Thái Nguyên: Dự án hàng chục tỷ đồng thi công cẩu thả, người đi đường sợ hãi

TPO - Dù công trường cũng là đường dân sinh, mỗi ngày có hàng nghìn người và phương tiện qua lại, nhưng đơn vị thi công thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
TPO - Nhặt được chiếc ví chứa 70 triệu đồng trên đường, anh Hồ Công Lý ở TP. Huế đã chủ động trình báo công an, giúp lực lượng chức năng xác minh, trao trả tài sản cho người đánh rơi.
TPO - Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện hai dự án có tổng mức đầu tư 43 tỷ đồng tính thừa, tính trùng khối lượng từ khâu lập dự toán. Sai sót kéo dài đến khi nghiệm thu, thanh toán, dẫn đến số tiền phải thu hồi hơn 560 triệu đồng.
TPO - Dù được xây dựng trên đất rừng sản xuất và đã bị chính quyền yêu cầu tháo dỡ, nhưng chủ trang trại tại xã Hoa Quân (Nghệ An) vẫn không chấp hành và tiếp tục đưa hơn 500 con lợn vào nuôi.
TPO - Ma túy đang len lỏi vào các bản làng vùng cao Quảng Ngãi, kéo theo tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, có trường hợp mới 14-15 tuổi.
TPO - Từ những phần đất tự nguyện nhường lại đến cơ chế hỗ trợ 50% kinh phí bê tông tươi, chính quyền và người dân xã Kim Liên (Nghệ An) đang chung sức mở rộng đường làng, chỉnh trang khu dân cư, góp phần làm đẹp quê hương.
TPO - Sau khi được xét nghiệm chất ma túy tại chỗ, 215 trường hợp sau cai nghiện tham dự hội nghị về phòng chống ma túy đã được hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để học nghề, tìm việc làm để tạo đòn bẩy sinh kế bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghiện.
TPO - Người dân khu vực cánh đồng Bàu Tổng, phường Tân Triều, TP. Đồng Nai lo ngại khu đất phân lô, bán nền, xây nhà có dấu hiệu lấn con mương dẫn, thoát nước tồn tại lâu đời, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu và hoạt động canh tác.
TPO - Sau khi hất nước bún thừa lên ô tô của tài xế vì mâu thuẫn chỗ đỗ xe, người phụ nữ ở Đắk Lắk đã được công an mời làm việc lấy lời khai về vụ việc này.
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi đánh cụ bà ở Hà Nội đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Theo lãnh đạo xã Hồng Sơn, Hà Nội, vụ việc xảy ra vào tháng 10/2025. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã mời những người liên quan lên làm việc để xử lý.
TPO - Sạt lở kéo dài khiến nhiều hộ dân ven sông Krông Nô (còn gọi sông Cha) mất đất sản xuất, cuộc sống khó khăn. Dù nhiều lần kiến nghị, người dân vẫn chưa được bồi thường.
TPO - Nhiều thửa đất người dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ hàng chục năm trước nhưng sau đó lại xuất hiện trong hồ sơ quản lý đất công tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Không chỉ di dời những cọc ngầm ven biển cắm sai vị trí ảnh hưởng tàu thuyền ra vào cửa biển, chính quyền ở Cà Mau còn yêu cầu các bên liên quan lắp thêm cảnh báo ở các cọc thấp để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.
TPO - Ngày 10/11, thông tin về tiến độ sửa chữa hư hỏng ở đoạn đường nối tiếp đường tránh Cao Bằng, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, nhà thầu cam kết xong trong tháng 11. Cùng với đó, liên ngành tỉnh đã kiểm tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các đơn vị liên quan.
TPO - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ 693 cây thông trồng, khoảng 28 năm tuổi bị cưa hạ trên địa bàn xã Ayun.
TPO - Những chiếc tàu hút cát liên tục áp sát bờ, vòi hút cắm sâu xuống lòng sông Krông Nô (chảy qua Đắk Lắk và Lâm Đồng) không ngừng sạt lở, cuốn trôi đất sản xuất của người dân. Ngay những khúc sông đang bị sạt lở, hoạt động hút cát vẫn diễn ra.
TPO - Lý giải tình trạng Quốc lộ 80 xuống cấp, lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang cho biết, do lưu lượng phương tiện hiện tăng hơn 10 lần so với thiết kế ban đầu. Để nâng cấp, dự kiến tổng mức đầu tư cần khoảng 1.800 tỷ đồng, nhưng chưa thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn.