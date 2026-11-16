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Giới trẻ

Lan tỏa tinh thần thể thao trong tuổi trẻ học đường

Tường Kha

Với 21 đội bóng, 320 học sinh tham gia và 39 trận đấu, Giải bóng đá nam học sinh Trường THCS Hoàng Mai năm 2026 mang đến sân chơi sôi động, giúp học sinh rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê và lan tỏa tinh thần đoàn kết.

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Giải bóng đá nam học sinh Trường THCS Hoàng Mai năm 2026 là hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”; chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
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Giải đấu quy tụ 21 đội bóng đến từ các khối 6, 7 và 8, với 320 vận động viên đăng ký tham gia.
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Không khí trên sân cỏ những ngày diễn ra giải đấu luôn sôi động bởi những màn tranh tài quyết liệt, tiếng cổ vũ của học sinh và những pha bóng đẹp mắt. Sau ba tuần thi đấu, 39 trận đấu đã diễn ra với tổng cộng 199 bàn thắng, trung bình khoảng 5 bàn mỗi trận
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Kết thúc giải đấu, ở khối 6, 6A4 FC giành chức vô địch; Liên quân 6A2+6A3 FC đoạt giải Nhì và 6A6 FC giành giải Ba. Khối 7, 7A4 FC giành ngôi vô địch, 7A3 FC đoạt giải Nhì và 7A7 FC giành giải Ba. Ở khối 8, 8A6 FC vô địch, 8A7 FC giành giải Nhì và 8A1 FC đoạt giải Ba.
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Theo đại diện Ban Tổ chức, từ sân chơi bóng đá, thông điệp về một môi trường học đường năng động, tích cực và giàu sức sống được lan tỏa.
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Đây cũng là cách để nhà trường khuyến khích học sinh phát triển toàn diện, không chỉ vững vàng về tri thức mà còn khỏe mạnh về thể chất, phong phú về đời sống tinh thần và có trách nhiệm với tập thể.

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