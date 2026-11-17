Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự ở 3 tỉnh

TPO - Tại Tuyên Quang, Ninh Bình và Thái Nguyên vừa diễn ra các Hội nghị để triển khai quyết định về điều động, chỉ định, bổ nhiệm công tác cán bộ.

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Tuyên Quang, hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao quyét định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động ông Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách Bộ phận từ ngày 16/11/2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy đối với ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Tiếp nhận ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên đề.

Hội nghị công bố các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định tiếp nhận bà Lý Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Trước đó vào chiều 16/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Ninh Bình, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố 46 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động 8 đồng chí nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy; điều động, chỉ định 38 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường: Yên Cường, Tân Minh, Xuân Hồng, Nhân Hà, Liêm Tuyền, Gia Tường, Phú Sơn, Phong Doanh, Bình Mỹ, Nam Xang, Bắc Lý, Nho Quan, Gia Lâm, Khánh Trung, Khánh Hội, Xuân Hưng, Giao Phúc, Giao Thủy, Phú Long, Tam Chúc, Kim Thanh, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Mô, Yên Từ, Xuân Trường, Hải Hậu, Hải An, Hải Xuân, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm, Nam Trực, Hồng Quang, Vũ Dương, Mỹ Lộc, Đông A.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Báo Ninh Bình



Cùng ngày, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Bùi Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Vũ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.