Bóng hồng Bộ Tổng tham mưu khoe sắc với áo dài và quân phục đại lễ

TPO - Từ bộ sưu tập “Bách liên hoa” đến những thiết kế mang sắc màu thổ cẩm, màn trình diễn của các nữ quân nhân là điểm nhấn trong ngày hội văn hóa của Bộ Tổng tham mưu. Ngoài hội trường, cán bộ, chiến sĩ còn giao lưu, trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian và nét văn hóa truyền thống.

Từ áo dài hoa sen đến quân phục đại lễ

Những tà áo dài với gam trắng ngọc, hồng phớt, xanh dịu cùng họa tiết hoa sen được các nữ quân nhân Bộ Tổng tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu trên sân khấu. Mang tên “Bách liên hoa”, bộ sưu tập khai thác hình ảnh hoa sen trên nền lụa, kết hợp phom áo dài truyền thống với những đường nét thêu tay.

﻿ Nữ quân nhân đến từ các cơ quan, đơn vị của Bộ Tổng tham mưu khoe sắc với tà áo dài truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Minh

Đây là một phần của chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, do BTTM tổ chức chiều 16/11 tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Chương trình mang chủ đề “Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ - Sức mạnh tinh thần người chiến sĩ tham mưu”.

Với phần trình diễn “Phụ nữ BTTM tự tin tỏa sáng”, cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia biểu diễn. Cùng với áo dài, các chị giới thiệu quân phục đại lễ, thể hiện nét trang trọng, chính quy của người quân nhân.

Một mảng màu khác đến từ bộ sưu tập “Huyền sắc non cao” của thương hiệu Áo dài Việt Phượng. Những thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm và văn hóa các vùng miền, đưa hoa văn, sắc màu núi rừng vào tà áo dài. Qua các phần trình diễn, hình ảnh nữ quân nhân gắn với cả quân phục và những trang phục tôn vinh văn hóa truyền thống.

﻿ Các nữ quân nhân khoe vẻ đẹp với bộ quân phục đại lễ.

Tham gia chương trình nghệ thuật có các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội. Hai tiểu phẩm “Ngôi nhà thứ hai”, “Lời hứa của bố” khai thác văn hóa công sở và hạnh phúc gia đình quân nhân, đưa nội dung xây dựng đời sống văn hóa đến gần những mối quan hệ trong công việc, cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong hình thành phẩm chất, nhân cách và chuẩn mực ứng xử của quân nhân.

“Văn hóa phải thực sự thấm sâu vào từng cơ quan, từng đơn vị, từng nhiệm vụ, từng hoạt động công tác, trở thành nền tảng hình thành tư duy, phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, chỉ huy và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ BTTM”, Thượng tướng Lê Quang Đạo nói.

Theo Thượng tướng Lê Quang Đạo, việc tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa sâu sắc về việc củng cố, phát huy truyền thống đại đoàn kết của quân dân và Quân đội.

Theo Thượng tướng Lê Quang Đạo, các hoạt động hưởng ứng còn là dịp rà soát, đánh giá việc xây dựng môi trường văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị; phát huy những giá trị tốt đẹp, khắc phục hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy xác định xây dựng môi trường văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên; phát huy trách nhiệm nêu gương, khắc phục biểu hiện thiếu trách nhiệm, khoán trắng cho cấp dưới.

Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, xây dựng quan hệ đồng chí, đồng đội chân thành, có sự chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công tác và cuộc sống.

﻿ Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Liên khúc hát múa “Việt Nam tinh hoa - Thương ca tiếng Việt”.

Tiểu phẩm “Ngôi nhà thứ hai” thể hiện nét đẹp văn hóa công sở trong môi trường quân ngũ.

Rộn ràng nhịp sạp và trò chơi dân gian

Cùng với các hoạt động trong hội trường Bộ Quốc phòng, khu vực ngoài trời được bố trí nhiều không gian giao lưu, biểu diễn và trải nghiệm văn hóa, từ trò chơi dân gian, âm nhạc đến nghề thủ công và ẩm thực truyền thống.

Tại khu vực do Cục Tác chiến điện tử phụ trách, nhảy sạp, ném còn được tổ chức cùng các trò chơi đẩy gậy, ném vòng cổ chai, đập niêu đất. Những hoạt động đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp của người chơi góp phần tạo nên không khí sôi nổi bên ngoài hội trường.

Lữ đoàn 144 tổ chức kéo co, bắt chạch trong chum cùng các trò chơi “Quả bóng tình yêu”, đi bóng qua vòng, phi tiêu. Từ trò chơi tập thể như kéo co đến thử thách bắt chạch trong chum, người tham gia có thêm dịp giao lưu, cùng thử sức trong những hoạt động gần gũi với đời sống dân gian.

Chương trình có nhiều không gian giao lưu, biểu diễn và trải nghiệm văn hóa, từ trò chơi dân gian, âm nhạc đến nghề thủ công và ẩm thực truyền thống được tổ chức ngoài trời. Video: Nguyễn Minh

Đoàn Nghi lễ Quân đội mang đến phần biểu diễn của ban nhạc Bigband và hoạt động trải nghiệm nhạc cụ. Bên cạnh thưởng thức biểu diễn, người tham gia còn có thể thổi thử kèn, gõ thử trống nghi lễ, tiếp cận những nhạc cụ gắn với công việc của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Không gian dân ca, hát chèo do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã phụ trách kết hợp với mời nước, mời trầu và trò chơi dân gian. Các hoạt động nghệ thuật ngoài trời còn có biểu diễn xiếc của Đoàn Nghệ thuật Biên phòng.

Trong khu vực nhà dù tròn, không gian ẩm thực được bố trí cùng trò chơi “Cờ Tư lệnh” và không gian văn hóa chè Thái Nguyên. Bánh cốm làng Vòng, bánh nướng, bánh dẻo truyền thống nằm trong những sản phẩm ẩm thực được giới thiệu tại ngày hội.

Các khu trưng bày tại sảnh hội trường giới thiệu ảnh, hiện vật, sách, sản phẩm, mô hình văn hóa và những nét đặc trưng của các cơ quan, đơn vị. Ngoài trời, khu vực nghệ nhân nặn tò he, viết thư pháp bổ sung những trải nghiệm về nghề thủ công và văn hóa truyền thống, bên cạnh các trò chơi, hoạt động biểu diễn của bộ đội.

Một số hình ảnh đặc sắc tại chương trình.