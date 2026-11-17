CSGT dự kiến giao xe của tài xế vi phạm nồng độ cồn cho người thân tại nơi kiểm tra

TPO - Đối với trường hợp vi phạm nồng độ cồn không cần phải xác minh chính chủ hoặc chứng minh được chủ xe, nếu có người thân của người vi phạm đủ điều kiện điều khiển phương tiện tới nơi xử lý vi phạm, CSGT tiến hành bàn giao phương tiện trả cho chủ xe.

Ngày 17/11, Cục CSGT cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử ngay khi dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

CSGT kiểm tra phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình như quy trình kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, lực lượng CSGT sử dụng thiết bị kỹ thuật đo nồng độ cồn qua hơi thở để kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người được kiểm tra thông tin về nhân thân, địa chỉ, phương tiện đang điều khiển (hoặc CSGT chỉ cần kiểm tra mã định danh cá nhân của người được kiểm tra nồng độ cồn).

Khi phát hiện có vi phạm, người vi phạm công nhận kết quả đo trên máy (CSGT in kết quả từ máy cho người vi phạm nắm bắt), các dữ liệu từ máy đo nồng độ cồn được chuyển vào hệ thống.

CSGT kiểm soát nồng độ cồn ở Hà Nội.

Theo Cục CSGT, toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống. CSGT không phải lập biên bản vi phạm hành chính, mà có thẩm quyền ra quyết định xử phạt căn cứ vào mức độ vi phạm nồng độ cồn theo quy định của pháp luật. Sau đó người vi phạm tiến hành nộp phạt vi phạm hành chính thông qua ứng dụng VneTraffic.

Cục CSGT cho biết, trường hợp phương tiện không cần phải xác minh (chính chủ hoặc chứng minh được chủ xe), nếu có người thân của người vi phạm đủ điều kiện điều khiển phương tiện tới nơi xử lý vi phạm, CSGT tiến hành bàn giao phương tiện trả cho chủ xe.

Quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp (VNeTraffic) mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Theo quy định hiện hành, trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, CSGT sẽ tiến hành niêm phong tạm giữ phương tiện đến 7 ngày để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm