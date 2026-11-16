Nghệ An đề nghị làm rõ vụ hàng nghìn hộ dân chưa có nước sạch

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đề nghị UBND phường Vinh Phú kiểm tra, xác minh tình trạng đường ống nước sạch lắp đặt nhiều năm chưa thể vận hành, khiến hàng nghìn hộ dân vẫn phải dùng nước giếng khoan.

Ngày 16/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND phường Vinh Phú kiểm tra, xử lý nội dung Báo Tiền Phong phản ánh trong bài viết “Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'khát' nước sạch”, đăng ngày 11/11/2026.

Nhiều hộ dân ở phường Vinh Phú phải tự đầu tư hệ thống lọc nước để phục vụ sinh hoạt khi đường ống cấp nước sạch chưa thể vận hành.

Theo bài viết, nhiều tuyến đường ống cấp nước tại phường Vinh Phú đã được lắp đặt từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành. Hàng nghìn hộ dân tại khu vực này tiếp tục sử dụng nước giếng khoan, phải tốn thêm chi phí lọc nước và lo ngại về chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

Một số người dân cho biết, việc cấp nước sạch bị đình trệ do khu vực nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Vinh. Tuy nhiên, quy hoạch kéo dài trong khi phương án bồi thường, di dời chưa được triển khai, khiến người dân chưa biết đến khi nào mới được sử dụng nước sạch.

Tình trạng này không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn làm phát sinh chi phí lắp đặt, vận hành hệ thống lọc nước. Với những hộ có điều kiện kinh tế hạn chế, việc đầu tư thiết bị xử lý nước để bảo đảm chất lượng nguồn nước sử dụng là một gánh nặng.

Người dân sử dụng giếng đào, lắng lọc nhiều lần vì chưa có nước máy.

Trước nội dung báo chí phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND phường Vinh Phú chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc; trả lời bằng văn bản đến Báo Tiền Phong, đồng thời thông báo kết quả xử lý cho Sở trước ngày 30/11/2026.