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Giới trẻ

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Quốc hội trẻ em lần thứ 3 dự kiến họp phiên toàn thể ngày 12/12

Gia Linh

TPO - 320 đại biểu tiếp tục được tập huấn về kỹ năng điều hành và tranh luận, nhất là những em đảm nhận các vị trí lãnh đạo giả định, để chuẩn bị cho phiên toàn thể Quốc hội trẻ em lần thứ 3 - năm 2026, dự kiến diễn ra sáng 12/12 tới tại Hội trường Diên Hồng.

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 - năm 2026 họp trao đổi, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ tổ chức phiên họp. Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cùng các thành viên Ban Tổ chức, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn.

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Ban Tổ chức Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 - năm 2026 họp trao đổi, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ tổ chức phiên họp sáng 16/11, tại Hà Nội.

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức.

Hoạt động nhằm triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, đồng thời, tiếp tục thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Với chủ đề Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai, phiên họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12/2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em đến từ 34 tỉnh, thành phố.

Phiên toàn thể dự kiến tổ chức sáng 12/12 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội.

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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Đây là chủ đề có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến việc học tập, sinh hoạt và sự phát triển của trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số. Nội dung phiên họp tập trung vào ba nhóm vấn đề: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; Trang bị năng lực số cho trẻ em; Phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Tại cuộc họp, anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương trình bày báo cáo công tác chuẩn bị phiên họp.

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Anh Hoàng Thái Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương trình bày báo cáo công tác chuẩn bị phiên họp.

Trên cơ sở báo cáo, các thành viên Ban Tổ chức trao đổi về nội dung, chương trình và công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ tổ chức.

Các ý kiến đóng góp đề nghị nội dung phiên họp cần bám sát những vấn đề thực tiễn, có tác động trực tiếp đến trẻ em, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, chuyên gia và cơ quan chuyên môn trong xây dựng giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Hoạt động thảo luận cần phù hợp với lứa tuổi, giúp các em rèn luyện kỹ năng trình bày, lập luận và thể hiện chính kiến.

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Đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn trao đổi tại cuộc họp.

Thời gian tới, Ban Tổ chức tiếp tục tập huấn chuyên sâu cho 320 đại biểu, chú trọng kỹ năng điều hành, phát biểu, tranh luận và xử lý tình huống, nhất là với các đại biểu đảm nhận vai trò lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các Bộ trưởng giả định.

Trước đó, trong hai ngày 14 và 15/11/2026, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tham gia phiên họp và thảo luận tổ về chủ đề phiên họp cho 320 đại biểu trẻ em.

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Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên đề nghị bộ phận thường trực tiếp thu, hoàn thiện nội dung, chương trình và phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện.

Kết luận tại cuộc họp, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức phiên họp đề nghị bộ phận thường trực tham mưu tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung, chương trình và phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện.

Chị Hồ Hồng Nguyên đề nghị các thành viên Ban Tổ chức phát huy tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo các nội dung, hoạt động, bảo đảm phiên họp diễn ra hiệu quả, thực sự là diễn đàn để trẻ em bày tỏ chính kiến, gửi gắm nguyện vọng và đề xuất giải pháp về những vấn đề liên quan đến các em. Qua đó, bồi đắp ý thức trách nhiệm công dân, khơi dậy khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước trong mỗi đại biểu trẻ em.

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#phiên họp giả định Quốc hội trẻ em #bảo vệ trẻ em #môi trường mạng #an toàn số #Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên #Hội đồng Đội Trung ương

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