, từng nhiệm vụ, từng hoạt động công tác, trở thành nền tảng hình thành tư duy, phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, chỉ huy và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ BTTM”, Thượng tướng Lê Quang Đạo nói.

tp_bttm-3.jpg
Theo Thượng tướng Lê Quang Đạo, việc tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa sâu sắc về việc củng cố, phát huy truyền thống đại đoàn kết của quân dân và Quân đội.

Theo Thượng tướng Lê Quang Đạo, các hoạt động hưởng ứng còn là dịp rà soát, đánh giá việc xây dựng môi trường văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị; phát huy những giá trị tốt đẹp, khắc phục hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy xác định xây dựng môi trường văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên; phát huy trách nhiệm nêu gương, khắc phục biểu hiện thiếu trách nhiệm, khoán trắng cho cấp dưới.

Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, xây dựng quan hệ đồng chí, đồng đội chân thành, có sự chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công tác và cuộc sống.

tp_bttm-1.jpg﻿
tp_bttm-2.jpg
Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.
tp_bttm-5.jpg
tp_bttm-4.jpg
Liên khúc hát múa “Việt Nam tinh hoa - Thương ca tiếng Việt”.
tp_bttm-6.jpg
Tiểu phẩm “Ngôi nhà thứ hai” thể hiện nét đẹp văn hóa công sở trong môi trường quân ngũ.

Rộn ràng nhịp sạp và trò chơi dân gian

Cùng với các hoạt động trong hội trường Bộ Quốc phòng, khu vực ngoài trời được bố trí nhiều không gian giao lưu, biểu diễn và trải nghiệm văn hóa, từ trò chơi dân gian, âm nhạc đến nghề thủ công và ẩm thực truyền thống.

Tại khu vực do Cục Tác chiến điện tử phụ trách, nhảy sạp, ném còn được tổ chức cùng các trò chơi đẩy gậy, ném vòng cổ chai, đập niêu đất. Những hoạt động đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp của người chơi góp phần tạo nên không khí sôi nổi bên ngoài hội trường.

Lữ đoàn 144 tổ chức kéo co, bắt chạch trong chum cùng các trò chơi “Quả bóng tình yêu”, đi bóng qua vòng, phi tiêu. Từ trò chơi tập thể như kéo co đến thử thách bắt chạch trong chum, người tham gia có thêm dịp giao lưu, cùng thử sức trong những hoạt động gần gũi với đời sống dân gian.

Chương trình có nhiều không gian giao lưu, biểu diễn và trải nghiệm văn hóa, từ trò chơi dân gian, âm nhạc đến nghề thủ công và ẩm thực truyền thống được tổ chức ngoài trời. Video: Nguyễn Minh

Đoàn Nghi lễ Quân đội mang đến phần biểu diễn của ban nhạc Bigband và hoạt động trải nghiệm nhạc cụ. Bên cạnh thưởng thức biểu diễn, người tham gia còn có thể thổi thử kèn, gõ thử trống nghi lễ, tiếp cận những nhạc cụ gắn với công việc của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Không gian dân ca, hát chèo do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã phụ trách kết hợp với mời nước, mời trầu và trò chơi dân gian. Các hoạt động nghệ thuật ngoài trời còn có biểu diễn xiếc của Đoàn Nghệ thuật Biên phòng.

Trong khu vực nhà dù tròn, không gian ẩm thực được bố trí cùng trò chơi “Cờ Tư lệnh” và không gian văn hóa chè Thái Nguyên. Bánh cốm làng Vòng, bánh nướng, bánh dẻo truyền thống nằm trong những sản phẩm ẩm thực được giới thiệu tại ngày hội.

