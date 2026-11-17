TPO - Phóng viên Báo Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường khai thác đá trái phép - nơi bà Đinh Thị Hoan - Phó Chủ tịch xã Ia Hrú từng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân quan. Sau vụ chỉ đạo này, phó chủ tịch xã liên tục bị người đàn ông tên C đe dọa. Hiện bà Hoan đã có đơn tố giác đến Công an tỉnh Gia Lai.
Đường vào địa điểm khai thác đá trái phép khu vực đoạn cuối làng Ring (xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai), nơi bị UBND xã Ia Hrú phạt tiền 45 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật (gồm 8.000 viên đá chẻ và 2 máy khoan điện cầm tay).
Tại đây, rải rác trên diện tích khoảng 10 ha là vô số điểm bị các đối tượng khai thác đá trái phép.
Những vị trí đá được móc lên có cả mới lẫn cũ.
Nơi đây như một công trường làm đá lậu.
Một số máy móc cơ giới gần địa điểm đá bị khai thác trái phép.
Căn nhà trên khu đất bị xử phạt hành chính được xây dựng trái phép (nhà lắp ghép, chuồng trại chăn nuôi).
Bãi "chiến trường" trên diện tích đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý.
Như Tiền Phong đã đưa tin, bà Đinh Thị Hoan hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế. Ngày 13/6, bà Hoan cùng Đoàn kiểm tra của Đảng ủy xã đi khảo sát, kiểm tra để định hướng phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Khi đến đoạn cuối làng Ring, xã Ia Hrú, đoàn phát hiện và bắt quả tang một vụ khai thác khoáng sản trái phép.
Trên cơ sở hồ sơ do cơ quan chuyên môn tham mưu, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú đã ban hành Quyết định số 823 ngày 25/6 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quang Đạo, trú tại làng Ring, về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phạt tiền 45 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật (gồm 8.000 viên đá chẻ và 2 máy khoan điện cầm tay).
Tuy nhiên, sau khi quyết định xử phạt được ban hành, bà Hoan liên tục bị một người tên C (không rõ họ tên đầy đủ), trú tại làng Ring, nhiều lần sử dụng điện thoại cá nhân gọi đến số điện thoại của bà.
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