Trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi ở Huế

TPO - Nhặt được chiếc ví chứa 70 triệu đồng trên đường, anh Hồ Công Lý ở TP. Huế đã chủ động trình báo công an, giúp lực lượng chức năng xác minh, trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Ngày 15/11, thông tin từ Công an phường Phong Dinh, TP. Huế, cho biết, đơn vị vừa phối hợp trao trả 70 triệu đồng cho ông Hà Văn Hải (46 tuổi, trú tại tổ dân phố Điền Lộc 2, phường Phong Phú, TP. Huế) sau khi người này đánh rơi tài sản.

Công an phường Phong Dinh, TP. Huế, kịp thời trao trả 70 triệu đồng cho người đánh rơi là anh Hà Văn Hải (thứ ba từ phải sang). Ảnh CACC

Trước đó, trong quá trình di chuyển trên đường, anh Hồ Công Lý (48 tuổi, trú tại phường Phong Dinh) tình cờ nhặt được một chiếc ví bị rơi. Ngay sau đó, anh Lý đã chủ động trình báo với tổ tuần tra Công an phường Phong Dinh đang làm nhiệm vụ gần khu vực.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an kiểm tra và xác định bên trong chiếc ví có 70 triệu đồng. Công an phường Phong Dinh nhanh chóng triển khai xác minh, tìm kiếm chủ nhân số tài sản nói trên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chiếc ví là tài sản của ông Hà Văn Hải nên đã liên hệ để ông đến trụ sở nhận lại đầy đủ số tiền.

Nhận lại tài sản, ông Hải bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi thư cảm ơn Công an phường Phong Dinh và anh Hồ Công Lý vì tinh thần trách nhiệm, hành động đẹp trong việc giúp đỡ người đánh rơi tài sản.

Theo ông Hải, trước đó ông bỏ số tiền 70 triệu đồng vào một chiếc túi rồi để trong túi áo khoác. Trong lúc điều khiển xe máy qua các tuyến đường thuộc phường Phong Phú và phường Phong Dinh, ông không may đánh rơi chiếc túi mà không hay biết.

Khi phát hiện mất tài sản, ông Hải đã quay lại tìm dọc các tuyến đường từng đi qua nhưng không có kết quả. Số tiền bị mất là khoản tiền lớn đối với gia đình, được dành để lo việc học hành của con và giải quyết công việc gia đình.

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Hồ Công Lý cùng sự khẩn trương của lực lượng công an đã giúp người dân tìm lại tài sản có giá trị lớn.