Các khu trưng bày tại sảnh hội trường giới thiệu ảnh, hiện vật, sách, sản phẩm, mô hình văn hóa và những nét đặc trưng của các cơ quan, đơn vị. Ngoài trời, khu vực nghệ nhân nặn tò he, viết thư pháp bổ sung những trải nghiệm về nghề thủ công và văn hóa truyền thống, bên cạnh các trò chơi, hoạt động biểu diễn của bộ đội.

tp_bttm-13.jpg
tp_bttm-14.jpg
tp_bttm-18.jpg
tp_bttm-17.jpg
Một số hình ảnh đặc sắc tại chương trình.
tp_bttm-16.jpg
tp_bttm-15.jpg
tp_bttm-20.jpg
tp_bttm-19.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh

Xem thêm

#nữ quân nhân #bóng hồng quân đội #Bộ Tổng Tham mưu #trình diễn áo dài #quân phục đại lễ #Ngày Văn hóa Việt Nam #Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #Thượng tướng Lê Quang Đạo #văn hóa Bộ đội Cụ Hồ

Cùng chuyên mục

Lan tỏa tinh thần thể thao trong tuổi trẻ học đường

Lan tỏa tinh thần thể thao trong tuổi trẻ học đường

Với 21 đội bóng, 320 học sinh tham gia và 39 trận đấu, Giải bóng đá nam học sinh Trường THCS Hoàng Mai năm 2026 mang đến sân chơi sôi động, giúp học sinh rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê và lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Quốc hội trẻ em lần thứ 3 dự kiến họp phiên toàn thể ngày 12/12

Quốc hội trẻ em lần thứ 3 dự kiến họp phiên toàn thể ngày 12/12

TPO - 320 đại biểu tiếp tục được tập huấn về kỹ năng điều hành và tranh luận, nhất là những em đảm nhận các vị trí lãnh đạo giả định, để chuẩn bị cho phiên toàn thể Quốc hội trẻ em lần thứ 3 - năm 2026, dự kiến diễn ra sáng 12/12 tới tại Hội trường Diên Hồng.

Cần Thơ ra quân 30 ngày làm sạch đô thị

Cần Thơ ra quân 30 ngày làm sạch đô thị

TPO - Ngày 16/11, UBND TP. Cần Thơ phát động và ra quân Chiến dịch 30 ngày đêm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp thành phố, nhằm giải quyết dứt điểm các điểm đen về rác thải, khơi thông cống rãnh và lập lại trật tự đô thị tại các khu vực trọng điểm.

Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi ‘Tiền Phong’ trên mặt trận thông tin

Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi ‘Tiền Phong’ trên mặt trận thông tin

TPO - Chúc mừng Báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 73 năm ra số báo đầu tiên, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư BCH Trung ương Đoàn ghi nhận suốt hơn bảy thập kỷ qua, những người làm báo Tiền Phong đã đối mặt với không ít áp lực, thử thách, song những kết quả đạt được rất đáng tự hào. Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi Tiền Phong trên mặt trận thông tin, đặc biệt là thông tin chính thống.

Ngày mai, tôi sẽ là tôi khác

Ngày mai, tôi sẽ là tôi khác

Tôi đã từng rất sợ tiếng động. Chỉ một tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát cũng khiến tôi giật mình. Tiếng tivi từ phòng bên, tiếng người trò chuyện hay tiếng chuông điện thoại đều làm tôi khó chịu. Có những ngày, tôi chỉ nằm im trong phòng, đóng kín cửa, không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai.

Sau biến cố, tôi tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình thường

Sau biến cố, tôi tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình thường

Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bị chiếc xe tải cán qua người. Cơn đau đến tê dại chạy dọc cơ thể, hơi thở yếu dần và đôi chân tôi không thể cử động. Khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn nghĩ đến công việc còn dang dở hay những điều mình từng cố gắng để đạt được. Tôi bàng hoàng tự hỏi: Lẽ nào mình sẽ chết?

TPHCM tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu

TPHCM tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu

TPO - Trong năm 2026, Ban Tổ chức giải thưởng tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quyết định tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM.

Sinh viên TPHCM trải nghiệm công nghệ hàng đầu thế giới

Sinh viên TPHCM trải nghiệm công nghệ hàng đầu thế giới

TPO - Không gian Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM những ngày giữa tháng 11 trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn bạn trẻ quy tụ về đây để tham gia một sự kiện công nghệ quy mô lớn được thiết kế dành riêng cho giới sinh viên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe