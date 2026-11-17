Việt Nam mang tầm nhìn phát triển đến APEC, hướng tới vai trò chủ nhà năm 2027

TPO - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) là dịp để Việt Nam trực tiếp truyền tải tầm nhìn phát triển, quan điểm hợp tác và những ưu tiên chiến lược tới lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, giới doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Thâm Quyến. Ảnh: TTXVN

Ngày 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 – 20/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, cân bằng

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng được định hình trên nền tảng nhận thức chung ở cấp chiến lược, với phương châm 16 chữ, tinh thần 4 tốt và định hướng 6 hơn. Trong đó, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và kiểm soát, giải quyết tốt những bất đồng là những nội dung có ý nghĩa xuyên suốt.

Việc hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế trao đổi giữa hai Đảng, hai Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là kênh định hướng chiến lược, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, kịp thời trao đổi những vấn đề nảy sinh, tạo điều kiện để quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh, đúng định hướng.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng. Giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch là nền tảng xã hội quan trọng để quan hệ hai nước phát triển lâu dài.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng cần tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, cân bằng và bền vững. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Vì vậy, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng thương mại, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, thủy sản và sản phẩm chế biến, tiếp cận thị trường Trung Quốc có ý nghĩa trực tiếp đối với sản xuất, xuất khẩu và đời sống nhân dân. Cùng với đó, kết nối đường sắt, logistics, cửa khẩu thông minh, chuỗi cung ứng và hợp tác khoa học, công nghệ sẽ mở ra không gian phát triển mới cho cả hai nước.

Cơ hội nâng tầm vị thế, uy tín và năng lực

Ngay sau Hội nghị cấp cao APEC - 2026 tại Thâm Quyến, Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận vai trò nước chủ nhà APEC - 2027.

Cần nhận thức sâu sắc rằng APEC không đơn thuần là một diễn đàn đối thoại kinh tế, mà là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế khu vực có ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Được thành lập năm 1989, APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

Đây là không gian hội tụ những nền kinh tế phát triển hàng đầu và những trung tâm tăng trưởng năng động của Châu Á - Thái Bình Dương. Vì vậy, việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC - 2027 không chỉ là vinh dự, mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, uy tín, năng lực tổ chức và những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Đáng chú ý, đây sẽ là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, sau hai lần tổ chức thành công vào các năm 2006 và 2017. Nếu năm 2006 đánh dấu bước trưởng thành ban đầu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; năm 2017 thể hiện năng lực tổ chức, điều phối và đóng góp ngày càng chủ động, thì APEC - 2027 diễn ra trong một bối cảnh và yêu cầu phát triển mới: Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với khát vọng vươn mình mạnh mẽ, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc gia.

Công trình trang trí theo chủ đề APEC tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC - 2026 và các hoạt động tiếp nhận vai trò chủ nhà mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Trước hết, điều đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với ngoại giao đa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất trong việc chủ động tham gia, đóng góp và định hình các cơ chế hợp tác khu vực. Sự hiện diện trực tiếp của người đứng đầu Đảng và Nhà nước không chỉ thể hiện tầm quan trọng của APEC trong chiến lược đối ngoại quốc gia, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam có trách nhiệm, có bản lĩnh, có năng lực và sẵn sàng đảm nhận những trọng trách quốc tế lớn hơn.

Đây là dịp để Việt Nam trực tiếp truyền tải tầm nhìn phát triển, quan điểm hợp tác và những ưu tiên chiến lược của mình tới lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, giới doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Đặc biệt, bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC là cơ hội quan trọng để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam ổn định về chính trị, năng động về kinh tế, rộng mở về hợp tác, có quyết tâm cải cách và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Qua đó, củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp tham gia lễ chuyển giao vai trò chủ nhà là cơ hội để Việt Nam thể hiện trách nhiệm chính trị, khả năng kế thừa và phát triển những thành quả hợp tác chung, đồng thời chủ động chuẩn bị cho việc điều hành một chương trình nghị sự khu vực có tầm ảnh hưởng lớn.

Việc Việt Nam được tin tưởng giao đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC - 2027 cho thấy uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được củng cố. Một quốc gia muốn đảm nhiệm tốt vai trò này phải có môi trường chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế có quy mô và triển vọng phát triển, chính sách đối ngoại có tính nhất quán, khả năng điều phối quan hệ giữa các nền kinh tế với lợi ích khác biệt, đồng thời có năng lực tổ chức những hoạt động đa phương quy mô lớn. Việt Nam hội tụ ngày càng đầy đủ những điều kiện đó.

Từ một quốc gia từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có độ mở cao, có mạng lưới quan hệ đối ngoại rộng khắp, là thành viên tích cực của ASEAN, Liên Hợp Quốc và nhiều cơ chế hợp tác quốc tế quan trọng. Việc đăng cai APEC - 2027 vì thế là sự ghi nhận những thành tựu của gần bốn thập niên đổi mới, đồng thời khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với triển vọng phát triển và khả năng đóng góp của Việt Nam.

Mở ra nhiều cơ hội

Với sự hiện diện của 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có nhiều đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam, APEC - 2027 sẽ tạo điều kiện để kết nối trực tiếp với các tập đoàn xuyên quốc gia, nhà đầu tư chiến lược, tổ chức tài chính và mạng lưới doanh nghiệp lớn. Đây là cơ hội để thu hút nguồn vốn, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị hiện đại, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và nâng cao vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức APEC đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế; đồng thời đặt ra yêu cầu cao về cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, hạ tầng số và chất lượng dịch vụ. Nếu tận dụng tốt, những yêu cầu đó sẽ trở thành động lực thúc đẩy cải cách trong nước, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đăng cai APEC - 2027 còn là cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam.

APEC - 2027 sẽ đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế; tạo điều kiện giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản, bản sắc dân tộc, tiềm năng du lịch và môi trường đầu tư.

Đây là cơ hội để phát huy sức mạnh mềm quốc gia, nâng cao thương hiệu Việt Nam và lan tỏa khát vọng về một đất nước hòa bình, phát triển, năng động, thân thiện và có trách nhiệm

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có điều kiện thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận, kết nối lợi ích và đề xuất những sáng kiến thiết thực về thương mại tự do, liên kết kinh tế, an ninh chuỗi cung ứng, phát triển bao trùm, thu hẹp khoảng cách phát triển và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Đây là cơ hội để Việt Nam chuyển từ vị thế một thành viên tích cực tham gia sang vai trò chủ động hơn trong kiến tạo chương trình nghị sự và thúc đẩy hợp tác khu vực.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng