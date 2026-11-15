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Vụ đắp nền khu tái định cư bằng đá hộc, rễ cây: Loại bỏ gần 150 m3 đá không đảm bảo chất lượng

Ngọc Văn

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng san nền lẫn đá hộc, đá tảng và rễ cây tại khu tái định cư ở TP Huế, nhà thầu đã thu gom, vận chuyển gần 150 m3 đá không bảo đảm chất lượng ra khỏi công trường.

Ngày 15/11, ông Phạm Văn Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi, cho biết, đơn vị vừa tiến hành thu gom, vận chuyển gần 150 m3 đá kích thước lớn, không bảo đảm tiêu chuẩn đắp nền ra khỏi công trình khu tái định cư Phú Cường Xuyên (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế).

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Nền công trình khu tái định cư Phú Cường Xuyên lẫn nhiều đá hộc, đá tảng vào thời điểm chưa được thu gom, loại bỏ.

Việc xử lý được thực hiện sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh về tình trạng vật liệu san nền tại dự án lẫn nhiều đá hộc, đá tảng, rễ cây và tạp chất, làm dấy lên lo ngại về chất lượng công trình.

Trước đó, ghi nhận tại công trường cho thấy nhiều khối đá có kích thước từ vài chục centimet đến trên 0,5-1 m lẫn trong đất san nền. Đáng chú ý, tại một số vị trí, đá lớn đã bị máy móc san gạt, lu lèn xuống nền, sau đó tiếp tục phủ các lớp vật liệu mới.

Thừa nhận tình trạng trên, ông Hiền giải thích số đá này lẫn trong đất san lấp do đơn vị cung ứng vận chuyển đến. Nhà thầu đã tổ chức thu gom và đưa số đá không đạt yêu cầu ra khỏi công trình, với khối lượng gần 150 m3.

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Đơn vị thi công đào múc đá hộc, đá mồ côi không đảm bảo tiêu chuẩn đắp nền để chuyển ra khỏi công trường.

Theo chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế, đất đắp nền được cung cấp từ mỏ đất Mỏ Diều, xã Chân Mây - Lăng Cô. Quá trình lựa chọn mỏ, lấy mẫu và kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật đầu vào đã được chủ đầu tư thực hiện trước khi đưa vật liệu vào công trình. Vật liệu tập kết và quá trình thi công cũng được giám sát.

Hồ sơ thiết kế quy định vật liệu đắp nền phải là đất đồi, đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012; riêng đất đắp nền đường phải bảo đảm tiêu chuẩn TCVN 9436:2012 về nền đường ô tô - thi công và nghiệm thu.

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Có tổng cộng khoảng 150 m3 đá không bảo đảm tiêu chuẩn đắp nền được thu gom, chở ra khỏi công trường.

Ngoài vấn đề vật liệu, tại thời điểm ghi nhận, công trường còn tồn tại bất cập về an toàn giao thông. Khu vực tiếp giáp đường thôn Phú Cường Xuyên chưa được rào chắn đầy đủ, bùn đất từ công trường tràn ra mặt đường, có thời điểm kéo theo bánh xe phương tiện thi công loang ra Quốc lộ 1. Một số trụ điện vẫn nằm trong phạm vi dự án khi mặt bằng bên dưới đang được san gạt.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Cường Xuyên có tổng mức đầu tư hơn 44,8 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 2,5 ha, khởi công tháng 6/2026. Công trình do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế làm chủ đầu tư, phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo quy hoạch, khu tái định cư gồm 23 lô đất, diện tích từ 150-388 m2, cùng hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Nhà thầu hiện đã cơ bản hoàn thành hạng mục san nền, đắp nền đường và đang thực hiện đắp đất gia tải, chờ lún theo thiết kế được duyệt.

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#khu tái định cư Phú Cường Xuyên #đá hộc san nền #150m3 đá không đạt chuẩn #dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam #Huế

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