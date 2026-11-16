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Giới trẻ

Điều trị chàm, bớt bẩm sinh miễn phí cho thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn

Xuân Tùng

Dự án “Xóa bớt cho em” giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tầm soát và điều trị chàm bớt bẩm sinh miễn phí cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 16/11, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam và Công ty TNHH An Nam Aesthetic ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp triển khai chương trình Dự án “Xóa bớt cho em” giai đoạn 2026 - 2030.

Theo thoả thuận, hai bên tập trung triển khai chiến dịch tầm soát và điều trị chàm bớt bẩm sinh miễn phí cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc.

Hai bên phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và nhà trường về các bệnh lý sắc tố da bẩm sinh nhằm xóa bỏ mặc cảm ngoại hình cho thế hệ trẻ.

Xây dựng, triển khai mô hình "Bệnh viện di động" hoặc các đợt khám sàng lọc trực tiếp tại các địa phương, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

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Lễ ký kết triển khai chương trình "Xóa bớt cho em" giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Chinh Ngọc

Hai bên cũng phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn ngắn hạn về quy trình chăm sóc da học đường, chăm sóc và bảo vệ da sau điều trị cho phụ huynh, giáo viên và cán bộ Đoàn, Hội, Đội tại địa phương nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị và tái hòa nhập cộng đồng cho các em.

Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp phát triển mạng lưới kết nối các nguồn lực xã hội tham gia chương trình "Xóa bớt cho em"; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà, học bổng, hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt cho gia đình các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong suốt quá trình điều trị...

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Tâm - người khởi xướng dự án “Xóa bớt cho em” - Công ty TNHH An Nam Aesthetic cho biết, thành công của sự hợp tác này sẽ mở ra một giai đoạn mới chương trình "Xóa bớt cho em".

Trong đó sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ y khoa hiện đại trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất, xóa bỏ mặc cảm ngoại hình và nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trẻ. Chương trình cũng lan tỏa các giá trị nhân văn và tinh thần tương thân tương ái thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các bạn thanh thiếu nhi bị chàm bớt có cơ hội chăm sóc sức khỏe, điều trị, xóa đi mặc cảm để tự tin trong cuộc sống.

Trung tâm sẽ đồng hành với các đơn vị đối tác để triển khai hiệu quả chương trình “Xóa bớt cho em”, các hoạt động khác trong khuôn khổ hợp tác nhằm hiện thực hóa mục tiêu, sứ mệnh Trung tâm theo đuổi là hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

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#Xóa bớt cho em #điều trị chàm bớt #tầm soát chàm bớt #thanh thiếu nhi khó khăn #Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam #An Nam Aesthetic #bệnh viện di động

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