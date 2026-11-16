Khu bến thuyền tiền tỷ tại Huế xây xong chờ… hoang phế?

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi đánh cụ bà ở Hà Nội đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Theo lãnh đạo xã Hồng Sơn, Hà Nội, vụ việc xảy ra vào tháng 10/2025. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã mời những người liên quan lên làm việc để xử lý.